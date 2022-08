En La Costa investigan a Juntos por la compra de 130 calefactores sin presupuesto, ni garantía: “No sabemos ni cuánto salieron”

En el partido de La Costa, Juntos inauguró su gestión al frente del Consejo Escolar con una denuncia penal por “malversación de fondos públicos”. El presidente del organismo, Matías Porta, está siendo investigado por la compra de 130 calefactores sin presupuesto, ni garantía. A tres meses de la colocación de los artefactos todavía no se conoce el valor que pagará el Consejo por cada uno.

En diálogo con Todo Provincial, la consejera del partido vecinalista “Unidos Por la Costa”, Roxana Cavallini, aseguró: “Hice una presentación en la justicia y se inció una investigación penal, algo inédito en la historia del Consejo Escolar“, y explicó: “Para esta compra no se hizo el acto administrativo reglamentario correspondiente, se desconoce la procedencia de los calefactores y cuánto le costará al Estado”.

A partir de la denuncia de Cavallini, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios Públicos de Dolores, Mario Pérez, inició una investigación por “malversación de caudales públicos” que tiene como principal implicado a Matías Porta, quien llegó a la presidencia del Consejo Escolar de La Costa de la mano de Dani López, quien se autodefine como el líder de la oposición.

“Cuando hacés una adquisicón debe haber una vía administrativa y debe haber al menos tres presupuestos distintos”, señaló Cavallini y apuntó: “Lo extraño es que los calefactores los vendió y colocó el mismo gasista que determinó que los anteriores ya no funcionaban”.

A más de 3 meses de su colocación, todavía no se conoce cuánto le costará al Estado cada artefacto. Además, se desconoce su procedencia y si los mismos cuentan con una garantía valida.

“No hay un papel que diga cuánto salieron los calefactores y se desconoce la procedencia, lo que es mucho más grave porque puede representar un riesgo para la seguridad de las comunidades educativas”, planteó la consejera escolar.

Cavallini presentó numerosas notas dirigadas a Matías Porta, solicitándole información sobre esta compra. “Por acta figura que el 26 de mayo figura un pedido sobre costos y garantías y me respondió que no se habían comprado, pero el 20 de mayo los calefactores ya estaban en las escuelas”, detalló.

Los calefactores fueron colocados en más de 30 escuelas de distintas localidades del Partido de La Costa. Otro elemento que hace sospechar sobre esta operación es que los calefactores anteriores sólo fueron revisados por el gasista que vendió y colocó los artefactos nuevos.

“No discuto que quizás eran necesarios pero resulta extraño que se hayan cambiado 130 calefactores de una y, más aún, que fueran provistos por el mismo gasista”, aseguró la consejera y detalló: “Nunca se presentó un presupesto y todavía no se pagaron sino que sólo se hizo un compromiso, lo que también es raro“.

“Mi planteo es por sospechas de malversación de fondos y además del problema que puede generar no conocer su procedencia. Si algo está mal hay que denunciarlo. No me da igual que las cosas se hagan bien o mal”, concluyó Roxana Cavallini.