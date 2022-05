Con la presencia del Ministro Juanchi Zabaleta en Junín, la Cuarta celebró el primero de mayo: “Hay que construir más peronismo”

El pasado domingo 1º de mayo, el Movimiento Político, Cultural y Ecológico para la Unidad, que conduce Pablo Micheli, La Capitana, cuya referenta regional es Claudia Burgos, y el Frente Grande seccional celebraron el día del trabajador/a con un gran plenario de la militancia de la Cuarta Sección Electoral que se llevó a cabo en la localidad de Junín. Tanto el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, como su vice en la cartera, Gustavo Aguilera, escucharon las distintas intervenciones de cada referente distrital y fue el mismo Zabaleta el encargado de cerrar el encuentro.

Micheli y Burgos fueron los anfitriones de un encuentro que reunió a la militancia de la Cuarta con el objetivo de dar el debate que aporte a consolidar la unidad del Frente de Todos en la región. La líder de La Capitana fue quien abrió el micrófono, agradeció la presencia y el compromiso “un domingo por la mañana” y dio la bienvenida a todos los presentes. “Para nosotros es muy importante haber llegado hasta acá, dar el debate cara

a cara, con cada compañero y compañera después de tantos meses de zoom y poder seguir transitando este camino en el que somos cada vez más y más bregando por la unidad del Frente de Todos”.

Por su parte, Micheli saludó a todos los presentes en el Día del Trabajador/a, manifestó su alegría de poder estar celebrando dicha fecha en su querido Junín, su ciudad de residencia, y enfatizó en la “necesidad de seguir construyendo unidad. Sabemos que la pandemia y otros factores hicieron que hoy la gente no la esté pasando bien, pero no son tiempos en los que tenemos que seleccionar con quién juntarnos y con quién no, porque

si priorizamos las diferencias vamos a llegar todos divididos al 2023, y si perdemos, lo que viene va a ser peor de lo que ya conocimos. Vienen por la reforma laboral, por los jubilados, por terminar de ajustar las tarifas, por el futuro de nuestros hijos y nietos.

Entonces, tenemos que seguir convocando a cada compañero y compañera y ganar la calle todos los días al lado de la gente”.

Por último, Juanchi Zabaleta saludó la realización del encuentro, se comprometió a resolver distintas demandas que salieron de las intervenciones, y dejó un mensaje claro para la militancia. “Tenemos que enojarnos menos entre nosotros y enojarnos más con la pobreza, la inflación, la inseguridad. Tengamos en claro quiénes quieren una Argentina para pocos y quiénes queremos una Argentina para todos. Sintonicemos un poquito más

con lo que pasa en la casa de en frente, en los barrios humildes de cada lugar de la Argentina. Sigamos construyendo más peronismo”.

De esta manera, el primero de mayo se vivió con fuerza en Junín. Con una encuentro que no tuvo excepciones a la hora de la convocatoria, ya que se cursaron invitaciones a todos los dirigentes y referentes políticos de la zona, con la presencia de los distritos de General Viamonte, 9 de Julio, Bragado, General Villegas, Rivadavia, Henderson, Leandro N. Alem, Lincoln, General Arenales, Junín, Trenque Lauquen,

Chacabuco y Chivilcoy, e invitados del arco político y social que hicieron llegar sus saludos a través de vídeos y mensajes como los de los senadores provinciales Walter Torchio y Juanci Martínez, la diputada provincial Viviana Guzzo, los tres del Frente de Todos, como así también quienes se hicieron presentes como Jorge Fernández, ex intendente de Lincoln y presidente del PJ local, Norma Spirolazi, vice presidenta del PJ de esa localidad, las concejalas linqueñas Mónica Solanille y Patricia Gatti, Gustavo Traverso, senador provincial mandato cumplido por el Frente de Todos, José Bruzzone, concejal de Junín por

el Frente de Todos, el dirigente peronista de Bragado Darío Duretti, Beto Hernández por Jubilados de Junín, Oscar Farías por el Movimiento Mapuche, Julio Cabrera por Cooperativas de Ferroviarios, Loenardo Ridolfi de la Juan Duarte y del Movimiento Cultural y Popular Sarmientista, Mariela Scanavino de la biblioteca Micaela Borda y miembro del PJ de Junín, Nilo Maravilla, peronista histórico de Junín y referente de Compromiso Federal de Junín, Presidentes de sociedades de fomento, agrupaciones sociales y políticas, dirigentes de clubes de la zona, entre otros, se trazaron diferentes campos en el cual articular el trabajo territorial y político en toda la sección.