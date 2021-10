Primero se vistió de Cristo crucificado, ahora de preso en una silla eléctrica: el curioso reclamo de un hombre en La Plata

Durante la jornada del miércoles, y posteriormente la del jueves, un hombre llamó fuertemente la atención de los vecinos en La Plata: utilizó un disfraz de Cristo, crucificado y luego de un preso, sentado en una silla eléctrica, en modo de protesta frente a Ministerio de Seguridad bonaerense.

¿El motivo? No se trata de un actor, ni de un cómico, sino del marido de una policía bonaerense que se identificó como “el Pastor Carlos” y afirmó estar realizando una huelga de hambre para pedir que su esposa oficial no use armas.

El sujeto caminó desde calle 5 y 51 hasta la puerta del ministerio, donde prometió continuar con la huelga de hambre y ayuno hasta que les den una respuesta: “Creemos que si no respetan los derechos humanos fundamentales de los policías tampoco van a poder defender los derechos de los de afuera”.

Además, remarcó que a partir de sus creencias “no podemos utilizar armas. Ese es el principal mandamiento: no matarás”.

Por último el manifestante sostuvo que “cuando mi esposa se presentó en la fuerza lo hizo por un tema laboral, pero nunca pudo plantear estos temas. Ella pidió un espacio para trabajar sobre los derechos fundamentales”.