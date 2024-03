Desde el Instituto Cultural advierten con preocupación la exclusión de la CONABIP a la bibliotecas populares bonaerenses del programa Libro %

El Intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, anunció la presentación de una denuncia contra la Contadora Municipal, Mariana Ochoa, por «conducta indebida en el manejo de los fondos públicos que afectan el funcionamiento eficiente de la Municipalidad».

“Hoy la contadora nos está impidiendo comprar medicamentos y estamos haciendo una denuncia penal por averiguación de supuesto ilícito, porque están poniendo en riesgo la salud de la población de General Villegas”, aseguró el experimentado intendente.

Asimismo, consideró: “Me parece que la contadora se está excediendo en sus funciones, se cree todo poderosa y que administra todo muy bien” por lo cual “ya hemos hecho una denuncia en la Fiscalía y otra en el Tribunal de Cuentas, que estuvo averiguando por todas las cosas que no están claras del ejercicio anterior y sigue insistiendo, como si fuera ella quien decide cómo se tiene que manejar el municipio de General Villegas”.

“Obviamente no vamos a aceptar estos condicionamientos. Ella se tendría que ir y el Concejo Deliberante debería tomar esto en cuenta para iniciar un proceso de remoción, porque no tiene idoneidad para el cargo”.

Alegre remarcó la “necedad y ceguera” de la actual contadora, “que hace ver que todo está mal y se equivoca, porque nosotros somos los administradores y no lo vamos a dejar pasar tan fácilmente como ella cree”.

Por otra parte, insistió en que “en el gobierno sigue enquistada gente de Campana que está intentando, por todos los medios, complicarnos en la administración de la municipalidad”.

“El gobierno municipal en la gestión de Campana, no llegó de manera ordenada, llegó muy mal. Tenemos una discusión con la contadora Ochoa porque ella quiere hacerme firmar una compensación, a lo cual me niego, porque esa compensación debería reflejar la mala gestión de Campana y su contadora, porque se autorizaron durante su período muchos gastos que sabía que no tenía en contrapartida para poder financiar”, sostuvo.

“Sin embargo, lo hizo porque estaba trabajando en una campaña política defendiendo al oficialismo para garantizar su continuidad”, explicó Alegre.

Además, reveló que “esto lo venimos padeciendo desde el inicio de la gestión. Si la contadora Ochoa tuviera dignidad, tendría que haberse ido porque tiene claramente una militancia política partidaria de adhesión al gobierno de Campana”.

“Es cierto que la ley establece que el contador es un cargo de ley y que no se puede remover tan fácilmente, pero requiere mucha idoneidad en esa función, cosa que la contadora no ha tenido”, agregó.

Con respecto a la paralización de los movimientos de todas las partidas explicó que “no estamos pudiendo comprar medicamentos porque la partida de salud está excedida, conforme a la proyección presupuestaria que nosotros hicimos, pero estamos excedidos a 90 días de iniciar la gestión y falta un año”.

“Dentro de un año nosotros podemos compensar las partidas, puede ingresar más dinero. La ley nos autoriza a ir compensando las partidas, incluso sin necesidad de discusión en el Concejo Deliberante, porque es una facultad administrativa”, aclaró.

“Finalizó una gestión y empezó otra. La única que quiere seguir con el fracaso anterior es ella, que también está comprometida en el tema de la escuela de Banderaló porque hay familiares involucrados en el mal manejo de esas cuestiones”, denunció.

Por último, expresó que “es muy triste que tengamos que decir estas cosas, pero estamos obligados a defender la comunidad de General Villegas y en este caso, en un tema tan sensible como la salud, donde nos está impidiendo comprar medicamentos al no autorizar una licitación que se hizo y que tiene en su poder para hacer la imputación presupuestaria y poder efectuar la compra”.