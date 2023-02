Escándalo en Tandil: golpearon al fiscal Calonje por acordar menos pena para el funcionario que atropelló, mató y escapó

Familiares de Sebastián Simón golpearon al fiscal Ignacio Calonje quien pidió sólo 3 años de condena en un juicio abreviado para Luciano Jaureguiber, el el exfuncionario municipal de Tandil que atropelló y mató al joven de 19 años para luego darse a la fuga y entregarse varias horas después.

El 6 diciembre del 2021 por la madrugada, el entonces director de Espacios Verdes Públicos de Tandil, Luciano Jaureguiber, atropelló a Sebastián Simón en el barrio La Movediza. El funcionario municipal escapó y el joven murió.

Jaureguiber se entregó en la comisaría 7 horas después de haber atropellado a Simón y luego de haber mantenido un encuentro conel secretario Privado del intendente, Miguel Lunghi. Esa información alimentó lasque el municipio negó tajantemente.

Este lunes, el fiscal José Ignacio Calonje acordó con los abogados de Jareguiber un juicio abreviado que permitiría reducir la pena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo y 5 años de inhabilitación para conducir. En caso de que el juez Carlos Alberto Pocorena avale este acuerdo, el ex funcionario quedaría en libertad.

Los familiares de Sebastían Simón reclaman que Jareguiber sea juzgado en un juicio oral y público y se le solicite la máxima pena por el delito que se le imputa “Homicidio Culposo – conducción de vehículo automotor agravado por la fuga o ausencia de socorro a la víctima”.

En ese marco, el fiscal Calonje recibió a Marcelino Simón, padre del joven asesinado y dos de los hermanos de la víctima. Uno de ellos golpeó al funcionario judicial.

“Nos sentamos y el fiscal no me dejó hablar. Él dijo que tenía disponibilidad de hablar, pero yo hace 6 meses le estoy pidiendo audiencia y no me la da. Me cortó y me dijo ‘dejame hablar a mí’, y ahí se enojó mi hijo y le pegó una piña. Yo no alcancé a pegarle” indicó Marcelino Simón al sitio La Voz de Tandil.

“El fiscal lo está boludeando. Lo hizo frenar y no le van a tomar el pelo a mi papá. Y sí, le pegué dos piñas en la cara”, reconoció Adrián Simón, hermano del joven fallecido. Ahora deberá enfrentar una causa judicial por “Lesiones y Amenazas” con intervención del Fiscal Gustavo Morey.