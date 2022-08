A pocas horas de la asunción de Massa como Súper Ministro, un intendente Ultra K pidió en su cumple por “CFK 2023”

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, siempre se destacó por su picardía política y su fuerte posicionamiento para defender a Cristina Fernández de Kirchner y a su gobierno. En esta oportunidad cumplió 66 años y mostró una torta muy particular con la leyenda “CFK 2023”.

“Hoy comencé el día con esta hermosa torta que me regaló el grupo de personas que siempre me acompaña. ¡Muchas gracias de corazón por todos los saludos!”, expresó en sus redes sociales, Pablo Zurro.

Días atrás, en una entrevista Pablo Zurro había expresado su deseo para que Cristina se candidata a presidenta en 2023. “No, yo no la posiciono. Es un sueño de un militante kirchnerista. Se lo preguntás a cualquiera y sueña con Cristina 2023”, aseguró.

“En la Argentina necesitamos alguien que nos pueda gobernar de manera diferente. Con Cristina te subís a un Audi, con los demás tenes un fitito”, agregó el siempre polémico intendente de Pehuajó.

La sugerente foto de Pablo Zurro se produjo horas despúes de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía de la Nación, en una jugada que según varios analistas podría derivar en su candidatura a presidente para el año próximo si es que primero logra estabilizar la complicada situación económica y financiera del país. La llegada de Massa al gabinete cuenta con el apoyo de la vicepresidenta.

Pablo Zurro sobre la situación judicial de Cristina

“Cristina es el reaseguro de que se tomen medidas nacionales y populares”, afirmó el jefe comunal que además advirtió que la Vicepresidenta “no está sola” y dijo que “cada vez que ella habla, se moviliza”.

“Los agravios a Cristina son vergonzosos, tenemos que terminar con esto. ¿Hasta cuándo van a seguir empujando? Se acabó, déjense de joder”, enfatizó el intendente.

“Que no se confundan, Cristina no está sola. No es amenaza, lo estoy advirtiendo“, finalizó el jefe comunal de Pehuajó, Pablo Zurro.