El “sinceramiento” de Bullrich y el antecedente del pacto Foradori – Duncan: “Entregaron 43 años de investigaciones científicas”

Todo Provincial RADIO entrevistó al presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, Hugo Robert, que se refirió a las palabras de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que propuso cambiar el archipiélago a Pfizer a cambio de vacunas.

“Primero me generó bronca por el dolor que generan este tipo de palabras a todos los ex combatientes y los familiares de los caídos. Pero después, charlando con compañeros, entendimos que tamaña brutalidad política es un acto de sinceramiento de un pensamiento que subyace en Juntos por el Cambio”, aseguró el ex combatiente.

Y recordó: “Macri ya había dicho para que queremos las Malvinas si nos generarían un gran costo. Bullrich ahora explicitó que para ellos, las islas son una moneda de cambio más y no tiene nada que ver con la soberanía”

El titular del CECIM La Plata aseguró que ese pensamiento “es repugnante” y consideró que “la inmensa mayoría de la sociedad argentina no piensa como Bullrich”, a quien describió como “el Bolsonaro de Macri”.

“Bullrich es quien dice muchas cosas que el resto de los macristas no se animan a decir. Dentro de Junto por el Cambio debería haber gente que repudie sus dichos porque si no deberíamos pensar que son todos lo mismo. Estoy esperando un repudio de dirigentes de Cambiemos”, demandó.

El antecedente del pacto Foradori – Duncan

El presidente del CECIM aseguró que las palabras de Bullrich se condicen con una política de entrega durante el gobierno de Mauricio Macri y recordó el cuestionado acuerdo Foradori – Duncan, suscripto en 2016, en el que Argentina se comprometió con el Reino Unido “a remover todos los obstáculos que impidan el crecimiento económico y sustentable de las Islas Malvinas en lo referente a pesca, navegación, comercio e hidrocarburos”.

“Entregaron todo lo que podían entregar a cambio de nada. Entregaron información científica, ictícola y de la plataforma submarina”, aseguró Robert y agregó: “Con el cambio de gobierno no le pasamos más información pero ya se afanaron toda la información científica generada durante 43 años por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep)”.

“Esas investigaciones fueron pagadas por todos los argentinos. Se llevaron mucha información estratégica del Atlántico Sur, aunque sabemos que algunos científicos ocultaron algunas investigaciones para que fueran entregadas. Yo le pregunté a Bullrich por ese acuerdo y me dijo que ella estaba en otra área”, agregó el presidente del CECIM.

“No tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de que Foradori cobró”

Por otra parte aseguró que “todavía queda por resolver el vuelo comercial que quedó instaurado, gracias al acuerdo Foradori – Duncan, San Pablo con Puerto Argentino”, y mencionó: “San Pablo es la capital financiera de América Latina y donde se cocinan todos los negocios petrolíferos. La próxima explotación que quieren emprender los británicos en el Atlántico Sur necesitará de los conocimientos de Brasil que tiene muchos expertos en la extracción de petróleo en el mar. El Reino Unido sólo quiere extraer recursos de nuestro territorio”.

Por este acuerdo, el CECIM presentó una denuncia penal contra la ex canciller Susana Malcorra y el ex vice canciller, Carlos Foradori. “No tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de que Foradori cobró de la embajada del Reino Unido”, aseguró Robert y agregó: “Los británicos están queriendo meter a un tercero en la disputa y ese es Brasil”.