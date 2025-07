Ernesto Arriaga dijo que “el 60% de las rutas están destruidas” y que “no se puede disolver Vialidad Nacional”

El empresario frigorífico Alberto Samid anunció su precandidatura como primer diputado nacional por el Frente Patriota Federal, el espacio que lidera Alejandro Biondini, y en diálogo con Mariano Gandini y Sol Petotegui en Cueste lo que Cueste por Fm Tres Ciudades también habló de su vínculo con Menem, Scioli y de como críar pollitos.

“Yo ya fui legislador y a esta altura no lo hacía si era por mí, pero nos están robando todo. Primero el oro, el petróleo, el litio, y ahora la comida. Y eso no lo puedo permitir”, comenzó exponiendo.

Durante la entrevista, Samid confirmó que competirá directamente en las elecciones de octubre, aunque su espacio también presentará listas en la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. “El partido no es nuevo, viene participando hace tiempo. Y yo en esta provincia sembré durante 50 años, ayudando a todo el mundo, ahora sé que la cosecha va a ser buena”, sostuvo.

Su decisión, más allá de su experiencia laboral y política, tiene una premisa muy clara, que es la de hacer frente a gestiones como las del gobierno actual. “Nunca me imaginé que íbamos a tener un presidente como Javier Milei. No tienen sensibilidad, no les pasa lo que le pasa al pueblo. Votan contra los jubilados porque no tienen hijos ni padres jubilados. El caso de Luis Juez lo demuestra, recién cuando le tocó en carne propia votó en contra”, subrayó.

Quien estaría salvado, al menos desde la mirada del candidato, sería Daniel Scioli a quien acompañó en distintos momentos políticos, y con el cual fue crítico pero comprensivo. “Desde el kirchnerismo lo forrearon mucho; Llo impulsaron, lo bajaron, lo impulsaron de nuevo. Se cansó. Yo no hubiera hecho lo mismo, pero lo entiendo. Yo sigo siendo amigo”, declaró.

En la entrevista, también defendió la propuesta que difundió recientemente sobre criar pollos como salida económica para los hogares con bajo ingreso. “Por cada pollito que se compra a mil pesos y se alimenta, se puede vender a 12 mil. Se gana diez mil pesos por pollo. Con mil pollos, son diez millones en 45 días. Es una herramienta para que las familias trabajadoras lleguen a fin de mes”, explicó.

Además, reivindicó la cultura del trabajo y la producción doméstica, y consideró que “hay que volver a eso; a criar, a producir, a ganarse el pan, como hacían nuestros abuelos”.

Sobre su proyecto legislativo, Samid apuntó contra las grandes corporaciones extranjeras que, según denunció, se llevan los recursos naturales sin dejar ganancias al país. En este sentido, indicó que “hoy Chile, con el mismo litio y las mismas empresas, recibe 60 mil millones de dólares por año. Nosotros apenas cinco mil. ¿Por qué? Porque allá los gobernantes defienden a su pueblo, acá entregaron todo por migajas. El litio, el petróleo, el gas, el oro, y ahora también la comida. Tenemos que ponerle fin a esta estafa”.

Llegando al final de una extensa charla telefónica, donde compartió gratas anécdotas y su visión acorde a sus años vividos, se limitó a opinar sobre la serie recientemente estrenada sobre Carlos Menem pero recordó otras historias que lo acercan a aquella época.

Samid sostuvo que quiere usar los “pocos años de vida” que le quedan para “dejarle un país mejor” a sus nietos. “No quiero ser el más rico del cementerio, quiero ser útil. No puede ser que produzcamos alimentos para 500 millones de personas y acá haya argentinos que el 15 del mes no tienen qué comer”, concluyó.