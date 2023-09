Chocó el jefe técnico de “JP Carrera” en la Ruta 205 y fallecieron dos personas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja por tormentas fuertes para Entre Ríos y alertas de nivel amarillo por vientos y tormentas de menor intensidad para la ciudad de Buenos Aires y gran parte del territorio bonaerense, Corrientes y Santa Fe. El organismo también emitió varios “avisos a muy corto plazo“.

También rigen alertas por viento en sectores de Chaco, Santiago de Estero, Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza, y por viento Zonda en el noroeste del país y la región de Cuyo.

Este lunes también regía un alerta amarillo por nevadas, algunas fuertes, para la cordillera de Mendoza y Neuquén, donde se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros diarios.

El único alerta naranja del país vigente hoy comprendía a la mayor parte de Entre Ríos, con excepción del sector suroeste, según reportó el organismo nacional.

La provincia será afectada por lluvias y tormentas de intensidad fuerte o severa que pueden estar acompañadas por ráfagas intensas, actividad eléctrica fuerte, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Alerta amarillo para la provincia de Buenos Aires

Por tormentas de menor intensidad regían alertas de nivel amarillo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores; la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, con excepción del sector sur; el centro y sur de Corrientes, el suroeste de Entre Ríos, y el este de Santa Fe.

Esta tarde esas zonas serán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes, acompañadas por fuertes ráfagas, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos con valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.

En tanto, la Municipalidad de La Plata estableció el Nivel de Atención del Riesgo (NAR) “amarillo” por tormentas y dispuso tareas de prevención y monitoreo, se informó en un comunicado.

Según indicaron desde la Dirección de Hidrometeorología de la comuna, “en la mañana de hoy, se activarán tormentas de variada intensidad y corta duración en el noreste bonaerense”.

Entre las recomendaciones, el SMN pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Por otro lado, se encontraba vigente un alerta amarillo por viento para todo el territorio las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa y San Luis.

También incluía a la ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia de Buenos Aires, Chaco, Mendoza, y el sur de La Rioja, indicó el SMN.

Alerta amarilla por viento

El área se verá afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

En tanto, las zonas cordilleranas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h.

Chaparrones y granizo

Desde temprano, vecinos de localidades del centro de la provincia como Azul, Chillar, Tandil, Daireaux y Olavarría, comenzaron a compartir imágenes a través de las redes sociales de calles anegadas y acumulación de granizo pequeño.

Afortunadamente, por ahora, no se registraron daños severos no complicaciones por esta tormenta que en el sector rural celebran porque aumenta el perfil de humedad del suelo.