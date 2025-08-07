Manejaba a contramano por Ruta 2, chocó contra otro auto y murió

Un trágico siniestro vial ocurrió este miércoles por la tarde en la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 334, entre las localidades bonaerenses de General Pirán y Coronel Vidal, cuando un automóvil que circulaba en contramano impactó de frente contra otro vehículo. Como resultado, un hombre de 52 años perdió la vida en el acto.

La víctima fatal fue identificada como Leonardo Martín Viudez, oriundo de la ciudad de Balcarce, quien conducía un Chevrolet Corsa en dirección a Mar del Plata. Por causas que todavía son materia de investigación, el hombre tomó uno de los carriles en sentido contrario y colisionó de manera frontal con un Chevrolet Sonic que circulaba correctamente.

El impacto se produjo en momentos en que llovía intensamente, lo que podría haber afectado la visibilidad y el estado de la calzada. Sin embargo, las autoridades aún no determinaron si ese fue un factor determinante en el accidente.

En el otro vehículo viajaba una mujer, que fue asistida por personal de Bomberos Voluntarios de General Pirán y equipos de emergencia médica. Según informaron los brigadistas, la conductora se encontraba consciente, orientada y en estado lúcido al momento de ser rescatada, aunque fue trasladada preventivamente al Hospital de Coronel Vidal para su evaluación.

El hecho generó una profunda consternación entre los rescatistas. “Acompañamos con respeto a los familiares y seres queridos de la víctima. Pedimos a toda la comunidad extremar las medidas de precaución al circular, especialmente en horarios nocturnos o con baja visibilidad”, expresaron desde el cuartel de Bomberos de General Pirán a través de un comunicado difundido en redes sociales.

En el lugar del accidente trabajaron también agentes de la Policía Vial y peritos forenses, mientras que la Fiscalía de Delitos Culposos del Departamento Judicial de Mar del Plata interviene en la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.