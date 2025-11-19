Información General
Michel advierte sobre fuertes incrementos en los gastos fijos de los hogares por encima de la inflación informada por el gobierno
El diputado nacional electo por el peronismo, Guillermo Michel, puso el foco en los costos de los servicios básicos y alquileres de las familias que acumulan importantes aumentos desde diciembre de 2023.
A través de una publicación en sus redes sociales, Michel manifestó: “¿Por qué los argentinos sienten que la inflación es mayor a la que informa el Gobierno y que el día 15 ya es fin de mes? Porque los gastos fijos de las familias suben MÁS que la inflación y los salarios”.
“De noviembre de 2023 a octubre de 2025, los alquileres subieron un 547%; Electricidad y Gas, 542%; Transporte Público, 482%; Telefonía e Internet, 330% y Combustibles, 308%”, puntualizó.
Michel viene remarcando la pérdida de poder adquisitivo y el sobreendeudamiento de las familias a partir de este incremento de los gastos fijos y el impacto en la caída del consumo.
En ese sentido, propuso la devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado), que “mejora el consumo, formaliza la operatoria y amplía la base tributaria”, en el marco de una nueva propuesta tributaria que está elaborando en conjunto con el peronismo que sea “más simple de explicar a la gente y apoyada en herramientas tecnológicas”.
Información General
“Formar formadores”: cómo es la estrategia de la provincia para masificar las vasectomías y que en un futuro puedan hacerse en los CAPS
El subsecretario de Políticas de Cuidado del Ministerio de Salud bonaerense, Jonathan Konfino, explicó en diálogo con Todo Provincial RADIO los alcances y la fuerte expansión de la vasectomía sin bisturí, una práctica que ya se realiza en ocho hospitales de la provincia y que, a futuro, “se podrá hacer también en los centros de salud (CAPS)” siempre que cuenten con personal entrenado. La vasectomía sin bisturí se posiciona como una herramienta para promover la corresponsabilidad masculina en la anticoncepción y el cuidado sexual.
Una política para involucrar a los varones en la anticoncepción
Konfino destacó que esta iniciativa se enmarca en “una campaña de cuidado de los varones”, ante la baja concurrencia masculina a los efectores sanitarios: “En los centros de salud es usual ver a las mamás y los niños pero los hombres suelen ir poco al médico durante su adultez”.
El objetivo es revertir la concentración de la responsabilidad anticonceptiva en las mujeres: “Se busca involucrar a los varones en las tareas de anticoncepción y la salud sexual que muchas veces están delegadas en las mujeres”.
Vasectomía sin bisturí: cirugías ambulatorias, sin quirófano y con alta demanda
El funcionario explicó que las vasectomías sin bisturí “se pueden realizar en un consultorio, en forma ambulatoria y sin necesidad de estar internados ni usar anestesia general en un quirófano”.
La técnica consiste en “una anestesia local y una pequeña ligadura del conducto eferente que lleva los espermatozoides desde los testículos”. Luego, el paciente “se va caminando a su casa, con pautas de cuidado y control”.
La respuesta social ha sido contundente: “Cada vez que abrimos la agenda de turnos rápidamente se agotan”, subrayó. La demanda creció un 1500% en los últimos dos años, con perfiles muy diversos: desde varones de alrededor de 40 años que ya no desean tener más hijos, hasta jóvenes que no proyectan ser padres. Konfino remarcó que se trata de “una práctica irreversible”.
“Formar formadores”: la estrategia para masificar la vasectomía sin bisturí
Actualmente, la Provincia trabaja bajo un mecanismo de “formar a formadores”, donde cirujanos y urólogos son capacitados junto a la organización World Vasectomy Day para luego entrenar a más equipos.
“Estos cirujanos están capacitados para entrenar a otros y dar respuesta a una demanda que se incrementó enormemente”, señaló el funcionario que destacó que esta esta estregia “permite darle mayor escala y masividad para los varones que eligen este método”.
En esa línea, Konfino confirmó que la práctica podría expandirse más allá de los hospitales, siempre que haya recursos humanos entrenados: “Se puede hacer en un CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud), de hecho lo hacemos en consultorios móviles, pero se requiere personal entrenado”.
Desde el Ministerio de Salud buscan que cada vez más distritos incorporen la estrategia: “Le estamos dando mucha difusión, estamos intentando que más hospitales y municipios la vayan adoptando”. Aun así, aclaró que “todavía no estará disponible en todos los centros de salud” debido a la necesidad de contar con personal formado específicamente.
La masificación de la vasectomía y la baja natalidad
Konfino aclaró que, pese al crecimiento de la vasectomía, no se espera que esta política incida en la caída de la natalidad: “Creemos que este método no afectará este fenómeno porque se utilizaría en lugar de otro método como una mujer colocándose un DIU. Además, por la escala, no creemos que pueda tener ese impacto”.
Información General
Ciudades bonaerenses amanecieron con una extraña bruma en el aire: a qué se debe
A pesar de estar soleado, numerosas ciudades bonaerenses amanecieron con una extraña niebla. El fenómeno se explica por el polvo en suspensión que se generó por el temporal de viento que afectó este lunes a la Patagonia.
“Nuevas imágenes satelitales nos muestran, en tonos amarillos, el polvo que se levantó en Patagonia. El viento del sector sur–sudoeste arrastró el polvo patagónico hacia la franja central y redujo la visibilidad en varias ciudades costeras bonaerenses”, detalló el SMN.
“Los fuertes vientos levantaron la tierra y el polvo de la superficie. La Patagonia es muy árida, entonces las partículas más gruesas se depositan rápido, pero las más pequeñas quedan en suspensión y los vientos las arrastran según la dirección que tomen”, explicó el meteorólogo Gustavo Czop a Radio Tandil.
El viento del sector sur sudoeste ese polvo hacia el centro del país. “Además, se han producido incendios forestales, así que lo que vemos es la combinación de ambos efectos: polvo y humo”, detalló Czop.
El especialista también señaló que la posición del sol también influye en la visibilidad de la bruma. “Al amanecer, cuando el sol está más inclinado, atraviesa más atmósfera y se ve más polvo; al mediodía, con el sol casi vertical, hay más visibilidad”, detalló.
El fenómeno meteorológico se registró en numerosas ciudades bonaerenses como Olavarría, Tandil, Azul, Mar del Plata, entre muchas otras.
“Se ve como un manto difuso de polvo y humo que se origina en la Patagonia, incluso se observan las plumas de humo de los incendios forestales”, explicó el meteorólogo.
Sobre los vientos extremos en la Patagonia que provocaron este fenómeno, Czop explicó: “Se dio una situación sinóptica particular: una baja presión muy profunda sobre el océano y un sistema de alta presión elevado sobre la Patagonia. La diferencia de presión genera vientos muy intensos, como un chorro de agua que sale más fuerte si se aprieta la manguera. Por eso se dieron ráfagas de hasta 150 km/h y sus consecuencias, como barcos hundidos o viento extremo sobre la meseta en Chubut”.
“Estas condiciones son esporádicas y no se habían dado hace muchos años. Actualmente la presión está cambiando, pero los efectos todavía se sienten hacia el este y sobre el Atlántico, donde las olas deben ser enormes debido a estos vientos”, concluyó.
Universitarias
Contundente victoria en Derecho: peronistas y radicales arrasaron en las elecciones de graduados de la UNLP
La lista Unidad por Derecho logró una contundente victoria en las elecciones de graduados de la Facultad de Derecho de la UNLP, imponiéndose con más del 66% de los votos y una diferencia superior a 1730 sufragios sobre la lista opositora Abogacía por la Universidad Pública.
Encabezada por Ana Laura Ramos y María Victoria Gisvert, la propuesta reunió a sectores del peronismo, radicalismo, socialismo e independientes, consolidando una unidad académica inédita por su amplitud.
“Queremos desde la lista Unidad por Derecho agradecer a todos y felicitarnos por haber trabajado juntos, priorizando el diálogo, el espíritu de unidad que honra el mandato fundacional de 1882 que emerge de la piedra fundamental depositada en plaza Moreno que dice: La Plata, ciudad símbolo de la Unidad Nacional, punto final a un largo periodo de desencuentros de los argentinos”, expresó la flamante Consejera Directiva, Ana Laura Ramos.
Compromiso institucional y defensa de la educación pública
“Tenemos la responsabilidad institucional y democrática de cuidar nuestra facultad, y eso solo puede hacerse con unidad, diálogo y compromiso colectivo”, sostuvo Ramos al remarcar el espíritu que guió la construcción del espacio.
En la misma línea, el secretario de Extensión de la Facultad, Adolfo Brook, afirmó: “Vamos a seguir defendiendo una educación pública, gratuita y de calidad, y también una universidad que se anima a mirar el futuro”, y concluyó: “Se trata de unir esfuerzos para fortalecer y sostener el crecimiento del sistema universitario y su aporte al bienestar de nuestro país”.
Una lista que reúne a más de quince espacios
La lista Unidad por Derecho está conformada por el oficialismo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y el oficialismo del Colegio de la Abogacía de La Plata, sumando más de una quincena de espacios políticos y profesionales.
Las candidatas titulares a Consejeras Directivas son Ana Laura Ramos y María Victoria Gisvert, mientras que Ezequiel Scafati y Francisco García Cortina integran la nómina como suplentes.
Como candidatos al Consejo Superior de la UNLP se postulan Augusto Caviglioni (titular) y Lucía Molteni (suplente). En el claustro JTP, la candidata titular es María Eva Guida, acompañada por Víctor Barraza como suplente.
Compromiso con la educación pública y el acceso a la justicia
La conformación de este espacio representa un acuerdo histórico orientado a consolidar la defensa de la educación pública y gratuita, promoviendo una formación inclusiva, participativa y comprometida con el acceso a la justicia