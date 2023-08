Saavedra quedó al borde de ser gobernado por el vecinalismo: “Hemos superado la barrera ideológica”

Todo Provincial RADIO entrevistó al referente de Todos por Saavedra, Matías Nebot, el candidato a intendente más votado en las PASO que quedó muy bien posicionado para ser elegido como el próximo intendente. “Es el resultado de un camino largo y de hormiga”, aseguró.

Oriundo de la localidad de Goyena, Matías Nebot tiene apenas 34 años pero acumula bastante experiencia política. De familia radical, inició su militancia en el GEN de Martarita Stolbizer, partido por el cual ingresó al Concejo Deliberante en 2017.

“Entrar a la función me permitió ver como los partidos nacionales se van alejando de las necesidades y problemáticas de los vecinos. Eso lo comenzamos a vivir incluso al interior de nuestro bloque”, aseguró el candidato a intendente de Todos por Saavedra.

Nebot conoció la experiencia del vecinalismo de Villarino y entabló una relación con su intendente Carlos Bevilaqua. “Compartí esa forma de hacer política y decidimos dar el paso para formar un grupo amplio que entienda las necesidades de los vecinos en Saavedra”, expresó el dirigente.

Y subrayó: “El 24 de mayo de 2018 nos llegó la personería jurídica y formamos el primer partido vecinal que se instala como alternativa de poder real en Saavedra”.

En las elecciones PASO, Todos por Saavedra fue el espacio más votado con el 36,32% y quedó como favorito para acceder a la gestión municipal de este municipio del sudoeste bonaerense a partir del próximo 10 de diciembre.

Matías Nebot: “Los partidos vecinales debemos pagar nuestras boletas”

“En las elecciones, los partidos vecinales no estamos en igualdad de condiciones respecto al resto de los partidos políticos. Nosotros debemos pagar nuestras boletas, incluso las que llegan con las urnas, y afrontar la campaña publicitaria con la voluntad de quienes confían en el proyecto”, aseguró Nebot y cuestionó: “No está bien que no exista el principio de igualdad”.

De todos modos, el joven dirigente subrayó que el vecinalismo “siempre redobla los esfuerzos” y “tiene como mayor recurso la cercanía con la gente”.

“Estoy convencido que se puede gobernar bien desde un espacio vecinalista porque hay experiencias exitosas en otros distritos. Tiene que ver con la capacidad de gestión que sale de un equipo técnico que sustenta el proyecto”, consideró Nebot.

Y anticipó: “Vamos a poner toda la capacidad de gestión para articular políticas públcias con Nación y Provincia. Tenemos un equipo muy preparado para traer obras y programas necesarios para mejorarle la vida a los vecinos de Saavedra”.

“Hemos construido un vecinalismo sumamente amplio, sumamos a dirigentes que vienen del peronismo y también del radicalismo. Hemos logrado superar la barrera ideológica para priorizar las necesidades concretas de los vecinos. Más allá del posicionamiento ideológico lo importante es entender que debemos trabajar para los vecinos”, concluyó Matías Nebot.