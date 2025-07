Chivilcoy: una avioneta chocó contra un toro en el Aeroclub y lo mató

El despido de Víctor Díaz, un peón rural paraguayo que trabajó durante 11 años en un campo de San Vicente, visibilizó una realidad muchas veces silenciada: la precarización laboral en el sector rural. A partir de su caso, viralizado en TikTok, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires realizó una inspección en el establecimiento donde Díaz vivía y trabajaba, y detectó graves irregularidades en las condiciones laborales.

Según informó la cartera que conduce Walter Correa, durante el procedimiento se constató la falta de entrega de elementos de protección personal, la existencia de cables eléctricos expuestos, condiciones higiénicas deficientes y un evidente estado de deterioro en la vivienda del trabajador. Las imágenes oficiales muestran ambientes inseguros e insalubres, impropios para el desarrollo de cualquier actividad laboral.

#SanVicente La historia de Víctor Díaz conmovió a todo el país. Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por @waltercorreaok inspeccionamos su lugar de trabajo y constatamos graves irregularidades. pic.twitter.com/7RwXCsIu6E — Trabajo PBA (@TrabajoPBA) July 1, 2025

En consecuencia, el Ministerio intimó al empleador a regularizar la situación y corregir de inmediato las deficiencias detectadas. Además, advirtieron que este caso “no es aislado, sino parte de una problemática estructural que requiere acciones concretas para garantizar derechos básicos”.

El caso tomó estado público cuando Díaz, conocido en redes por su cuenta @victordiaz981, compartió un video conmovedor que ya suma más de un millón de reproducciones. Allí se lo ve dejando el campo acompañado por un perro que lo sigue con tristeza, sin saber que ya no volverá. “Me echó mi patrón, 11 años después. Ojalá me pague todo. No entiendo mucho de cuentas”, comentó con humildad.

Si conocés situaciones similares, podés denunciar escribiendo a

inspecciondeltrabajo@trabajo.gba.gov.ar

o llamando al 0800-666-2187. — Trabajo PBA (@TrabajoPBA) July 1, 2025

A raíz del video, UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) también intervino y envió representantes para brindar apoyo. “Lamentablemente, son muchos los casos de despidos injustificados y trabajo no registrado en el campo. El caso de Víctor ayuda a visibilizarlos y decir basta”, expresaron desde el gremio.

Hasta el martes, Díaz continuaba en el predio, sin tareas asignadas pero aún sin un lugar adonde ir. El telegrama de despido que recibió oficializó su desvinculación y lo intimó a abandonar la vivienda, pese a que durante más de una década fue su único hogar.

El Ministerio de Trabajo ratificó su decisión de profundizar las inspecciones rurales, especialmente tras viralizaciones que dan cuenta de abusos laborales, falta de registración y condiciones inhumanas. “Este caso demuestra que las redes sociales pueden ser una herramienta para denunciar y activar los controles del Estado”, señalaron fuentes del área.