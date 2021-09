Gerardo De Santis: “Antes de pedir más gasto público hay que pensar que el Estado está quebrado”

¿Qué peso tuvo la economía en las elecciones?; ¿Cuál es el margen de maniobra del gobierno?; ¿Existe el peronismo sin plata?, esas preguntas y varias más contestó a Todo Provincial el economista y director del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata (CIEPYC – UNLP), Gerardo De Santis.

“Lo económico siempre tiene un peso sustantivo en las elecciones, a favor o en contra. En Argentina la situación económica se viene deteriorando en forma acelerada desde el 2018, con caída de la actividad, los salarios y las jubilaciones. El impacto de la pandemia se sumó a una economía con mucha fragilidad”, aseguró a Todo Provincial RADIO el investigador y docente de la UNLP y la UNAJ.

“La recuperación que inició en octubre o noviembre del año pasado se hizo más lenta luego del primer trimestre de este año. Es mucho tiempo de padecimientos para la gente. Si bien el gobierno atendió la urgencia y el hambre, amplios sectores de clase media vienen sufriendo desde hace mucho tiempo”, expresó y agregó: “Los salarios y las jubilaciones siguieron cayendo y la actividad económica sólo recuperó una parte de lo que cayó en 2020”.

De todos modos, Gerardo De Santis aseguró que la economía argentina “está con problemas y crisis recurrentes desde mediados de los ’70, con pérdidas en todos los aspectos”, y que “la clase media viene castigada desde hace décadas”.

Sobre el peso de la deuda externa, apuntó: “El sobre endeudamiento que dejó el macrismo es muy grave. El FMI nos dio un crédito de 57 mil millones de dólares por fuera de lo que establece su estatuto y ni siquiera eso frenó la corrida. A esa situación se le agregó la pandemia”.

Sobre la actual gestión, el entrevistado opinó que el actual gobierno “piensa poco o nada en la clase media”, y aseguró que la única medida que tomó en favor de este sector de la sociedad es la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. “En Argentina, la clase media paga muchísimos impuestos, mientras que los ricos pagan muy poco”, reprochó.

El peso de la deuda externa y cómo enfrentarla

En cuanto a las negociaciones con el FMI, el investigador y escritor de varios libros económicos analizó: “No hay posibilidades de no pagar, hay que lograr el mejor acuerdo posible pero es difícil porque en lo últimos 40 años tuvimos tres cesaciones de pago fuertes. La sociedad debe entender que no nos debemos endeudar más en dólares. No debemos insertarnos en la globalización del mercado financiero y los capitales especulativos”.

“En enero de 2016, Macri eliminó todas las regulaciones a los capitales especulativos. Eso no fue para nada gradual. Argentina pasó de ser un país que vivía de contado y en el que convenía gastar la plata a ser el paraíso especulativo más rentable del planeta, con ganancias del 40% anual en dólares. El día que dijeron nos vamos pasó lo de 2018 y nos quedó una mochila fenomenal de 300 mil millones de dólares”, explicó y remarcó: “Siempre es más fácil endeudarse que pagar. No puede ser que los que nos endeudaron critiquen porque no podemos pagar la deuda”.

En el frente externo aseguró que luego de una “renegociación razonable” con los privados ahora se debe negociar con el FMI un plazo extendido con intereses lo más bajos posibles y luego “ser un país medianamente normal para que nos presten para seguir refinanciando el capital y mientras tanto ir pagando los intereses”.

Para el especialista, esa restructuración de la deuda externa debe ser acompañada de “un proceso de crecimiento económico, producción y generación empleo que es la única forma de resolver la problemática social”.

“Los modelos económicos que expulsan gente provocan que la política social deba ser infinita”, señaló Gerardo De Santis y sentenció: “La mayor culpa de la situación actual es de los tres períodos de sobre endeudamiento, del 76 al 82, toda década del 90 y del 2016 al 2018. Esos procesos destruyeron todas las construcciones de largo plazo como el sistema educativo, el científico y el aparato productivo”.

Gerardo de Santis: “El Estado está quebrado, hay que hacer que gaste el privado”

Sobre el escenario actual, el economista consideró que el gobierno “debe pensar en cómo ayuda a la clase media para que tenga una vida un poco más llevadera después de tanto tiempo de padecimiento y retroceso”.

“El sector público está quebrado, el Estado se sobre endeudó y quebró. El año emitió plata de un país quebrado y por eso la recuperación que se logra es débil”, explicó el economista y agregó: “Ahora hay que usar el ingenio. Yo propondría un blanqueo para quienes gasten plata en construcción de vivienda. Hemos blanqueado plata para cualquier cosa, la última vez incluso blanqueamos 125 mil millones de dólares para que lo dejen afuera del país”.

“Hay que buscar fuentes de financiamiento genuino para gasto privado que genere empleo privado Antes de pedir más gasto público hay que pensar que el Estado está quebrado. Hay que pensar ideas ingeniosas que motoricen el gasto privado en actividades que tengan una repercusión favorable para el conjunto”, remarcó.

“Si Keynes propuso que como los privados no gastaban debía gastar el Estado, nosotros tenemos que pensar que el Estado está quebrado por lo que tenemos lograr que gaste el privado”, concluyó. Gerardo De Santis.