Nación quita alimentos a comedores: “Los chicos se van a desmayar en las escuelas”

El gobierno nacional avanza con el recorte de fondos en programas alimentarios, algunos de ellos que son auditados mensualmente. Advierten que la situación es de una extrema urgencia.

Margarita Zubizarreta, coordinadora de la Red de Organizaciones Eduvativas y Comunitarias (RAE), explicó: «Somos una red de redes y representamos a 200 organizaciones comunitarias de educación popular. Muchas están respaldadas por un programa de provincia con becas para los chicos y además por el programa Abordaje Comunitario de Nación nos llegaban fondos para un servicio alimentario».

«Somos auditados mes a mes en las prestaciones que damos en todos los comedores. En la RAE son unos 3 mil chicos que tenían la prestación alimentaria en 13 centros del Conurbano y en inter redes atendemos a más de 20 mil niños y jóvenes«, detalló.

Sin embargo, este programa cambió hace 10 días cuando el Ministerio de Capital Humano cortó el envío de dinero para la compra de alimentos. «No hubo explicaciones, solo nos dijeron que Economía no envió los fondos. Siento que estamos en una guerra silenciosa», apuntó la coordinadora de la RAE.

Margarita Zubizarreta explicó que «los centros seguirán abiertos para dar apoyo escolar» pero lamentablemente no podrán «sostener la prestación alimentaria».

«Es un desastre lo que estamos viviendo, es imposible decirles que no a los chicos. Ellos están organizándose para reclamar que sigan enviando plata para alimentos. Lamentablemente no podemos sostenerlo, vamos a tratar de hacer alguna olla semanal con lo que nos puedan dar los municipios pero no es lo mismo», expresó la mujer.

Además, adelantó que los curas en opción de los pobres harán una huelga de hambre en el depósito donde se retienen 5 mil toneladas de alimentos, y advirtió: «Tendremos que estar con los chicos que se van a desmayar en la escuela por hambre».