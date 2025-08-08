Obligaciones Negociables vs. Bonos ¿En qué se diferencian y cuál conviene?

En el mundo de las inversiones, existen instrumentos que comparten similitudes pero que responden a lógicas diferentes.

Es el caso de las ONs (obligaciones negociables) y los bonos, dos alternativas disponibles en el mercado argentino que permiten obtener una renta fija.

Aunque suelen confundirse, hay diferencias clave que pueden ayudarte a tomar decisiones más informadas según tu perfil y objetivos.

Este contenido es solo informativo y no debe considerarse una recomendación de inversión. Se recomienda consultar a un asesor financiero antes de tomar decisiones.

Qué son las ONs y qué son los bonos

Las ONs son títulos de deuda emitidos por empresas privadas para obtener financiamiento. A cambio, ofrecen al inversor intereses regulares y la devolución del capital invertido al final del plazo.

Funcionan como un préstamo que el inversor le hace a la empresa.

Los bonos, por su parte, son instrumentos similares pero emitidos por el Estado nacional, provincial o municipal. Son la herramienta clásica para financiar el gasto público o refinanciar deuda existente.

Ambos permiten al inversor cobrar una renta (cupón) en plazos preestablecidos, y recuperar el capital en la fecha de vencimiento.

Principales diferencias entre ONs y bonos

Emisor : las ONs provienen de empresas; los bonos, del sector público.



: las ONs provienen de empresas; los bonos, del sector público. Riesgo crediticio : las ONs dependen de la salud financiera de la empresa; los bonos, de la solvencia del Estado.



: las ONs dependen de la salud financiera de la empresa; los bonos, de la solvencia del Estado. Destino del capital : en las ONs se financian proyectos productivos privados; los bonos suelen cubrir necesidades fiscales.



: en las ONs se financian proyectos productivos privados; los bonos suelen cubrir necesidades fiscales. Moneda y condiciones: ambos pueden emitirse en pesos, dólares o instrumentos indexados, pero las ONs tienden a ser más flexibles.



También hay diferencias en términos de regulación.

Las ONs suelen ofrecer un mayor grado de transparencia sobre el uso de los fondos, ya que las empresas deben presentar documentación sobre sus planes de inversión y cumplir con requisitos ante la CNV.

Esto genera una trazabilidad que muchos inversores valoran, especialmente cuando se trata de financiar sectores productivos estratégicos como energía, agroindustria o tecnología.

Por otra parte, los bonos del Estado pueden estar sujetos a decisiones macroeconómicas o a cambios regulatorios inesperados, lo cual influye directamente en sus precios y en la percepción de riesgo por parte del mercado.

Cuál conviene según tu perfil

Para inversores conservadores que buscan seguridad, los bonos nacionales pueden resultar más familiares.

Sin embargo, quienes estén dispuestos a asumir un riesgo algo mayor a cambio de mejores tasas, encuentran en las ONs una oportunidad interesante.

Si te interesa diversificar tu cartera con instrumentos privados, las ONs te permiten apostar a sectores específicos.



tu cartera con instrumentos privados, las ONs te permiten apostar a sectores específicos. Si querés una alternativa para protegerte de la inflación , tanto ONs como bonos CER pueden ser válidos.



, tanto ONs como bonos CER pueden ser válidos. Si tu objetivo es dolarizar, existen opciones en ambas categorías: ONs en dólares o bonos soberanos como AL30 o GD30.



Acceder desde plataformas digitales

Hoy es posible operar tanto ONs como bonos desde aplicaciones de inversión 100% digitales como Cocos.

Con una cuenta gratuita podés explorar distintos instrumentos, ver rendimientos estimados y tomar decisiones informadas desde tu celular. La posibilidad de acceder a emisiones primarias, seguir precios de mercado y recibir alertas hace que cada vez más inversores se animen a diversificar.

Tanto ONs como bonos tienen ventajas y desventajas. La clave está en entender sus diferencias, analizar el contexto económico y elegir en función de tus objetivos financieros.