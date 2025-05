Costa alertó por la pérdida de 1000 empleos en la minería bonaerense

Las intensas lluvias que golpearon a la provincia de Buenos Aires durante los últimos días provocaron serios daños materiales y la evacuación de miles de personas. En ese marco, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, detalló las tareas de asistencia en distritos afectados que se desplegaron desde la Provincia con el objetivo de contener la emergencia y comenzar la reconstrucción.

En diálogo con el programa No Mientan Más por Radio Provincia AM1270, Bianco explicó que “durante el día de hoy en muchos lugares el agua fue bajando y drenando correctamente. Teníamos situaciones todavía complicadas en las zonas más afectadas que fueron Zárate, Campana, San Antonio de Areco, Arrecifes y Salto, pero también en algunos lugares del conurbano por las tormentas de anoche”.

El ministro sostuvo que “desde el gobierno provincial se continuó con la asistencia, rescates, evacuaciones y la búsqueda de desaparecidos” en coordinación con el Ministerio de Seguridad. En paralelo, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad distribuyó alimentos y colchones, mientras que el OPISU colaboró con materiales de limpieza y el Ministerio de Salud reforzó la atención médica.

Estamos trabajando de manera coordinada junto a las y los intendentes de los distritos que fueron afectados por el temporal este fin de semana. Pusimos en marcha un despliegue interministerial para asistir y acompañar a las familias bonaerenses que debieron ser evacuadas y a… pic.twitter.com/VctfdXDXYU — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 19, 2025

Por su parte, el Ministerio de Infraestructura ya comenzó a relevar los daños y planificar obras de refacción, especialmente en caminos rurales y estructuras críticas. “Estamos asistiendo a la emergencia con entrega de ropa, alimentos, colchones y facilitando la vuelta a casa de los evacuados”, agregó Bianco.

Además, destacó que la coordinación con el gobierno nacional fue “razonable”, especialmente con el Ministerio de Seguridad en las tareas de rescate. También se solicitó asistencia específica al Ministerio de Capital Humano.

Sobre el trasfondo estructural de la catástrofe, Bianco advirtió: “Ninguna ciudad en el mundo está preparada para una lluvia de 400 milímetros. Sin embargo, si no se hubieran hecho las obras que llevó adelante la Provincia en los últimos años, hoy podríamos haber tenido la Basílica de Luján bajo el agua”.

En ese sentido, destacó que tanto el intendente de Luján como el de San Antonio de Areco le transmitieron al gobernador Axel Kicillof que las obras hidráulicas ejecutadas en sus distritos evitaron un impacto aún mayor. En cambio, en Exaltación de la Cruz, donde una obra hídrica quedó inconclusa por decisión del gobierno nacional, los daños fueron significativos.

“Esto se soluciona con obra pública, no esperando que no llueva ni rezando. Cuando un gobierno decide no hacer obra pública, lo que está diciendo es que el impacto de estas emergencias va a ser total. Nosotros hacemos exactamente lo contrario”, concluyó Bianco.