“En Azul todo funciona a base de plata y nosotros no la ponemos”, disparó el productor que llevó a L-Gante al interior

Este sábado, L-Gante tenía pautado shows en Azul, Tapalqué y Tandil, pero finalmente sólo se pudo presentar en la última ciudad. Por la cancelación, el productor que organizó la gira el músico del momento apuntó directamente contra el jefe de Gabinete del municipio de Azul, Alejandro Vieyra. En entrevista con Todo Provincial, Nery Lauría, titular de la de la productora “Black Pary”, desplegó duras acusaciones contra el funcionario a quien describió como una suerte de monje negro que concentra todo el poder, incluso por encima del intendente Hernán Bertellys.

La cancelación de L-Gante en Azul generó controversia y fue noticia a nivel nacional. Aunque muchos interpretaron motivaciones políticas contra la presentación del artista por parte de un gobierno de Junto por el Cambio, el productor responsable de la gira apuntó fundamentalmente a una “cuestión personal” y deslizó acusaciones por corrupción vinculados a supuestos pedidos de coimas en eventos anteriores.

“Cuando empezó la pandemia, nosotros impulsamos un proyecto para armar un autocine pero fue paralizado por el municipio y nos estuvieron tomando el pelo. Mandaron nuestro proyecto a Provincia junto al protocolo de taekwondo”, contó Lauría y agregó: “Anteriormente habíamos hecho un evento grande en el estadio de Athletic y lo tuvimos que realizar sin habilitación porque teníamos todos los papeles pero se ve que buscaban alguna coima o algo que no recibieron”.

El inspector General del municipio, Lucio Castiglione, se hizo cargo de la decisión de no autorizar el recital de L-Gante “teniendo en cuenta el incumplimiento de requisitos que permitían garantizar la correcta realización del evento”.

Sin embargo, el productor de Black Pary aseguró que el municipio “no quiso tomar los papeles” a pesar de “tener todo”. Por esa decisión responsabilizó al jefe de Gabinete, Alejandro Vieyra.

“Todas las decisiones del gobierno local, incluso las del propio intendente, son orquestadas por Vieyra, que maneja todo como si fuera patrón de estancia”, expresó el empresario local y agregó: “Además es una persona agresiva para comunicarse que prepotea a todo el mundo”. En ese contexto mencionó la denuncia de la empresa Estándares Vial SRL por presuntas irregularidades en la licitación de una obra de pavimentación.

“El municipio de Azul se maneja de manera muy dudosa, con mucho apriete. Incluso los empleados municipales tienen prohibido hacer publicaciones críticas en las redes y tienen una red de trolls que cuando sale algún post atacan con todo tipo de injurias”, acusó Nery Lauría.

Show de L-Gante en Azul: “Habíamos presentado todo en tiempo y forma”

El productor de Black Pary aseguró que para la presentación de L-Gante en el club River Plate de Azul habían presentado “todos los papeles en tiempo y forma”.

“Nos hicieron ir hasta último momento y sabemos que la orden era pedirnos hasta lo imposible. Nosotros le presentamos todo, asesoramiento de bomberos, seguros, pago de CAPS para los controladores de seguridad, informe de estructura y eléctrico del escenario, y el plano firmado por maestro mayor de obra. También habíamos pagado todos los impuestos que se cobran para este tipo de eventos”, detalló Lauría y adelantó: “Me estoy asesorando con un abogado para iniciar acciones legales”.

“En Tandil no nos pidieron ni la mitad de los papeles que nos solicitaron en Azul. En realidad nos los piden solo a nosotros porque esta semana habrá dos eventos en el predio de Azul Rugby que sólo cuenta con una habilitación deportiva como el club River donde sería el show de L-Gante”, mencionó el productor.

Y reforzó: “En Tandil pudimos trabajar perfectamente, fuimos recibidos por la ciudad y la policía trabajó bárbaro. Se generó una relación genial a diferencia de la gente de Azul que es impresentable”.

Como antecedente a esta cancelación, Nery Lauría que trabaja en sociedad con su hermano Emmanuel, contó que el 18 septiembre el gobierno local no le permitió hacer una fiesta pero si “habilitaron otra organizada por un pibe que tiene un arreglo con el municipio y tiene funcionando un boliche de manera clandestina en la avenida Pellegrini”, y denunció: “A veces entran más de mil personas en un patio que no cumple con las condiciones. La ciudad se maneja de manera muy turbia, no importa qué papeles tengas”.

Sobre la versión del municipio, el productor aseguró que es “una mentira total” y que así lo entendieron L-Gante y su manager que reaccionaron en forma “muy solidaria”.

“El show de Tandil fue increíble, la gente quedó fascinada. Por eso ya estamos preparando una nueva gira para la zona, aunque no podrá ser Azul hasta que no se vaya del gobierno Vieyra”, expresó.

La cancelación de L-Gante en Tapalqué

El titular de Black Pary explicó que aunque el conflicto fue con el municipio de Azul, también fue cancelada la presentación de L-Gante en Tapalqué porque ambas localidades comparten el mismo Jefe de Bomberos “quien evidentemente estaba apretado”.

“Fue muy raro porque ese permiso sale faltando dos horas para el show luego de corroborar que todo está correcto. No tengo dudas que el verdadero responsable es Vieyra quien trabaja con un grupo de soldaditos que salen a dar la cara por él”, disparó Lauría.

En cuanto a las razones de este supuesto encono del municipio contra su persona, el productor aseguró: “Creo que también tienen un miedo político porque Hernán Bertellys antes organizaba eventos en la ciudad y a pesar de no saber leer llegó a ser intendente. Deben pensar que cualquiera que haga un evento más o menos bien puede ser competencia”.

“El objetivo era hacernos quedar mal pero no imaginaban que íbamos a salir a denunciar todo lo que está pasando”, expresó el joven empresario azuleño y agregó: “De todos modos, decidimos que no vamos a caer en el odio sino que empezaremos a trabajar para cambiar esta triste realidad de la ciudad, algo que percibe mucha gente. Vamos a motorizar cosas positivas para lograr que se vaya toda esta gente que no es de acá y que está saqueando la ciudad”.

“Nosotros no estamos dentro de sus kiosquitos”

Nery Lauría explicó que todas sus acusaciones apuntan contra Alejandro Vieyra porque el intendente Hernán Bertellys “no existe, no toma ninguna decisión y nunca está”. Además, dijo que el jefe comunal “lo único que hacer es subir videítos pavos en las redes sociales”.

Además deslizó acusaciones por corrupción al asegurar que detrás de este conflicto se esconden negociados ocultos. “Nosotros no arreglamos con ellos y no estamos dentro de sus kiosquitos que tienen armados para todo. En Azul todo funciona a base de plata y nosotros no la ponemos”.

La cancelación de L-Gante y una “pérdida millonaria”

“Tuvimos una pérdida millonaria, esto nos impacta de una manera muy fuerte porque si bien organizamos eventos muy importantes somos productores pequeños. El show del artista es en dólares y se paga la mitad que hay que abonar por adelantado. Igual ellos fueron muy solidarios y nos permitieron general la fecha de Tandil”, comentó el responsable de la productora Black Pary.

“No nos vamos a quedar en la queja porque hace falta gente nueva ya que estos dirigentes como Vieyra ya están vencidos. Hace rato que en Azul tenemos gobiernos malos pero este es el peor de todos”, concluyó.