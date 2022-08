Carlos Bianco pidió que la oposición “reflexione” y abandone el “peligroso concurso por ver quién le pega más al peronismo”

El jefe de Asesores del gobernador bonaerense, Carlos Bianco, dialogó con Todo Provincial RADIO sobre los hechos ocurridos el pasado sábado en inmediaciones al domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Hay un proceso general de persecución política y mediática contra la vicepresidenta y otros referentes políticos vinculados al peronismo. Se ha llegado a un límite de avanzar con un enjuiciamiento de Cristina en el marco de una causa que ya fue juzgada por la jusiticia provincial, donde no se encontró ninguna prueba porque la obra pública está concluida, fue licitada, no se presentó ninguna impugnación y el informe de Vialidad firmado por Iguacel indica que no hubo sobreprecios”, aseguró Carlos Bianco.

Y denunció: “Al no tener ninguna evidencia de un delito, el fiscal Luciani montó un show con una supuesta nueva prueba con una supuesta referencia a la vicepresidenta que comprobaría una asociación ilicita. Es un verdadero mamarracho judicial en base al cual pidió 12 años de prisión y en forma inmediata el pueblo peronista salió a solidarizarse y apoyar a Cristina”.

Sobre los episodios del pasado sábado, Bianco manifestó: “Se habían hecho varias movilizaciones en distintas ciudades y todas fueron pacíficas. Pero el sábado las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner amanecieron valladas sin razón, motivo ni competencia para hacerlo. El pueblo peronista salió a manifestar su apoyo y llegamos al ridículo que ni el gobernador, ni Máximo podían llegar a la casa de Cristina”.

Y apuntó: “Larreta quiere mostrar que es más halcón que los halcones pero torpemente porque todo terminó como una fiesta popular, pacífica y el discurso de nuestra vicepresidenta”

Consultado por las palabras de Alfredo Cornejo respecto a que los manifestantes eran “empleados públicos de Nación y Provincia”, Bianco respondió: “Había más de 10 mil personas, no se cómo los reconoció. Obviamente que es mentira, algunos éramos funcionarios pero la grandísima mayoría eran militantes y mucha gente suelta que no llegó con ninguna organización. Lo de Cornejo es otra provocación“.

El jefe de Asesores del gobernador Axel Kicillof consideró que “el PRO y algunos sectores del radicalismo de derecha están en un concurso para ver quién le pega más a Cristina, al peronismo y a los derechos de los trabajadores“, pero consideró qu es “un concurso inconducente porque como dijo Cristina cuando se produjeron estas situaciones el final fue trágico”.

En ese marcó, Bianco llamó a la “reflexión”, y aseguró que resulta “muy peligroso” andar “peléandose por si la policía de Larreta le pegó mucho o poco a los militantes peronistas”.

Carlos Bianco y el éxito del programa “Puentes”

Consultado sobre el programa Puentes que busca multiplicar las carreras de formación universitaria en el interior bonaerense, Carlos Bianco aseguró: “Tiene como objetivo general establecer cierta presencia de carreras universitarias en todos los pueblos de la provincia. Muchos distritos tienen universidades nacionales y provinciales con múltiples sedes pero hay otros más chicos donde no hay oferta de educación universitaria”.

Y detalló: “La idea es que a través de los distintos centros municipales o regionales universitarios la provincia financie parte de esa infraestructura o equipamiento con líneas de hasta 15 millones de pesos. La otra línea es generar convenios entre la provincia y las universidades para que se dicten nuevas carreras en esos centros“.

El funcionario aseguró que le generó mucha sorpresa “el interés y la demanda que generó este programa”, y señaló: “Teníamos una partida de 300 millones de pesos y ya los hemos ejecutados pero seguimos trabajando con nuevos proyectos que se están presentando”.

“Firmamos 21 convenios y estamos trabajando en otros tantos. Algunos son para la construcción de nuevas aulas, otras para la compra de equipamiento tecnológico y otros para el dictado de nuevas carreras. La gente en el interior recibió muy bien este programa, estamos trabajando con municipios gobernados por las distintas fuerzas políticas”, concluyó Carlos Bianco.