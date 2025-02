Recauda pero no invierte: Junto a Katopodis, intendentes demandan a Nación por el desvío de fondos afectados para obras viales

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, advirtió sobre la continuidad de la recesión y su impacto en la recaudación de Ingresos Brutos. «La recesión no terminó. Al menos en la provincia de Buenos Aires no se está viendo», advirtió.

El funcionario de Axel Kicillof detalló que la provincia de Buenos Aires registra desde hace varios meses una baja del 10 al 11% en ingresos brutos, luego de haber tenido caídas aún más pronunciadas del 14 y 13%. La caída se repitió en enero del 2025 y contradice la supuesta recuperación económica que anuncia el gobierno nacional.

«Si bien hay un recorte de la caída, estamos estacionados en una caída de ese orden aún en enero, cuando ya empezamos a comparar contra enero del año pasado, que ya fue un enero recesivo», explicó Girard en declaraciones radiales.

Respecto a la recuperación económica que exhibe el gobierno nacional, el titular de ARBA explicó que sólo se explica por el crecimiento de sectores vinculados a actividades extractivas, mientras que el comercio y la industria siguen en baja.

«Puede pasar que a nivel agregado nacional estemos teniendo una dinámica distinta, porque hay sectores que están creciendo, pero que regionalmente no tienen impacto en la provincia de Buenos Aires. Vaca Muerta, la minería o el crecimiento orientado al sector primario pagan pocos ingresos brutos, con lo cual tampoco lo vemos reflejado en nuestra recaudación», detalló.

En contraposición, planteó que los sectores que sí inciden directamente en la recaudación bonaerense, como el comercio mayorista y minorista y la actividad industrial, siguen mostrando signos de estancamiento. «Lo que estamos viendo es que la recesión se está prolongando y la recaudación no nos estaría dando signos de reversión en la provincia», agregó Girard.

A nivel nacional, la recaudación mostró un repunte en términos reales en enero, pero Girard consideró que este crecimiento estuvo impulsado por la reintroducción del impuesto a las ganancias.

«Si miramos los componentes vinculados con el IVA, con débitos y créditos, los impuestos ligados a la actividad, o ganancias excluyendo trabajadores, todavía hay caídas en la recaudación«, argumentó. Y concluyó: «No es técnicamente preciso decir que ya terminó la recesión solo porque la recaudación total creció, ya que esto se debe a un cambio en el Impuesto a las Ganancias y no a una mejora de la actividad económica».