El intendente de Pergamino, Javier Martínez, dialogó con Todo Provincial Radio por FM 96.3 Ciudades sobre la actualidad política del espacio JUNTOS; lo que se prepara de cara al 2023 y dejó abierta la puerta para que sume Javier Milei.

EL CAMPO GRAN GENERADOR DE TRABAJO EN PERGAMINO

“Tenemos un sector agrario muy importante que es el que genera muchos puestos de trabajo y desde el estado en conjunto con le privado se ha hecho un gran esfuerzo para preservar las fuentes de trabajo durante la pandemia”, contó el jefe comunal.

Y en esa misma línea, Javier Martínez remarcó: “Tenemos dos polos de generación de empleo más profundo, uno es la agro-agrotecnología que genera mucho empleo en la ciudad y en la región; con los semilleros más grandes del mundo y las multinacionales”.

“Estuve en El Socorro una localidad de 2000 habitantes, con una aceitera y actualmente tiene pleno empleo”, comentó el intendente de JUNTOS de Pergamino.

Por otro lado, el intendente destacó: “Tenemos la industria textil que es muy fuerte que emplea muchas mujeres, y que al tener cortada la exportación están con alguna emergencia”.

JAVIER MARTÍNEZ DE PERGAMINO Y SU INNOVADORA POLÍTICA DE TIERRA

Al ser consultado sobre el Programa Solares, Javier Martínez explicó “Hemos entregado muchos terrenos durante mi gestión no solo en la ciudad cabecera sino también en las 12 localidades a través de este programa”.

“Lo que hacemos es comprar macizos de 4-5 hectáreas, ponerle servicios con un sistema propio que pone las cloacas, agua y luminarias para esos Barrios”, dijo el intendente a Todo Provincial Radio.

Sobre esta política innovadora de generación de suelo urbano, el intendente de Pergamino detalló: “Nosotros compramos tierra, la loteamos, la dotamos con todos los servicios y luego ponemos a la venta los terrenos a un precio accesible”. El jefe comunal subrayó que estos lotes “son aptas para Procrear”.

“En el último barrio que hicimos los vecinos pagaron por el lote 500 mil pesos en cuotas, es mucho más accesible y tiene los servicios incluidos. Ese lote en el mercado privado no bajan de 30 o 40 mil dólares”, aseguró Javier Martínez.

EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DISEÑA JUNTOS PARA EL 2023

Al ser consultado sobre la actualidad política del espacio de JUNTOS; Martínez expresó: “Estamos trabajando un Plan Estratégico y que seguro que para enero del año que viene se lo vamos a poder contar a los argentinos para que sepan que queremos hacer con el gobierno”.

“Son 20 puntos esenciales, pero con todo, con sus leyes, con sus decretos reglamentarios para después no discutir en el punto y coma, una vez que eso este cerrado e instrumentado; no sé quién será el piloto. En el espacio tenemos mucha gente capacitada para ejecutarlo y un gran equipo”, afirmó Martínez.

Lo que si dejó en claro uno de los máximos referentes del PRO en la segunda sección electoral es que “Tenemos que estar juntos los que tenemos una visión similar del país”; pero a la vez invitó a los diferentes espacios a ser parte “No se quienes no van a estar de acuerdo con esos 20 puntos para no estar dentro del esquema”.

“No creo que la UCR se vaya de JUNTOS; estamos a 1 año de las elecciones y entiendo el juego de la democracia donde cada uno expresa sus ideales”, cerró Martínez en dialogo con Todo Provincial Radio.