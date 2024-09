Cómo evitar los engaños de los estafadores: métodos eficaces

Incluso en una aplicación normal sin opción de ganancias, la gente pierde grandes sumas de dinero. Esto es una fuente de ingresos para los desarrolladores de software. Están sacando millones de dólares a los usuarios. Veamos cómo ocurre esto y citemos las historias de personas reales. También contamos si los ciudadanos afectados consiguen recuperar su dinero.

Accesibilidad del juego en Internet

Hace unos 15 años se produjo una auténtica revolución en el mercado del juego: gracias a Internet era posible jugar desde casa. Al principio fueron los ordenadores, pero luego los juegos de azar online se extendieron también a los teléfonos. Todo esto ha convertido el juego en una auténtica corriente dominante y ha atraído a personas que antes no estaban en absoluto metidas en nada parecido.

No solo ha crecido el número de jugadores, sino también el de operadores de juego. Si se estudia el motor de búsqueda, se observará un gran número de casinos en línea muy conocidos, como 1win, Melbet o Megapari. Todos ellos tienen licencias y una buena reputación entre los jugadores.

Pero lo que más ha crecido es la propia variedad de juegos. Por ejemplo, el ya mencionado 1win tiene el catálogo más amplio de entretenimiento. Si te registras aquí, podrás acceder a miles de máquinas tragaperras, juegos de cartas, ruleta, juegos con crupier en vivo e incluso apuestas.

El hecho de que toda esta diversidad de juegos ahora quepa literalmente en nuestros bolsillos ha atraído a millones de personas en todo el mundo. Para muchos, el iGaming se ha convertido en una alternativa a los videojuegos, pero para algunos, esta experiencia solo ha traído problemas.

Perder dinero en Jackpot Magic y Big Fish Casino

Shells, de Houston, y su marido se hicieron adictos al juego Jackpot Magic. En la aplicación hay disponibles varios juegos de azar, igual que en un casino normal. Por ejemplo, Reel Rivals requiere jugar a la tragaperras y conseguir puntos. También existe la posibilidad de cambiar dinero por fichas virtuales para apostar. Sin embargo, no hay posibilidad de ganancias reales.

A pesar de ello, Shells y su marido gastaron casi 150.000 dólares en dos años. A menudo utilizaban Reel Rivals en su ordenador, dos smartphones y una tableta al mismo tiempo. Esto se convirtió en la norma para ellos.

Jackpot Magic es una aplicación móvil desarrollada por Big Fish Games, uno de los líderes en juegos free-to-play que han hecho perder a los usuarios enormes cantidades de dinero. Este desarrollador tiene otra aplicación popular: Big Fish Casino. Ambos son videojuegos, por lo que no están sujetos a prohibiciones de juego.

Programas como Jackpot Magic y Big Fish Casino eluden la legislación, por lo que sigue habiendo dificultades para decidir si se prohíben, y es difícil evaluar el modelo de negocio como apropiación indebida deliberada de dinero.

NBC News entrevistó a 21 personas, entre ellas Shells y su marido. Dijeron que se volvieron adictos al casino y acabaron malgastando mucho dinero. Todos denunciaron su impotencia y su deseo de poner fin a la situación. Las víctimas se dieron cuenta de que habían caído en las agresivas tácticas de marketing del desarrollador. Todos los usuarios entrevistados deseaban permanecer en el anonimato, ya que nadie quiere que sus seres queridos conozcan su adicción.

Una mujer de Pensilvania nos contó que gastó 40.000 dólares en Big Fish Casino a pesar de ser especialista en adicciones.

Big Fish Games se negó a comentar la situación. La empresa dijo que una pequeña parte de los usuarios invierte dinero real en el juego. Además, en su opinión, sus juegos no pueden calificarse como juegos de azar. En consecuencia, no existe una regulación estricta. Los juegos están creados únicamente con fines de entretenimiento. Se puede gastar dinero en ellos, pero solo para mejorar la jugabilidad, no para obtener ganancias reales. Los representantes de la empresa también señalaron que, por el momento, ningún procedimiento judicial ha concluido con decisiones relativas al principio de acción de sus juegos.

Pero cada vez son más los jugadores que se sienten reivindicados tras el éxito de las acciones judiciales por «posesión de dispositivos de juego ilegales».

El largo proceso judicial entablado por 2 millones de usuarios, entre ellos Shells y su marido, ha dado lugar a una indemnización al menos parcial: alrededor del 20% de los 10.000 a 100.000 dólares perdidos. En total se pagarán 155 millones de dólares.

Los representantes de Big Fish Games no han hecho comentarios sobre el resultado de la demanda ni sobre el acuerdo de reembolso. No se consideran culpables, pero aún así aceptaron poner en marcha «recursos relacionados con la adicción» y una «política de autoexclusión» mediante la cual los usuarios pueden limitar su tiempo en el juego o solicitar que se les incluya en una lista negra.

Los jugadores están contentos porque han conseguido devolver al menos parte del dinero que gastaron en las aplicaciones. Pero los expertos en la lucha contra la adicción siguen preocupados por la falta de regulación de este tipo de software. Su intención es lograr una solución a este problema.

El National Council on Problem Gambling afirmó que las empresas que lanzan este tipo de aplicaciones deberían cambiar su modelo de negocio debido a su naturaleza agresiva y a la importante presión que ejercen sobre los usuarios.

Lo que dicen los usuarios

Joanne, de Florida, lleva 8 años jugando en Big Fish Casino y en ese tiempo ha gastado unos 100.000 dólares en el juego. Dijo que se había convertido en un culto para ella, que quería hacer girar los carretes con regularidad.

Crystal, de Texas, indicó en la demanda que era una adicta y que había gastado 500.000 dólares en la aplicación. También informó de que solía jugar cada minuto libre. Sintió pena por el tiempo y el dinero malgastados, así que decidió dejar de jugar. Según ella, si hubiera sabido las consecuencias, nunca habría instalado este Big Fish Casino en su vida.

Algunos de los demandantes creen que la aplicación está diseñada específicamente para que los usuarios gasten tanto dinero como sea posible. Esto incluye el sistema de niveles para los jugadores. Cuanto más se invierta en el juego, más rápido se podrá subir de nivel. También se conceden fichas gratis si una persona lleva algún tiempo sin entrar en el juego. Es una forma de motivar nuevos ingresos de dinero.

Suzy, de Dallas, gastó 400.000 dólares en la aplicación. Incluso pidió un préstamo contra una propiedad valiosa para jugar al juego y gastó el dinero que recibió como herencia. Quiso eliminar la cuenta varias veces, pero después de eso, un gestor de cuentas VIP la llamaba y le ofrecía fichas gratis para que no eliminara la cuenta de la aplicación.

Algunos aspectos de Big Fish recuerdan a muchas otras aplicaciones similares, a través de las cuales se puede jugar como en los casinos tradicionales. En la pantalla principal hay un lobby con una lista de entretenimientos: tragaperras, ruleta, blackjack y otros. Algún tiempo después de instalar el software llega una invitación al club Big Fish Casino con una bonificación de 50 mil fichas. Los jugadores también pueden comunicarse entre sí por chat. Pero la máxima actividad tiene lugar solo en los clubes premium, a los que solo se puede acceder por invitación de otro usuario.

Si se gana una gran cantidad de fichas o se realizan grandes apuestas, se obtiene acceso a nuevas funciones. Por ejemplo, acceso a salas especiales para clientes premium. También está previsto subir de nivel. Cuanto mayor sea el nivel, mayores serán las ganancias y las apuestas. En consecuencia, los adictos empiezan a invertir aún más dinero en el juego.

En caso de pérdida, los usuarios continúan la partida para recuperar los valores del juego. Pueden apostar o elegir la forma más fácil: comprar fichas por dinero real. Según la demanda, menos del 10% de los usuarios compraron objetos virtuales en Big Fish. Pero es este público el más rentable para los empresarios. Según Apptopia, Big Fish Games recibió de ellos unos 139,3 millones de dólares entre febrero de 2019 y julio de 2020.

El sistema de niveles es otra estrategia de marketing que puede provocar adicción en los usuarios. Cada día se proporciona un cierto número de fichas gratuitas. Pero es necesario invertir mensualmente en el juego para mantener el estatus premium.

Big Fish Games es un claro ejemplo de combinación de un juego normal con los juegos de azar. Muchos desarrolladores han integrado en la aplicación la posibilidad de depositar ciertas cantidades de dinero para conseguir valiosos premios en el juego, pero esto ha enfadado a algunos legisladores. Al fin y al cabo, los usuarios gastan cada vez más dinero.

Actualmente no existe ninguna prohibición sobre la explotación de juegos para móviles similares a los juegos de azar. Además, la legislación no prevé la compensación del dinero gastado. En el estado de Washington se presentó un proyecto de ley para considerar el Big Fish Casino y juegos similares como juegos de azar, pero no se aprobó.

Algunos usuarios de Big Fish han presentado demandas colectivas contra el desarrollador. Pretenden conseguir una regulación más estricta de este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, las tragaperras son probadas por organizaciones independientes, por lo que la probabilidad de ganar de los jugadores está garantizada. También hay restricciones sobre el número de máquinas tragaperras instaladas.

En Washington, donde se encuentra Big Fish Games, las tragaperras están totalmente prohibidas. Pero los residentes pueden instalar fácilmente la aplicación y disfrutar de la emoción, casi como jugando a una tragaperras de verdad. Salvo que no existe la opción de ganar dinero real.

Los resultados satisfactorios de los litigios han sido un gran estímulo para algunos usuarios, especialmente con la pérdida masiva de puestos de trabajo que se ha producido en todo el mundo durante la pandemia de coronavirus.

Un ejemplo: la señora Niva, pensionista de Portland, gastó casi 80.000 dólares en el Big Fish Casino y se alegra de haber recuperado al menos parte de ese dinero. Debido a la disminución de sus ingresos a causa de la pandemia, esta cantidad es importante para ella.