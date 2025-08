Denuncian a una financiera por uso fraudulento de la imagen institucional del IPS

Amalia ya está de vuelta en casa. La paciente fue dada de alta esta semana tras superar con éxito un tratamiento híbrido inusual por su complejidad, llevado a cabo en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Su caso representa un ejemplo excepcional de articulación médica y profesionalismo sanitario: tres servicios del hospital trabajaron en perfecta coordinación para salvarle la vida.

El procedimiento combinó una cirugía a corazón abierto con un tratamiento endovascular en Hemodinamia, todo en el transcurso de una misma jornada. La operación fue coordinada entre la Unidad Coronaria, el Servicio de Cirugía Cardiovascular y el Servicio de Hemodinamia.

La urgencia estaba justificada. Amalia había sufrido una disección aórtica tipo B, un desgarro en la capa interna de la aorta descendente que ponía en riesgo su vida.

“Por la variante anatómica que tenía la paciente, no había espacio para colocar la prótesis directamente. Por eso, se decidió realizar la cirugía a corazón abierto para poner una prótesis entre la aorta y el tronco braquiocefálico —que abastece de flujo al cerebro— y luego colocar el dispositivo endovascular para dar solución a la patología. Lo más impresionante fue la coordinación entre tres servicios en un mismo día”, explicó el Dr. Mauro Rossi Prat, médico cardiólogo del Hospital El Cruce.

La historia comenzó el domingo anterior, durante la madrugada, cuando Amalia sintió un fuerte dolor en el pecho. “Para mí era un infarto, así que le pedí a mi esposo que me llevara al hospital de Punta Alta. De ahí me derivaron al Hospital Penna, donde me hicieron una tomografía y descubrieron que la aorta se había roto. Entonces decidieron trasladarme a este hospital maravilloso que me salvó la vida”, relató con emoción y destacó: “Todos aquí cumplieron mi sueño: volver a casa viva”.

Ahora Amalia recorre los pasillos del hospital con una sonrisa, acompañada por su esposo. Emprenden juntos el viaje de regreso a su hogar, donde la esperan sus tres hijos, su mamá y sus amigos. Su historia es una muestra del impacto vital que puede tener un sistema de salud público, articulado, comprometido y técnicamente preparado para afrontar desafíos de alta complejidad como este tratamiento híbrido en El Cruce.