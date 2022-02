“Una ola los arrastró y los perdimos”, el desgarrador relato de la mamá de los hermanitos ahogados en Aguas Verdes

Joaquín y Valentino Zárate, dos hermanos de 6 y 10 años oriundos de Berazategui, murieron ahogados en la localidad balnearia de Aguas Verdes, en el partido bonaerense La Costa, tras ser arrastrados por una ola en el mar.

El hecho ocurrió sobre la playa situada entre Chiriguano y Yate Fortuna, cuando los guardavidas observaron que en la segunda canaleta se encontraba flotando un cuerpo.

Los rescatistas se metieron de inmediato al agua y constataron que se trataba de un menor inconsciente y que a una corta distancia había otro chico.

Rápidamente los sacaron a la orilla y comenzaron a realizar las reanimaciones con las maniobras de RCP, a la espera de los equipos de emergencia.

Los niños fueron trasladados de urgencia en la ambulancia del cuartel de bomberos al Hospital de Mar de Ajó.

Tragedia en Aguas Verdes: el relato desolador de la madre

Tras el lamentable episodio, Natalia, la mamá de los nenes ,expresó: “Una ola los arrastró, se los llevó y los perdimos entre tanta gente”.

Según publicó el portal Central de Noticias Madariaga, la familia oriunda de Berazategui estaba hospedada en San Clemente del Tuyú desde el inicio de la semana pasada. El día de la tragedia fueron a Aguas Verdes para compartir un día de playa con otros familiares.

“Esto fue un instante: apenas llegaron corrieron al mar con sus primitos”, contó con un inmenso dolor y continuó: “Después de una ola los perdí de vista entre tanta gente y me desesperé, los buscaba y no los encontraba. Después de varios minutos os trajeron los guardavidas, ya sin signos vitales, y en principio con los médicos lograron reanimarlos. Siempre tuve espéranos de que se iban a recuperar, no puedo creer lo que pasó”.

Horas después, ambos niños fallecieron en el Hospital de Mar de Ajo. A pesar de que habían logrado reanimarlos, los chicos presentaban muerte cerebral irreversible.

Pedido de ayuda

Ahora la familia reúne fondos para poder llevar los cuerpos a la localidad de Gutiérrez, partido de Berazategui. Una tía de los menores fallecidos lanzó una colecta a través de las redes sociales. “Rogamos colaboración para ayudar a la familia Zárate con el traslado y sepelio de dos angelitos: Valentino y Joaquín. El número de cuenta es 0000003100086729704160”.