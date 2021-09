¿Por qué el peronismo perdió votos en los barrios populares? La opinión del dirigente social Juan Enriquez

Todo Provincial RADIO entrevistó al coordinador de la Unidad Ejecutora de Urbanización de Villas y Asentamientos de La Matanza, Juan Enriquez. El referente de Villa Palito habló de la pérdida de votos del peronismo en los barrios populares.

“Todos los días analizamos que sucedió en las elecciones. En 2019 hicimos un contrato para cambiar las políticas pero ahí no figuraba la pandemia. Estamos muy agradecidos a todo lo hecho por el gobierno en materia sanitaria pero en los barrios apretó mucho lo económico”, consideró.

El dirigente social que llegó a la política de la mano de Alberto Ballestrini aseguró que en los barrios “mucha gente no fue a votar”, y remarcó: “El peronismo es tan inteligente que dio varios mensajes. Uno es haber decidido no haber ido a votar para reclamar que mejore la economía. Es valorable que no hayan ido a votar al PRO. Fue una alarma para pedir que cambie el rumbo económico”.

De todos modos, Enriquez contempló que por la pandemia “hubo muchas cosas que no se pudieron activar”, y comentó:” En materia de urbanización de villas habíamos firmados contratos para arrancar después de 4 año de parálisis del macrismo pero la pandemia lo impidió”.

En cuanto a la cuestión económica, expresó: “Los alimentos no paran de aumentar pero los sueldos no. Hasta el año pasado con el IFE, más algunos planes y el ATP se la iba llevando. Pero este año, se acabó el IFE y hubo aumentos en los servicios. No se paga mucho menos que cuando estaba Macri, la luz no bajó y a muchos vecinos no les alcanza para pagar este servicio básico”.

“Los sueldos no subieron tan rápido como los alimentos. Queremos mantener la olla no comprar autos cero kilómetros. A este gobierno le ganaron los aumentos que a la gente de barrio le pegan mucho”, reforzó el responsable del programa de urbanizaciones de villas en La Matanza.

Juan Enriquez lideró el proceso de urbanización de Villa Palito que es modelo en materia de políticas de hábitat y vivienda. La misma alcanza al 90% del barrio y es considerada un ejemplo no sólo por el resultado final sino por el proceso que tuvo como pata fundamental a los propios vecinos del barrio que participaron de las obras a través de cooperativas, generando además fuentes laborales.

Sobre las críticas de la oposición, el dirigente peronista opinó: “Para sacar los planes hay que generar trabajo. Discuten además eliminar las indemnizaciones pero nunca cómo generar trabajo. Hay que apuntar a resolver como regularizar trabajo informal que es un montón en los barrios. Creo que habría que pensar en crear un ingreso universal porque hay una clase media baja a la que tampoco le alcanza. Con menos de 100 mil pesos para una familia no alcanza para nada”.

Respecto a las elecciones de noviembre, Juan Enriquez aseguró: “Estamos viendo cómo recuperar los votos de esas personas que no participaron pero esto debe ir de la mano que tome el gobierno nacional. La jubilación está en 23 mil pesos aunque los remedios son gratis, algo que con el macrismo no sucedía”.

“Los vecinos comunes necesitan que se revierta lo económico, votaron para que se cumpla con lo prometido en 2019. La gente necesita medidas que le lleguen al bolsillo, que haya controles de precios, buenas paritarias, un salario universal”, remarcó.

De todos modos, el dirigente matancero fue optimista y aseguró que “el peronismo dirá presente” porque “como decía Perón, cuando parece que nos estamos peleando en realidad nos estamos reproduciendo”.