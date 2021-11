“El ojo y su carisma”, las armas de seducción de Tomi Raimon con las estrellas del momento

Tomás Raimondi, más conocido como “Tomi Raimon” es el fotógrafo elegido por las jóvenes estrellas de la música y el modelaje. Con apenas 25 años, el necochense de carisma sin igual se metió en el jet set. En dialogo con Todo Provincial Radio cuento como fueron sus inicios en la ciudad balnearia, el primer contrato y su cercanía con los artistas.

“Soy un poco fotógrafo y otro poco influencer, porque en las redes muestro que hago como me muevo, con quien ando es como un combo; pero mi profesión real es fotógrafo”, cuenta el joven fotógrafo.

Pero sobre su presencia en las redes afirma que “Siempre me muestro trabajando, es también porque casi todos los días estoy filmando o trabajando en el estudio o en alguna producción”.

LOS INICIOS DE UN CAMINO ÉXITOSO

“Arranqué un poco como hobby en Neco con una cámara de mi tía Paola, la hermana de mi mamá, que había llegado a vivir a Argentina nuevamente y se había traído una cámara de afuera”, recuerda Tomas Raimondi.

Y relata además relata “Empecé a laburar en neco con un par de marcas, muy pequeñas, en un bar de mi viejo que le hacía las fotos; me salieron cosas en Mar del Plata por contactos; porque soy mandado, pregunto y ofrezco”.

En el año 2015 “me fui a vivir a La Plata estuve estudiando diseño gráfico durante 8 meses, me di cuenta que no era lo mío, y me pasé por completo a la fotografía y me empecé a meter como de lleno”.

CONTRATO CON DISNEY CHANNEL EL INICIO

En el 2017, dice Raimon “cerré un contrato con Disney Channel, no fue de un momento a otro, sino que yo ya venía trabajando con artistas y haciendo un video clip cada tanto, pero ahí se me abrieron unas cuantas puertas y ahí empecé de lleno a vivir de la fotografía”.

Sobre la diferencia con otros fotógrafos expresó “creo que está en el ojo, en la dicción, en la luz, por como también te manejas en el contacto con la gente, en donde puede quedar algo más lindo o más feo, la luz, de día, de noche o en estudio”.

Y después también “la magia que le puede dar cada uno con un color, filtro o blanco y negro”.

PROPONER UNA IDEA ESTÉTICA DIFERENTE

“Siempre hay que proponer una idea estética diferente, ahora que trabajo con muchos artistas, cada uno tiene su estilo, su propuesta estética, y uno tiene que amoldarse, pero a la vez proponer, y que sea algo diferente a los demás”, expresa el fotógrafo elegido por decena de estrellas para generar el contenido fotográfico y hasta audiovisual.

LA AMISTAD CON LOS ARTISTAS

Sobre la relación profesional con el mundo artístico, los productores y cada uno de los artistas, Tomás lo describe con su estilo chabacano que lo llevo a la cima “Esto lo digo de corazón, con cada artista que laburo tengo mucha amistad o pego mucha buena onda el primer día cuando me conocen; obviamente que siempre estoy en contacto con los productores o manager, pero casi siempre voy directo con el artista”.

EL CARISMA DEL INTERIOR

Una de sus armas de seducción es el carisma y capacidad de relacionarse, en dialogo con Mariano Gandini y Manuel López Melograno en Todo Provincial Radio lo subraya “Si puede ser el carisma del interior, a mí me lo dicen mucho, hay dos amigos míos productores, de necochea, uno es Big One muy groso y talentoso y el otro es Enzo FMK, que siempre nos dicen del carisma y de que se nota que vinimos de un pueblito, de Necochea o del interior”.

“Igualmente hay porteños piolas, tampoco los matemos”, sostiene entre risas el joven oriundo de Necochea.

LA MISMA GENERACIÓN

Remarcando la cercanía lograda con cada artista, Tomas mencionaba “Ayer termine dos canciones con Emilia Mernes, que actualmente tiene 2 canciones en el top 50 de Argentina, tiene unos temones, y terminamos de rodar y nos fuimos a cenar. Tengo amistad con ellos, y otra cosa importante somos generacionales. Tengo 25 años y todos estamos en la misma. Con los chicos de MIA, y otros también que nos llevamos de la misma manera”.

“Con María (Becerra) me pasa que ella tiene 20-21 y estamos en la gira, cubriendo los shows y voy al camarín nos cagamos de risa, hablamos de todo, compartimos muchos momentos”, comenta el fotógrafo influencer que actualmente supera los 163 mil seguidores en Instagram.

“Con Mau y Ricky pegué muy buena onda, porque yo los conocí a ellos por Estefy que es la novia de Ricky, porque soy amigo de Estefi de hace bastante tiempo y me pasó que pegué buena onda en Miami trabajando y ahí, me fui a España a trabajar con Nathy Peluso y un par de artista, estaba Duky también”, cuenta Raimon.

Y Finaliza “cuando volví me fui a dominicana a su casa donde estuve una semana con ellos en su propia casa. Estuve con Ricardo que estaba en la casa del al lado con Eva Luna y Camilo y la pasamos genial. Eran las 2 de la mañana y estábamos con Ricky mirando fotos que habíamos hecho en día y matándonos de risa y disfrutando”.