Información General
Manejaba a contramano por Ruta 2, chocó contra otro auto y murió
Un trágico siniestro vial ocurrió este miércoles por la tarde en la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 334, entre las localidades bonaerenses de General Pirán y Coronel Vidal, cuando un automóvil que circulaba en contramano impactó de frente contra otro vehículo. Como resultado, un hombre de 52 años perdió la vida en el acto.
La víctima fatal fue identificada como Leonardo Martín Viudez, oriundo de la ciudad de Balcarce, quien conducía un Chevrolet Corsa en dirección a Mar del Plata. Por causas que todavía son materia de investigación, el hombre tomó uno de los carriles en sentido contrario y colisionó de manera frontal con un Chevrolet Sonic que circulaba correctamente.
El impacto se produjo en momentos en que llovía intensamente, lo que podría haber afectado la visibilidad y el estado de la calzada. Sin embargo, las autoridades aún no determinaron si ese fue un factor determinante en el accidente.
En el otro vehículo viajaba una mujer, que fue asistida por personal de Bomberos Voluntarios de General Pirán y equipos de emergencia médica. Según informaron los brigadistas, la conductora se encontraba consciente, orientada y en estado lúcido al momento de ser rescatada, aunque fue trasladada preventivamente al Hospital de Coronel Vidal para su evaluación.
El hecho generó una profunda consternación entre los rescatistas. “Acompañamos con respeto a los familiares y seres queridos de la víctima. Pedimos a toda la comunidad extremar las medidas de precaución al circular, especialmente en horarios nocturnos o con baja visibilidad”, expresaron desde el cuartel de Bomberos de General Pirán a través de un comunicado difundido en redes sociales.
En el lugar del accidente trabajaron también agentes de la Policía Vial y peritos forenses, mientras que la Fiscalía de Delitos Culposos del Departamento Judicial de Mar del Plata interviene en la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.
Información General
Denuncian a una financiera por uso fraudulento de la imagen institucional del IPS
La presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires, Marina Moretti, se presentó ante la Fiscalía para solicitar que se investigue a la firma “Credi Benefit”, una entidad crediticia que habría utilizado de manera engañosa la imagen del organismo previsional bonaerense para promocionar supuestos créditos.
La decisión de acudir a la Justicia surgió a raíz de denuncias efectuadas por beneficiarios del IPS en el Centro de Atención Previsional de Olavarría, quienes advirtieron sobre mensajes promocionales que simulaban ser oficiales. A partir de esas presentaciones, el organismo constató que “Credi Benefit” publicaba contenidos falsos que incluían frases como “Créditos del IPS” o “Créditos gestionados por IPS y ARCA”, acompañadas de los logos del Instituto y del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Desde el IPS desmintieron de forma categórica cualquier vínculo con esta firma o con otras entidades financieras: el organismo no otorga créditos, ni intermedia préstamos, ni mantiene convenios con prestadoras privadas, incluyendo a ARCA.
Según expresó Marina Moretti, la maniobra no solo representa un fraude, sino que también constituye un grave perjuicio para las personas adultas mayores que confían en la institución y podrían ser víctimas de posibles estafas. Por esa razón, consideró necesario intervenir de manera inmediata para proteger a jubiladas y jubilados que podrían verse engañados por esta modalidad delictiva.
“La misión del IPS es garantizar la protección integral de las personas jubiladas y pensionadas, asegurando el acceso a prestaciones previsionales y asistenciales, no la realización de operaciones financieras”, remarcó la titular del organismo.
En la denuncia presentada, también se advirtió que el accionar de esta entidad privada lesiona el objetivo institucional del IPS y constituye una apropiación ilegítima de su identidad institucional, lo que atenta contra la seguridad jurídica y la confianza pública.
Actualmente la causa está en manos de la Fiscalía, que deberá determinar el alcance de la maniobra y si existen responsabilidades penales por el uso indebido de la imagen del Estado y el posible intento de estafa a un grupo especialmente vulnerable como son las y los beneficiarios del sistema previsional bonaerense.
Información General
Se le rompió la aorta y el Hospital El Cruce le salvó la vida con una inédita cirugía combinada
Amalia ya está de vuelta en casa. La paciente fue dada de alta esta semana tras superar con éxito un tratamiento híbrido inusual por su complejidad, llevado a cabo en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Su caso representa un ejemplo excepcional de articulación médica y profesionalismo sanitario: tres servicios del hospital trabajaron en perfecta coordinación para salvarle la vida.
El procedimiento combinó una cirugía a corazón abierto con un tratamiento endovascular en Hemodinamia, todo en el transcurso de una misma jornada. La operación fue coordinada entre la Unidad Coronaria, el Servicio de Cirugía Cardiovascular y el Servicio de Hemodinamia.
La urgencia estaba justificada. Amalia había sufrido una disección aórtica tipo B, un desgarro en la capa interna de la aorta descendente que ponía en riesgo su vida.
“Por la variante anatómica que tenía la paciente, no había espacio para colocar la prótesis directamente. Por eso, se decidió realizar la cirugía a corazón abierto para poner una prótesis entre la aorta y el tronco braquiocefálico —que abastece de flujo al cerebro— y luego colocar el dispositivo endovascular para dar solución a la patología. Lo más impresionante fue la coordinación entre tres servicios en un mismo día”, explicó el Dr. Mauro Rossi Prat, médico cardiólogo del Hospital El Cruce.
La historia comenzó el domingo anterior, durante la madrugada, cuando Amalia sintió un fuerte dolor en el pecho. “Para mí era un infarto, así que le pedí a mi esposo que me llevara al hospital de Punta Alta. De ahí me derivaron al Hospital Penna, donde me hicieron una tomografía y descubrieron que la aorta se había roto. Entonces decidieron trasladarme a este hospital maravilloso que me salvó la vida”, relató con emoción y destacó: “Todos aquí cumplieron mi sueño: volver a casa viva”.
Ahora Amalia recorre los pasillos del hospital con una sonrisa, acompañada por su esposo. Emprenden juntos el viaje de regreso a su hogar, donde la esperan sus tres hijos, su mamá y sus amigos. Su historia es una muestra del impacto vital que puede tener un sistema de salud público, articulado, comprometido y técnicamente preparado para afrontar desafíos de alta complejidad como este tratamiento híbrido en El Cruce.
Información General
Las elecciones con Boleta Única al final son más caras que las anteriores ¡Mirá!
Según el Ex Director Nacional Electoral, Marcos Schiavi, hay varios argumentos que se dieron a favor de la implementación de la boleta única de papel. Uno – muy repetido – era que la elección iba a ser mucho más barata. Sin embargo, las elecciones de este año van a ser caras. Mucho más caras.
«Uno de los gastos que iba a reducir la boleta única de papel era la impresión de boletas. En 2023, para las generales, el aporte para impresión de boletas fue de $5.200 millones. Este año, la impresión de la boleta única de papel se va a llevar $43.000 millones (+IVA)», relata Schiavi sobre el gasto electoral que se viene para la nación.
«EN 2023 SE GASTARON 5.200 MILLONES Y AHORA SE GASTARAN 43.000 MILLONES PARA IMPRIMIR BOLETA ÚNICA DE PAPEL»
En 2023 se ejecutaron $108.000 millones para garantizar tres elecciones (PASO, generales y ballotage).
Este año, la proyección para una elección es de casi $400.000 millones.
Para que se entienda: en 2023 el gasto por elector en cada elección fue de $1000. Este año sube a $10.000.
«Estoy convencido de que la democracia vale cada peso. Sería bueno no volver a hacer cambios en el sistema electoral sobre suposiciones («va a ser más barato») que después no se pueden cumplir. Son este tipo de cosas – y no otras – las que alejan a la ciudadanía de la política», cierra el ex Director Nacional Electoral, Marcos Schiavi.