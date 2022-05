Alejandro Acerbo pidió encontrar un “punto medio” en la interna del Frente de Todos: “Sino ya sabemos cómo termina”

El intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, habló con Todo Provincial RADIO, y destacó financiamiento otorgado por el gobierno bonaerense para mejorar el Parque Industrial. Además, el dirigente peronista se refirió a la situación económica y la interna del Frente de Todos. “La pelea entre dirigentes no se siente en las bases”, aseguró.

Alejandro Acerbo, la situación económica y la interna del Frente de Todos

El intendente de Daireaux aseguró que “la situación es compleja”, y reconoció que “las encuestas no dan bien” para el oficialismo pero de todos modos señaló que no es pesimista. “El Frente de todos es muy amplio, tenemos opiniones diversas sobre cuestiones macro pero eso no sucede en Daireaux, acá estamos todos en el mismo lugar”, expresó.

Sobre la interna de la coalición gobernante, Alejandro Acerbo opinó: “Esperemos que todos recapaciten y entiendan que el Frente de Todos no puede ser para pelearnos. Puede haber discusiones pero tiene que haber un lugar de confluencia porque la mirada es muy distinta a la liberal que está representada en la oposición”.

“Para los peronistas lo más importante siempre es la gestión, estamos acostumbrados a ejecutar y el camino de salida debería ser encontrar un punto medio para seguir trabajando cada día más cerca de la gente”, remarcó el ex directivo del Banco Nación.

Sobre la situación económica, Acerbo analizó: “No tengo anteojeras, la macro está complicada, la inflación ha carcomido el salario pero tenemos un tiempo para mejorar nuestra performance y aplicar algunas medidas que cambien este mal humor social que se siente”.

De todos modos, consideró que “el Frente de Todos persigue un objetivo común” y que “no es la derecha argentina. Podremos estar más o menos peleados pero confío que encontraremos un punto intermedio muy pronto para caminar el mismo sendero”.

“La economía está creciendo pero de manera desigual. Habrá que tomar medidas para poder revertirlo. Ojalá que quienes tiene la responsabilidad encuentren un punto intermedio”, señaló.

“Todos los que estamos debajo de este paraguas político debemos entender que hicimos un frente para ganar la elección frente a una fuerza que sacó el 40%. Habrá que aplicar el mismo criterio para la próxima porque si nos dividimos ya sabemos cómo termina, con la consecuencia que tendría para la gente”, advirtió Acerbo.

Y subrayó: “Lo que puedo asegurar es que esta pelea entre dirigentes no se siente en las bases. La gente de a pie nos dice que si sigue la división vamos a perder el camino con el temor de que se abandonen políticas públicas y derechos importantes como el Procrear”.

“El Procrear I fue magnífico en nuestra ciudad pero entre el 2015 al 2019 fue interrumpido. Con el Frente de Todos volvió el Procrear y ahora tendremos más de 200 casas en el marco del programa, algo inédito para una localidad como la nuestra. Tiene un efecto multiplicador enorme. Este es el mejor ejemplo de un derecho que se puede perder si no hacemos las cosas bien”, graficó el jefe comunal.

Obras para el Parque Industrial de Daireaux

Días atrás, Acerbo firmó con el gobierno provincial un convenio para el otorgamiento de fondos que serán destinados a mejorar la infraestructura del Parque Industrial de Daireaux.

Al respecto, el intendente explicó: “Estamos reordenando el Parque Industrial porque nos quedamos sin lotes y algunas empresas que están creciendo están requiriendo espacio por lo que necesitamos más infraestructura”.

“Hicimos una comisión ad hoc integrada por el Ejecutivo, el Concejo Deliberante y la Cámara de Comercio, Industria y Producción. Hicimos un relevamiento de todo el parque para recuperar las parcelas que no tienen actividad”, precisó.

“Habíamos hecho algo de infraestructura pero nos falta asfalto y cordón cuneta. Hace unos meses vino Augusto Costa y gestionamos el proyecto. Hace 20 días nos anunció que estaba por salir en el marco del programa Arriba Parques”, destacó.

Por este programa, Provincia otorgó 28 millones de pesos para mejorar el Parque Industrial de Daireaux. Esos fondos y junto a 3 millones extras aportados por el municipio servirán para completar el asfaltado de todo el predio que está dividido en una parte industrial y otra de servicios.

“Tenemos una oportunidad histórica en Daireaux con el sector textil. La cooperativa Feminix integrada sólo por mujeres inició hace 5 años con un convenio con Mimo, ahora firmaron uno con Victoria Secret y está la posibilidad de duplicar la producción y dar empleo a 100 mujeres. Este ordenamiento del parque les permitirá tener su planta en el lugar y las acompañamos en el proyecto con la obra civil”, remarcó Alejandro Acerbo.

Y señaló: “Este ordenamiento era una deuda que el parque tuviera otra impronta porque había muchos terrenos cedidos que no estaban siendo utilizados”.

Un imponente SUM para la Escuela 2

El próximo 24 de mayo Daireaux inaugurará el imponente Salón de Usos Múltiples de la Escuela Secundaria N°2, la más antigua de la ciudad.

“Es un sueño de 30 años, de mucha gente. Antes era la única escuela media de la ciudad y no tenía SUM. Una ex directora planteó el proyecto para construir un gimnasio de grandes dimensiones, los docentes pelearon y decidimos construirlo a través del Fondo Educativo. Cumplimos el sueño de mucha gente y lo inauguraremos”, subrayó Acerbo.

Y destacó: “Servirá no solo para la escuela porque también aliviará el gimnasio municipal que ahora es utilizado por los chicos para hacer educación física. Será un lugar imponente y su inauguración será un hecho muy importante para Daireaux”.