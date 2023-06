La presidenta del Banco de la Nación Argentina (BNA), Silvina Batakis y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto disertaron en el Conversatorio denominado “Pensar la economía para la justicia distributiva: El futuro de la región en un contexto de desarrollo”. El mismo se llevó a cabo en el Teatro Metro de la Ciudad de La Plata, ante un marco imponente de público y estuvo moderado por el periodista bonaerense, Mariano Gandini.

El Teatro Metro estuvo colmado de jovenes militantes políticos y sociales, estuvieron presentes diputados nacionales y provinciales, funcionarios del gobierno nacional y provincial y también los intendentes de Berisso y Ensenada.

El iniciar el conversatorio, la ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, de la Nación y actual Presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis expresó “Para nosotros, la economía es básicamente cómo hacemos para disponer los instrumentos económicos en forma articulada, para hacer que se engrandezca la riqueza de la patria y que se distribuya de una forma en donde la economía crezca con todos adentro”.

Por otra parte, agregó que “cuando nos quieren vender estos discursos de que todo es un desastre en la Argentina, la verdad que no es así, nosotros sabemos que tenemos muchas dificultades, pero sabemos hacia dónde tenemos que ir y ese camino es un crecimiento con derechos”.

La charla, realizada en el renovado Teatro Metro de la ciudad de La Plata, convocó a académicos y público en general, buscó promover un enfoque inclusivo para la economía de la región y abordó nuevas herramientas de cara al futuro cambiante que propone el escenario global.

Por su parte, Castagneto planteó la necesidad de “pensar estrategias para que el crecimiento económico no solo beneficie a unos pocos, sino que se traduzca en mejoras tangibles para todos los sectores de la sociedad”, al tiempo que destacó que “si sacás los impuestos, mañana no hay más escuelas, no hay más presupuesto nacional, ni salud”.

Al finalizar, frente a decenas de jóvenes presentes, Batakis y Castagneto resaltaron la importancia de promover el diálogo entre los distintos actores de la economía para garantizar políticas de Estado que contribuyan a un reparto más justo.