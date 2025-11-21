Información General
Murió un bombero de San Cayetano en un violento choque entre camiones cerca de la Ruta 228
Vicente Francisco Justel, un reconocido bombero voluntario de San Cayetano, murió en el Hospital Municipal tras sufrir heridas gravísimas en un choque entre dos camiones ocurrido este martes al mediodía en un camino rural cercano a la Ruta Nacional 228.
El accidente se produjo cuando, según las primeras informaciones, un camión cerealero impactó contra el acoplado que arrastraba otro transporte de carga sobre un trazado de tierra próximo a la RN 228.
El impacto fue tan violento que uno de los conductores, luego identificado como Justel, sufrió politraumatismos severos.
Justel fue llevado de urgencia al Hospital Municipal, donde el personal médico intentó estabilizarlo. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció pocas horas después.
Dolor en la comunidad de San Cayetano
La noticia generó un profundo pesar en San Cayetano, donde Justel era muy querido por su labor solidaria como bombero voluntario. Su fallecimiento provocó numerosos mensajes de acompañamiento y reconocimiento a su trayectoria comunitaria.
Información General
Murió un policía bonaerense en un choque entre un camión y un patrullero en la Ruta 11
Un efectivo de la Policía Bonaerense murió este jueves tras un violento choque ocurrido en el kilómetro 413 de la Ruta Provincial 11, entre los accesos Norte y Sur de Villa Gesell.
El siniestro ocurrió pasadas las 13 horas, cuando por causas que aún se investigan, un camión que transportaba mercadería impactó contra un móvil policial Chevrolet Astra, perteneciente a la división motorizada.
Testigos señalaron que el patrullero se encontraba cruzado sobre la ruta realizando un operativo cuando fue embestido en el lateral del acompañante.
Como consecuencia del impacto, el policía murió en el acto, debido a las graves lesiones sufridas. Se trataba de un oficial bonaerense que se encontraba cumpliendo funciones al momento del hecho.
En el vehículo también viajaba el jefe de la unidad, un oficial principal que resultó alcanzado por el golpe en el lateral del acompañante.
Peritajes y desvío del tránsito
Trabajaron en el lugar una ambulancia del Hospital de Villa Gesell, bomberos voluntarios y personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del choque. En la calzada se registraron alrededor de 20 metros de derrape.
Para ordenar la circulación, se montó un bypass en el carril ascendente hasta restablecer el tránsito normal.
La investigación quedó en manos de la UFID Nº 6 de Villa Gesell, que inició las actuaciones para establecer responsabilidades en la tragedia ocurrida por el choque en Ruta 11.
Información General
Información General
Tragedia en un establecimiento rural de Madariaga: un hombre murió al quedar atrapado en un silo
Un hombre de 65 años falleció este jueves en un establecimiento rural de General Madariaga, ubicado a pocos metros del aeropuerto de Villa Gesell, luego de quedar atrapado dentro de un silo mientras realizaba tareas laborales. La frase clave objetivo es: tragedia en silo.
Según informaron quienes participaron del operativo, el trabajador se encontraba desarrollando tareas de rutina cuando, por motivos que aún se investigan, sufrió un incidente que lo dejó sepultado entre los granos.
Las dos personas que estaban con él intentaron asistirlo rápidamente, pero ante la gravedad de la situación dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.
Más de una hora de trabajo para rescatarlo
Dotaciones de Villa Gesell y General Madariaga realizaron más de una hora de intensos trabajos para remover gran cantidad de material y acceder al lugar donde había quedado atrapada la víctima.
Pese al esfuerzo, al momento de ser alcanzado ya no presentaba signos vitales, confirmaron las autoridades.
Las dos personas que acompañaban al hombre fallecido tuvieron que ser contenidas y asistidas por personal médico debido al fuerte shock emocional generado por la tragedia en silo.
En el operativo también trabajó personal del Comando de Prevención Rural (CPR) y ambulancias del sistema de salud local. Se esperaba la llegada de Policía Científica para realizar las pericias que permitan determinar con precisión cómo ocurrió la tragedia en silo.