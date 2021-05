“No voy a mandar a la Policía a cuidar el negocio”, disparó Berni sobre la Libertadores y la Copa América

El gobierno le solicitó a la AFA postergar los encuentros programados para este y el próximo fin de semana, durante los cuales regirá la cuarentena estricta. Sin embargo, no aclaró qué sucederá con los compromisos que los equipos argentinos tienen por Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se expresó al respecto y aseguró: “Si quieren jugar al fútbol, jueguen, pero no van a tener seguridad y si no hay seguridad no se puede jugar”.

Y agregó: “El esfuerzo debe ser compartido por el conjunto de la sociedad”. En la misma línea, aseguró que en la cuarentena del año pasado no hubo fútbol y “no pasó nada”.

“Cuando la ley no es pareja no es rigurosa. Muchas cuestiones, más allá si desde el punto de vista científico contagian o no, son más que nada gestuales. Si todos tenemos que hacer un esfuerzo, todos tienen que hacer un esfuerzo”, sostuvo.

“Si me preguntan a mí si se debería jugar el fútbol, desde la gestualidad diría que no. Pero no estoy en capacidad de responder eso desde el punto de vista de los compromisos internacionales”, planteó.

Y concluyó: “El fútbol no deja de ser un negocio. Yo no voy a mandar a la Policía de Buenos Aires a cuidarle el negocio a tres o cuatro empresarios”.