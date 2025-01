San Bernardo: apareció un carpincho en la playa, los turistas enloquecieron y lo tuvieron que rescatar

Este martes antes del mediodía apareció un carpincho en la playa de San Bernardo, a la altura de la calle Belgrano.

El animal permanecía dentro del mar asustado y sin poder salir porque los turistas lo tenían acorralado ante la curiosidad y el afán de tomar imágenes.

Es por tal motivo que se solicitó ayuda al equipo de voluntarios de Rescate Fauna Silvestre y Zoonosis que inmediatamente se hicieron presentes en el lugar.

Es normal la aparición de carpinchos en la playa. Ante su aparición piden no acercarse porque el animal se asusta y no puede salir hacia los médanos.

Los rescatistas montaron un operativo especial y colocaron cintas para alejar a los veraneantes.

Luego procedieron a atrapar al animal que luego de un análisis sobre su situación de salud fue liberado en un campo de la zona.

El carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) se distribuye en gran parte de Sudamérica, desde Panamá hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Se encuentra en todos los países sudamericanos, excepto en Chile.

En las localidades costeras es habitual el avistamiento de carpinchos aunque no es usual que aparezcan cuando hay grandes concentraciones de personas como sucedió en San Bernardo.

Ante la aparición de fauna silvestre se solicita no molestar, no alimentar, no mojar y sobre todo alejar los niños, grandes curiosos y mascotas del lugar.