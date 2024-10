La Provincia prepara un mega operativo para acompañar la 50° Peregrinación a Luján

Docentes, no docentes, autoridades universitarias, estudiantes y organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos se se movilizaron hacia el Congreso Nacional en el marco de la Marcha Federal Educativa en «defensa de la universidad pública y del sistema científico» nacional, luego de que el presidente Javier Milei anunciara el «veto total» de la ley que actualizó y blindó el presupuesto universitario. La multitudinaria movilización contó con el rotundo respaldo de la CGT, las dos CTA y la UTEP.

En el cierre del acto la presidenta de la FUA, Piera Fernández, enfatizó que «hace cinco meses convocamos a una manifestación nacional preocupados por el desfinanciamiento que estaban experimentando el sistema universitario y científico» y sostuvo que «hoy la situación es más crítica que a comienzos de año».

Añadió que “siempre dispuestos a la búsqueda de soluciones, advertimos en aquel entonces las dificultades que el sistema atravesaba. Queríamos evitar la grave situación que vivimos hoy».

Piera Fernández señaló que «soportamos una campaña injusta, planificada e intencional que busca sistemáticamente desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario. No ha habido ni siquiera vocación de diálogo».

No hay una Argentina viable sin inversión en educación pública.



Como lo hicimos en abril, hoy marchamos para defender el salario de nuestros docentes y el presupuesto de nuestras universidades.



El gobierno nacional no está vetando una ley, está llevándose puesto el futuro de un… pic.twitter.com/mILErt7MCK — Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) October 2, 2024

La presidenta de la FUA reiteró que «la situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial» y sostuvo que hay “un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por encima de la pobreza, cuando no de la indigencia».

Más adelante, señaló que “el Presidente de la Nación tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas cuidando al Estado y a su economía. Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la ley de financiamiento universitario! Esta ley aprobada por el Congreso en un acto de responsabilidad y compromiso, le da al sistema universitario previsibilidad presupuestaria y a la crítica situación salarial una respuesta, estableciendo un piso de incremento acorde a la inflación y recuperando el poder adquisitivo del salario. Es una ley que resuelve los problemas responsablemente, porque no compromete fiscalmente al Estado, demandando solo el 0,14% del PBI para su implementación”,

MASIVAS MARCHAS EN EL INTERIOR DEL PAÍS

En Córdoba hubo una masiva marcha de estudiantes, docentes y egresados que concluyó con la lectura del documento final que fue consensuado y en donde sostuvieron que “no vamos a permitir que no arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece”. En Río Cuarto y Villa María también hubo movilizaciones contra el potencial veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

En Mar del Plata, las centrales obreras se plegaron a la marcha de estudiantes, docentes y no docentes que partió desde el Complejo Universitarios y llegó al centro de la ciudad.

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), José Luis Rocha,dijo que “estamos defendiendo la Patria porque están destruyendo toda la industria, están destruyendo la educación en general. La destrucción de la educación en su conjunto la está llevando a cabo este gobierno y es nuestra obligación, como ciudadanos argentinos, salir a defenderla».

Por su parte, Graciela Ramundo, secretaria general de la CTA de los Trabajadores, resaltó la participación del movimiento obrero en la marcha universitaria. «Muchos tenemos nuestros hijos que están en la universidad pública, que por fin pudieron llegar, que algunos son primera generación de egresados y que no estamos en acuerdo con lo que está haciendo Milei que pone en jaque la famosa movilidad social ascendente».

En Comodoro Rivadavia, miles de estudiantes y profesores se sumaron a la Marcha Federal Universitaria y partieron desde la Universidad Nacional de la Patagonia hacia la Plaza San Martín.

La rectora de la casa de estudios, Lidia Blanco, sostuvo que “es un error entender como casta a las universidades. En los países desarrollados invierten dos o tres veces más que la Argentina en estas áreas porque saben que el diferencial para crecer depende de cuánto más y cuánto mejor se hagan las cosas allí”.

En Rosario, una multitud se concentró en plaza Montenegro de Rosario para defender la Universidad pública y también hubo una masiva marcha en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

RESPALDO POLÍTICO Y GREMIAL

La ex presidenta Cristina Kirchner respaldó la Marcha Federal Universitaria y destacó que la educación pública y gratuita garantizó el «ascenso social que nos permitió ser una Argentina diferente» y que «vamos a volver a conquistar».

En tanto, el ex candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, se sumó a la Marcha Universitaria en el Congreso y destacó estar «convencido» de que «no hay nada más movilizador que la universidad pública». El referente del Frente Renovador sostuvo que la educación universitaria pública «es la mejor herramienta para la movilidad social ascendente».

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, también participó de la marcha universitaria al Congreso en rechazo al veto del aumento al presupuesto educativo. “Hoy marcho en defensa de la educación pública de la que soy parte como alumna y profesora titular desde hace 52 años”, sostuvo Carrió.

Por parte de los movimientos sociales, estuvieron presentes la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), encabezada por Alejandro “Peluca” Gramajo; el Movimiento Evita, con la presencia de Gildo Onorato; Barrios de Pie, con Daniel “Chuky” Menéndez; y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), referenciada en Juan Carlos Alderete.

“El gobierno ya vetó el aumento a los jubilados, un aumento miserable que sólo representa 10 litros de leche. Ahora amenaza con vetar el financiamiento universitario. Esperemos que los diputados y senadores no se den vuelta”, señaló Gramajo.

La Secretaria General de Conadu Histórica, Francisca Staiti, precisó que “nos encontramos en las calles con todos los ciudadanos, con todas las ciudadanas, para defender un valor como lo es la Universidad Pública” y agregó que “esta Ley de Financiamiento Universitario, que es la que estamos pidiendo, diciéndole no al veto de Milei, pidiendo la promulgación inmediata viene a poner, de alguna manera, un piso de recomposición, no sólo para el presupuesto, sino también para los salarios de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes”.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

También se conocieron mensajes de solidaridad a la lucha y la concentración contra las políticas del gobierno de Javier Milei de parte de personalidades, partidos políticos y organizaciones sociales, de mujeres y laborales de América Latina y el Caribe.

Italo Bravo, Alcalde de Pudahuel. Santiago de Chile, envió su saludo de solidaridad con la Marcha Federal Universitaria.

Desde Ecuador, Mujeres por el Cambio y las organizaciones sindicales y sociales que son parte del Frente Popular expresaron su respaldo al pueblo argentino que “lucha con valentía para impedir que se aprueben las políticas de ajuste neoliberal, de derecha que pretende imponer Milei”.

Por su parte, el Frente Popular Revolucionario y el Partido Comunista Marxista Leninista de México apoyaron “la lucha de las y los trabajadores y de los pueblos de Argentina”.

Desde Uruguay, también expresaron su solidaridad el PCR y la Corriente Sindical Clasista y desde Colombia el MODEP.