Facundo Tignanelli calificó de “mezquino y ruin” al accionar de Cambiemos

El diputado bonaerense y presidente del bloque del Frente de Todos, Facundo Tignanelli, se refirió al Plan de Vacunación en la provincia de Buenos Aires y calificó como “mezquino y ruin” al pedido de informe que hizo la oposición.

En declaraciones a No Corras por FM 97 Une aseguró que “no nos extraña que aquellos que han fomentado la anticuarentena y las movilizaciones durante el ASPO, desatendiendo la mirada sanitaria, empiecen a plantear objeciones sobre la vacuna”.

En ese marco señaló que “yo no creo que Juntos por el Cambio tenga sectores duros o blandos. Es sólo un formato de roles, pero todo obedece a la misma estrategia que es poner palos en la rueda al gobierno nacional y provincial”.

“Y si en el medio joden a la población, porque no se enteran o no se anotan en el registro, no les interesa”, aseguró el diputado.