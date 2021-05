Logan Loiselle, el artista plástico que deslumbra a Los Ángeles

Su nombre es Logan Loiselle. Vive en Los Ángeles pero soy originario de Dallas, Texas. Es un artista fino que se especializa en diseños de pintura personalizados sobre artículos de lujo para celebridades, atletas profesionales, empresarios y aquellos que aprecian el arte y la moda.

1) ¿Cuál es tu negocio y qué estás haciendo? Cuéntanos tu historia y cómo empezaste, qué te hizo elegir este camino

Soy un artista fino que se especializa en diseños de pintura personalizados sobre artículos de lujo para celebridades, atletas profesionales, empresarios y otros clientes. Mi pasión por el arte comenzó a los tres años. Pintaría dinosaurios y mi guardería imprimía los diseños en la mercadería de la escuela. La creatividad artística corre en mi familia. Mi carrera en la personalización de artículos de lujo comenzó hace 5 años cuando me mudé por primera vez a Los Ángeles, donde Dolce & Gabbana me contrató para pintar en los bolsos y zapatos de la marca en Beverly Hills. Unos años más tarde, me convertí en artesano interno de Louis Vuitton, donde pinté en los baúles rígidos durante dos años. Actualmente trabajo con varias marcas de moda durante eventos especiales pintando artículos en vivo en la tienda.

2) ¿Qué te hace destacar en tu industria? ¿Por qué eres único?

Hay muchas personas que intentan producir arte personalizado en artículos de lujo, pero pocas o ninguna tiene la calidad y la capacidad para lograr la perfección artística en estos productos preciados de alta gama. Innumerables clientes míos me adulan con información cuando comparan mi trabajo con otros como “mucho más 3D y vivo”. Algunas de las solicitudes de mis clientes son enviarme 20 bolsos a la vez. He creado piezas para Post Malone (cliente y seguidor mío en Instagram) Quavo de Migos, Bruno Mars and the Hooligans, jugadores de la NFL, blogueros de moda de celebridades y emprendedores.

3) ¿Qué te mantiene corriendo cuando los tiempos se ponen difíciles? ¿Qué consejo te gustaría que te diera alguien al principio de tu carrera?

Creer en mi mismo. Las tormentas vienen y pasan. Amarte a ti mismo y ser paciente en la búsqueda de mis sueños.

4) ¿Dónde se ve a sí mismo y a su producto en un par de años? ¿Cuáles son algunos de tus sueños y aspiraciones?

Dirigir una empresa de arte personalizado en pleno funcionamiento y tener una ubicación frente a una tienda aquí en Los Ángeles. Hacer que los artistas trabajen a mis órdenes y cumplan tantos pedidos personalizados como sea posible. Y para realizar talleres y retribuir

*** Puedes seguirme en Instagram como www.instagram.com/theartmane o Mis páginas web son Loren Ridinger (lorensworld.com) y Tina Craig (bagsnob.com) ***