El crimen de Patricio Javier Pacheco de 22 años ocurrió el pasado sábado cerca de las 6.30 en la plaza principal de General Pinto, ubicada en la calle General Villegas, entre Mitre y San Martín, donde a raíz de llamados al 911 que reportaban una pelea, la policía halló a Pacheco en grave estado. El acusado es un joven con un frondoso prontuario. Los vecinos salieron a la calle y prendieron fuego la vivienda de la familia del asesino.

El joven fue trasladado al hospital de la zona en estado grave, donde finalmente falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

Tras ello, los efectivos solicitaron allanamientos de urgencia y, en esas circunstancias, lograron la aprehensión de Leonel Sancho de 23 años, quien reconoció haber sido el autor del homicidio.

El acusado actualmente tenía en trámite al menos seis causas penales. La justicia justificó que estuviera en libertad porque todas son por delitos excarcelables: una por hurto agravado -que fue elevada a juicio-, dos por hurto, otra por violación de domicilio, una por lesiones leves y una restante por la usurpación de un inmueble en el que residía.

Sancho también había sido imputado por otros delitos cuando era menor de edad. En total, estaba involucrado en cerca de 40 causas penales.

El sábado por la noche, varios vecinos indignados con lo sucedido se movilizaron hasta el domicilio del sospechoso, incendiaron la vivienda y luego se dirigieron hasta una dependencia policial, donde generaron disturbios, por lo que hubo 14 detenidos por "atentado y resistencia de la autoridad, lesiones leves y daños".

En tanto ayer se realizó la inhumación de los restos de Pacheco en el cementerio municipal, adonde acudieron familiares, amigos y allegados a la víctima.

Leonel Sancho fue indagado y aceptó dar su versión para defenderse ante la fiscal de la causa, Pamela Ricci, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Junín, luego de mantener dos reuniones con su defensor oficial.

El acusado hizo un relato en el que aseguró que se defendió de un ataque por parte de Pacheco y otro joven: "Era la vida de ellos o la mía", sostuvo en su indagatoria.

Tras la declaración, la fiscal Ricci solicitó al Juzgado de Garantías 2 de Junín la conversión de la aprehensión en detención formal para Sancho por el delito de "homicidio".

Un primo y un amigo de Pacheco, y ambos testigos del hecho, explicaron cuál fue el origen de la pelea que culminó en el homicidio y los problemas previos entre ambos grupos.

Damián, el amigo, contó que todo empezó "hace un par de meses" cuando a él le "robaron el celular" en "un boliche" y apuntó contra "Martín Patiño", un amigo del ahora detenido Leonel Sancho y quien, según él, también participó el sábado de la pelea.

"Después de eso, quedó picante la cosa. Nunca resolvimos nada", aseguró Damián, quien explicó que la noche del hecho ellos se los encontraron a Patiño y Sancho en la fiesta de cumpleaños a la que habían asistido en Germania, una localidad cercana a General Pinto.

"Fuimos al cumple, los cruzamos a ellos, nos provocaron para pelear y los esquivamos toda la noche", dijo el testigo.

El primo de la víctima, Facundo, contó que luego del cumpleaños, cuando ya habían regresado a General Pinto y llegaron en una combi a la plaza principal, vieron que "en la esquina, entre los dos, Martín Patiño y Leonel Sancho, le estaban pegando a Patricio".

"Cuando llegamos a la esquina, siguió la pelea. Leonel Sancho corrió media cuadra, volvió con el cuchillo y ahí termina pegándole la puñalada a Patricio", dijo Facundo.

Damián contó que él vio cuando Sancho llegó con el cuchillo y que incluso en una campera suya le tiró "un tajo", pero que luego él se quedó peleando con Patiño y Patricio con quien tenía el cuchillo y presuntamente terminó asesinándolo.

El primo del joven asesinado reclamó también por la detención de Patiño, el compañero del actual detenido, al asegurar que "él inicia la pelea, él la provoca y que ambos fueron los que lo mataron".

"Espero que se haga justicia y acá está metida la policía porque no puede ser que un chico con tantas causas esté en la calle", denunció el amigo Damián.

Al respecto, Facundo aseguró que "lo que pasaba era que Sancho cuando entraba a la cárcel, delataba a uno o al otro, y entonces a la policía le convenía que se fuera".

María Elena, la madre de la víctima, también opinó que "a Patricio no lo mató solo Sancho, lo mataron entre dos".

"Me gustaría que la Justicia actúe y la fiscal siga investigando pero lo antes posible. El pueblo está pidiendo justicia y necesito que la fiscal responda rápido antes que el pueblo haga otra macana porque ya demasiados disturbios hay en un pueblo tranquilo, no tienen por qué prender fuego. Yo no comparto la violencia, pero necesito que actué la Justicia", dijo al reflexionar sobre los destrozos ocasionados por el caso.

"Quiero que empiecen a trabajar, diputados, senadores, cambien leyes no puede ser que esta política termine matando tanta gente inocente", agregó la mujer de General Pinto.