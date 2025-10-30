Turismo y Cultura
Llega el primer Congreso Internacional Maradona: fútbol, cultura, arte y política en la UBA
Los días 6, 7 y 8 de noviembre, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA será sede del Primer Congreso Internacional Diego Armando Maradona, un evento inédito que reunirá a investigadores, docentes, artistas, periodistas y referentes culturales para reflexionar colectivamente sobre una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina.
Organizado por la Revista META y la Cátedra Diegologías, el congreso propone visibilizar y poner en diálogo los múltiples abordajes académicos, culturales y simbólicos que se han desarrollado en torno a Maradona desde las Ciencias Sociales y las Humanidades. Durante los últimos años, disciplinas como el fútbol, la política, la comunicación, la historia, el arte y la literatura han analizado su figura desde diferentes perspectivas, pero esta será la primera vez que todo ese universo se reúna en un mismo espacio.
El programa del Primer Congreso Internacional Diego Armando Maradona incluye mesas de ponencias, conferencias, presentaciones de publicaciones, una feria del libro maradoniana y actividades abiertas al público. El acceso será libre y gratuito, aunque algunas propuestas estarán sujetas a la capacidad de las aulas o auditorios donde se desarrollen.
El acto de apertura estará conducido por Mariano Giannotti e incluirá la lectura de textos por parte de Alejandro Apo. La primera actividad del congreso será una conferencia dedicada a pensar a Diego “desde sus orígenes”, moderada por Diego Flores (Walking Conurban) y con la participación de Ariel Scher, Mónica Santino, Juan Sasturain, Pedro Saborido y Fernando Signorini, preparador físico personal del propio Maradona.
El organizador del congreso, Fabián D’Aloisio, explicó que el evento busca “crear un nuevo espacio de encuentro de los maradonianos y maradonianas. La intención no es explicarlo sino debatir y sociabilizar creaciones en torno a Maradona. Queremos pensar desde distintas disciplinas la figura de Diego en la cultura nacional y popular”.
D’Aloisio destacó además que “hay más de 250 libros escritos sobre Diego Armando Maradona, una figura única en el mundo. Por eso, este congreso incluirá la primera Feria del Libro Maradoniana, con los autores presentes”.
Según el organizador, las nuevas generaciones se vinculan con Maradona “desde el arte, lo cultural y lo social, porque hay una identidad que lo conecta con muchas luchas actuales. Diego representa derechos, solidaridad y rebeldía; en cada pueblo hay un Diego pintado en una pared”.
La simbología maradoniana, agregó, “aparece siempre ligada a los sectores populares, a la rebeldía, la confrontación con el poder y la solidaridad. Es una figura clave de nuestra cultura reciente y hay que pensarla como un fenómeno social que sigue creciendo”.
Durante tres días, más de 170 expositores participarán de este congreso que promete convertirse en un hito académico y cultural, reafirmando la presencia de Diego Armando Maradona como un símbolo eterno del pueblo argentino.
Turismo y Cultura
De la mano de Cagnoli, Tandil buscará recuperar el récord al salame más largo de Argentina
Del 8 al 9 de noviembre, Tandil celebrará una nueva edición del Festival del Salame y el Cerdo, con el desafío de recuperar el récord al salame con Denominación de Origen más largo del mundo, actualmente en manos de San Andrés de Giles.
El evento se desarrollará a lo largo de la Diagonal Arturo Illia, en el acceso al Parque Independencia, con una propuesta que combina tradición, producción local, gastronomía y espectáculos en vivo.
Tandil va por el récord al salame más largo
El sábado 8 se presentará el nuevo salame gigante, con el que Tandil buscará superar los 469,18 metros alcanzados este año por San Andrés de Giles en la cuarta edición de la Fiesta del Salame Más Largo de Argentina. En 2023, la ciudad serrana había logrado un ejemplar de 401,73 metros, pero ahora espera que el título vuelva a quedar en casa.
La iniciativa del salame más largo surgió como una forma de visibilizar el trabajo detrás de un producto emblemático de la región. Su elaboración involucra a más de 50 personas en las distintas etapas de producción —desde el embutido y el estacionamiento hasta el traslado y la degustación—, utilizando cientos de kilos de carne fresca y recetas tradicionales.
El Consejo del Salame de Tandil, integrado por Cagnoli, Las Dinas, Granja El Reencuentro, y Estancias Integradas, es el creador e impulsor del desafío. Fue además pionero en obtener en 2011 la primera Denominación de Origen (D.O.) del país para un alimento agroindustrial, tras más de una década de estudios. Desde aquel primer salame récord de 16,1 metros presentado en 2014, el desafío creció año a año, sumando la participación de nuevas regiones productoras.
El festival ofrecerá una amplia propuesta gastronómica coordinada por Apportan (Asociación de Productores Porcinos de Tandil) y el Clúster Porcino, con fogones donde se podrán degustar platos de cerdo como bondiolas, chorizos, pechito, matambre, carré y empanadas, además de un patio cervecero, foodtrucks y coctelería tandilera.
Durante las dos jornadas, también se realizarán el concurso de atado y embutido, una clínica de cocina del Mercado Gastronómico y se servirán más de 10.000 porciones del salame más largo del mundo tanto en el predio como en restaurantes y hoteles locales.
Shows y actividades culturales
El sábado 8 el cierre musical estará a cargo de Vieja Minga, mientras que el domingo 9 se presentarán Los Tapitas. Además, el domingo por la mañana se desarrollará “La mañana de las infancias de Chacinar”, con espectáculos de danzas, teatro, títeres e ilustración, junto al show de Chiqui Risas con Cecilia Corán.
Como antesala del festival, el viernes 7 de noviembre se realizarán las 7° Jornadas Técnicas del Sector Porcino, organizadas por el Clúster Porcino de Tandil, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN y el Municipio de Tandil, orientadas a técnicos, productores y estudiantes del rubro.
Con historia, sabor y trabajo colectivo, Tandil se prepara para escribir un nuevo capítulo en su vínculo con el salame, con un solo objetivo: que el récord vuelva a casa.
Turismo y Cultura
Pruebas exitosas en el autódromo Fangio: Balcarce más cerca del regreso del TC
El autódromo “Juan Manuel Fangio” de Balcarce volvió a vivir una jornada histórica con la realización de giros de reconocimiento y pruebas técnicas controladas, en el marco del proceso de reactivación y puesta en valor del mítico trazado.
Seis destacados pilotos de las categorías Turismo Carretera (TC) y TC Pick Up —Germán Todino, Christian Ledesma, Santiago Mangoni, Gaspar Chansard, Tomás Abdala y Alejandro Martínez— realizaron vueltas de prueba sobre el circuito de 4.592 metros, con el objetivo de evaluar las condiciones técnicas, de seguridad y de comportamiento del nuevo asfalto tras las obras ejecutadas en conjunto entre el Municipio de Balcarce y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El evento contó con la presencia del presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, junto a miembros de la entidad, el funcionario provincial Alejo Supply y el representante de la COPAM, Oscar Milani, quienes asistieron en representación del gobierno bonaerense.
Durante la jornada, se realizaron pruebas específicas en sectores claves del trazado —pianos, límites externos de curvas y sobreanchos— como parte del procedimiento técnico necesario para el regreso de la actividad. Todo se desarrolló con total normalidad y en un marco de seguridad integral, con la presencia de ambulancia con médico, cuerpo de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y banderilleros distribuidos estratégicamente en el circuito.
Desde la zona alta de la Sierra “La Barrosa”, única tribuna natural habilitada, cientos de vecinos y turistas disfrutaron del espectáculo y acompañaron con entusiasmo este nuevo paso hacia el regreso de las competencias nacionales al legendario escenario balcarceño, considerado por muchos como el autódromo más pintoresco y desafiante del país.
A partir de importantes recursos provinciales destinados a potenciar la infraestructura del emblemático circuito automovilístico, se busca consolidar el papel del Autódromo de Balcarce como un referente para el turismo y el deporte motor en la provincia.
En particular, se abordaron las medidas implementadas para proteger a los pilotos y al público, que consisten en la construcción de paredones de hormigón en la parte externa del circuito y la instalación de guardrails en la parte interna.
Estas modificaciones buscan minimizar los riesgos en caso de accidentes, mejorando notablemente la seguridad tanto en las competencias como en los entrenamientos.
El intendente Esteban Reino expresó su satisfacción por el resultado de la jornada y aseguró que “lo vivido marca un antes y un después en el camino hacia la recuperación total del Fangio. Es un orgullo que Balcarce vuelva a ocupar el lugar que merece en el automovilismo argentino”.
Este avance se enmarca en el plan integral de recuperación y reactivación del trazado serrano, un proyecto cultural, turístico, histórico y deportivo que busca reinsertar a Balcarce en el calendario nacional y recuperar el prestigio del circuito fundado en honor al quíntuple campeón mundial de Fórmula Uno, Juan Manuel Fangio.
Turismo y Cultura
Hernán Arranz de Monte Hermoso: “Será una temporada difícil, pero vamos a pelear turista a turista”
El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, analizó en diálogo con Todo Provincial RADIO las perspectivas para la próxima temporada de verano y el impacto que la crisis económica tiene sobre el turismo bonaerense. “Va a ser una temporada difícil, pero en Monte Hermoso vamos a pelear turista a turista para sostener el movimiento económico local”, aseguró.
Arranz recordó que el último verano tuvo un enero explosivo en términos de afluencia y consumo, aunque con un febrero débil, similar a lo que ocurría hace dos décadas. “El año pasado vivimos exactamente lo que pasaba hace 15 o 20 años, cuando febrero era la mitad de enero. Los fines de semana fueron fuertes si el clima acompañaba, pero en general bajó mucho el nivel de ocupación”, explicó.
El intendente destacó que la ciudad también se vio afectada por las catástrofes climáticas que golpearon a Bahía Blanca, principal emisor de turistas y propietarios de segunda residencia en Monte Hermoso. “Después de la tormenta y la inundación en Bahía, directamente no vino gente en marzo. Eso nos complicó muchísimo”, señaló.
Consultado sobre el panorama general, Arranz advirtió que “el turismo interno cayó casi un 20%, mientras que los viajes al exterior crecieron un 57%”. En ese marco, explicó que “no hay ningún sector productivo que la esté pasando bien, y el turismo es de los primeros rubros en resentirse cuando baja el poder adquisitivo”.
El jefe comunal participó de manera indirecta de la Asamblea del Consejo Provincial de Turismo (COPROTUR) en Chascomús, donde el gobernador Axel Kicillof manifestó sus dudas sobre el desempeño de la próxima temporada. “El gobernador tiene razón en ser cauto. La gente la está pasando mal y hay menos capacidad de gasto”, sostuvo Arranz.
Verano 2026: precios, promociones y competencia entre destinos
Sobre la queja de los turistas por los altos precios en la costa, el intendente explicó que el sector inmobiliario sólo controla el 15% de la oferta: “El otro 85% está en manos de privados. Nosotros podemos recomendar o pedir contención, pero los precios los termina definiendo el mercado y el propietario”.
De todos modos, señaló que los prestadores locales ya comenzaron a diseñar estrategias para atraer visitantes en los meses más flojos. “Hay que pelear diciembre, febrero y los fines de semana de marzo con promociones, descuentos y mucha creatividad. Algunos van a ofrecer 2×1 o precios especiales para llenar cubiertos o departamentos”, comentó.
Arranz aseguró que Monte Hermoso se consolidó como un destino regional fuerte, con público cautivo del sudoeste bonaerense. “Entre Necochea y Bahía San Blas somos el único municipio con desarrollo urbano y servicios turísticos consolidados. Eso nos da una ventaja, pero no nos podemos dormir: tenemos que competir con Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar, cada uno con su identidad”, afirmó.
Deporte, infraestructura y promoción local en Monte Hermoso
El intendente destacó también la inversión municipal en deporte y recreación, que contribuye a mantener el movimiento durante todo el año. “Monte Hermoso tiene cinco Leonas en actividad, una cancha profesional de hockey sobre agua y clubes que reciben apoyo constante. Sostenemos un modelo deportivo muy subsidiado para garantizar igualdad: los chicos pagan cuotas muy bajas o directamente nada”, remarcó.
Además, resaltó las mejoras en la infraestructura urbana y la puesta en valor de los espacios públicos: “Monte está muy lindo, con espacios verdes cuidados, floridos, un paseo costero nuevo, buena gastronomía y hotelería. Es una ciudad segura, ordenada y familiar”.
“Monte Hermoso es un lugar para enamorarse”
Finalmente, Arranz invitó a los turistas a descubrir las playas del sur bonaerense. “Monte Hermoso tiene 32 kilómetros de playa, suaves declives, agua cálida, laguna, atardeceres únicos y la posibilidad de ver el amanecer y el ocaso sobre el mar, algo que pocos destinos pueden ofrecer. Es un lugar para enamorarse”, concluyó.