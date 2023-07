La apertura de sobres para el dragado del Canal Magdalena se pospuso hasta después de las PASO

Inicialmente, la apertura de sobres con las ofertas para la obra del Canal Magdalena estaba prevista para el 31 de julio pero según pudo averiguar TODO PROVINCIAL la misma fue postergada hasta el 17 de agosto, el jueves posterior a las elecciones PASO.

El dragado del Canal Magdalena es, según muchos actores del sector, una obra estratégica que permitirá al país recuperar soberanía en el comercio exterior y la industria naval. Este canal posibilitará la conexión entre el Río Paraná y el Mar Argentino, sin necesidad de un paso intermedio por Uruguay como sucede actualmente.

El pasado 20 de abril, el presidente Alberto Fernández anunció el llamado a licitación del dragado del Canal Magdalena hasta los 36 pies. Se determinó un presupuesto oficial que supera los 40 mil millones de pesos.

Luego, inició un período de consultas para los interesados que compraron los pliegos. Fuentes del sector detallaron a Todo Provincial que distintas empresas presentaron cerca de 200 consultas. Por este motivo, se decidió postergar la fecha de apertura de sobres hasta el jueves 17 de agosto.

Distintos actores que impulsan esta obra desde hace años no están del todo convencidos de que la licitación de la obra resulte exitosa y culmine con su adjudicación antes de la finalización del actual gobierno.

Cómo había adelantado este medio, hay observaciones en cuanto a la exigencia de un importante respaldo económico difícil de cumplimentar para una empresa nacional, el plazo estipulado al que consideran demasiado extenso y el mecanismo de actualización de los valores de la obra estipulados en pesos. Este último punto es el que representa un mayo desafío para evitar que la licitación quede desierta.

Días atrás, se realizó en Mar del Plata la Jornada “El Canal Magdalena, la Vía Navegable que Direcciona al Desarrollo y la Complementación de los Puertos Bonaerenses” organizado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, (Distritos I y II).

Uno de los disertantes fue el ex Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Horacio Tettamanti, quien aseguró: “Si la Argentina no tiene salida al mar, la Argentina no tiene futuro. Hay una deuda en la planificación que debe dar el Estado Nacional. Cuando el Estado está ausente hay una pérdida importante”.