Intendente trató a los concejales de vagos y les dijo: “Que se metan la licencia en el..”

Enojado por el rechazo de la oposición a un pedido de licencia, el intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, arremetió en duros términos contra los concejales que en la sesión ordinaria de este jueves no aprobaron el tratamiento sobre tablas de la licencia que el jefe comunal solicitó el pasado miércoles. “Que los concejales se metan la licencia en el lugar más oscuro de su cuerpo”, disparó.

En medio de un año marcado por la contienda electoral, los bloques del Frente de Todos -casi en su totalidad- y Juntos rechazaron el tratamiento sobre tablas de los pedidos de licencia del intendente vecinalista y de la concejala Claudia Cittadino -candidata a jefa comunal-, este último solicitado para asumir como jefa comunal interina. En ambos casos, la licencia corría entre el 4 y el 17 de septiembre.

“Que los concejales se metan la licencia en el lugar más oscuro de su cuerpo”, dijo Sánchez en declaraciones al medio local La Voz del Pueblo. “Más allá de que digan que no dan los tiempos, mi licencia hubiera empezado el 4 de septiembre. Había tiempo suficiente, pero lo que pasa es que estos muchachos trabajan cada quince días. Entonces, hay que mandarles las cosas con mucha anticipación”, lanzó.

El intendente contó que había solicitado la licencia para resolver temas personales y familiares. “No me voy a pasear a ningún lado. Vi falta de reciprocidad de algunos concejales, a quienes los atiendo todos los días en mi despacho o cada vez que me lo piden. No hago esperar a nadie”, sostuvo. “No voy a volver a elevar el pedido. No le voy a pedir limosna a ningún concejal para resolver un tema personal”, agregó.

Sánchez, que no irá por su sexto mandato, sostuvo que todo se trata de “una chicana política” para no dejar asumir “a Cittadino como intendenta interina, algo que por ley corresponde”. “Ahora no la quiero a la licencia. Que los concejales se la guarden en el lugar más oscuro de su cuerpo. Me voy a ingeniar para solucionar mi problema personal y seguiré cumpliendo mi función. Estoy acostumbrado a trabajar fuerte”, concluyó.