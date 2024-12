Olavarría: Wesner anunció un 21% de aumento para los municipales y un bono de 220 mil pesos

La crisis local de la Libertad Avanza y la imposibilidad de formar un único bloque libertario en el Concejo Deliberante puso de manifiesto la influencia del ex intendente Ezequiel Galli para dialogar con la referente Celeste Arouxet y con los concejales díscolos Marcelo Petehs y Adela Casamayor, con el objetivo de recuperar la centralidad política en Olavarría y la Séptima sección de cara a las elecciones legislativas de 2025.

Ante esa situación, en la última semana trascendió una reunión que mantuvieron los referentes Celeste Arouxet y Ezequiel Galli con la participación del concejal del PRO Hilario Galli, el diputado provincial Martin Endere y el funcionario libertario Guillermo Lascano. En ese cónclave se habría marcado la hoja de ruta para avanzar en un interbloque en el Concejo Deliberante de Olavarría, pero previamente la referente libertaria Celeste Arouxet debía garantizar el acercamiento y limar asperezas con los monobloques de Marcelo Petehs y Adela Casamayor.

Las últimas semanas lo tuvieron a Ezequiel Galli en el centro de la escena haciendo uso de las relaciones dentro de la Libertad Avanza que se profundizaron a partir de su cargo en el Gobierno Nacional como Gerente de Corredores Viales dependiente de la Subsecretaria de Obras Públicas y de la Dirección de Vialidad Nacional. El diálogo con referentes nacionales de La Libertad Avanza fue facilitado por el diputado nacional Diego Santilli, jefe político del ex intendente de Olavarría, que busca aceitar su relación con Karina Milei de cara al armado en la provincia de Buenos Aires.

El desplazamiento de Celeste Arouxet en el armado seccional y la crisis de liderazgo en el orden local donde La Libertad Avanza tenía tres bloques de concejales distintos, llevó a la intervención de la línea de cadena de mando para comenzar a ordenar políticamente el distrito con más habitantes de la región centro de la provincia.

Pero esa hoja de ruta implosionó este martes cuando los concejales díscolos de la Libertad Avanza ratificaron su autonomía y criticaron duramente a la referente Celeste Arouxet responsabilizándola por la crisis del espacio que conduce el Presidente JAvier Milei en Olavarría.

“Hubo mucha gente que quiso ir a golpear la puerta de Ahora Olavarria y no lo dejaban participar, nosotros vamos a aceptar a todos los que quieran apoyar a Milei. Con Celeste pasó que no tuvimos lugar para trabajar en conjunto, se notó falta de liderazgo para construir”, consideraron los concejales Petehs y Casamayor en la conferencia de prensa de este martes.

En relación a la tarea legislativa los concejales Petehs y Casamayor expresaron que desde el espacio de Celeste Arouxet sus ex compañeros de bancada Oliver Gamondi y Paola Odello los responsabilizaban de tejer relaciones con los otros espacios. “Me acusaban de trabajar en conjunto con los concejales del PRO, me pidieron que renunciara a la banca por supuesto que no lo permití y decidí correrme del espacio de Ahora Olavarría”, expresó Adela Casamayor.

En el mismo sentido, Marcelo Petehs justificó su salida del bloque Ahora Olavarria por motivos similares: “Celeste no permitía el diálogo con otras fuerzas, no era un espacio orgánico era una tiranía”, apuntando a la negativa de Celeste Arouxet para construir puentes con sectores de la oposición local.

Las relaciones trabadas en el Concejo Deliberante entre Petehs y Casamayor con los ediles del PRO generaron un gran recelo por parte del espacio que responde a Celeste Arouxet quienes marcan que desde el sector de Ezequiel Galli buscan aceitar sus vínculos desde la base y desde la superestructura a través de los vínculos de Diego Santilli y Sebastián Parejas, presidente de la LLA en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, la profundización de la fragmentación y las fuertes declaraciones de Petehs y Casamayor acentuaron la crisis que vive la La Libertad Avanza en Olavarría y que comienza a transformarse en un problema seccional que requiere la intervención de figuras de peso de la política nacional ante la falta de liderazgo que evidencia la referente Celeste Arouxet y que empieza a transformarse en un problema que Alejandro Speroni no encuentra cómo resolver desde su responsabilidad como armador seccional de LLA.

En ese escenario, la figura del ex intendente Ezequiel Galli cobra centralidad para comenzar a amortiguar los cortocircuitos de sectores libertarios ante la imposibilidad de construir acuerdos con Arouxet y pone en juego su vinculación con sectores de la Libertad Avanza para tender los puentes necesarios con la mira puesta en el 2025.