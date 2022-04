Denuncian por pedófilo al cura párroco de un colegio religioso de La Plata y aseguran que “tiene protección”

El acusado es Maximiliano Di Virgilio, sacerdote en el colegio Santa Ana de la localidad platense de Hernández. Fue denunciado por un supuesto caso de abuso hacia una niña de 12 años, aunque habría más casos. Aseguran que tenía denuncias previas en otras instituciones.

Padres y madres de estudiantes del colegio religioso Santa Ana ubicado en calle 511 y 27, de la localidad de Hernández partido de La Plata, realizan una manifestación frente a la escuela. Denuncian un caso de abuso sexual infantil por parte del cura párroco de la institución y exigen que las autoridades impulsen la denuncia.

En diálogo con Todo Provincial, la madre de una alumna del colegio explicó: “El caso de abuso ocurrió el año pasado y la víctima fue una nena de cuarto grado de solo 12 años”. De acuerdo al testimonio de otros padres, en los últimos días se habrían conocido otros supuestos casos de acoso y/o abuso por parte de Maximiliano Di Virgilio.

“Habría más casos pero lo peor es que este cura ya había sacado de otra institución de La Plata por denuncias de abuso. Evidentemente tiene protección porque sigue dando clases a chicos de jardín de infantes, primaria y secundaria”, advirtió la entrevistada que participó de la protesta frente al colegio Santa Ana.

Los padres de la niña de 12 años informaron de lo sucedido a las autoridades del colegio a fines del año pasado. Desde el colegio aseguraron que “no se advirtió ningún acto inmoral” pero que se desde el Arzobispado se decidió separarlo de su cargo “en forma preventiva”.

“No nos dijeron nada, estamos esperando desde las 7 de la mañana. Los representantes legales quieren hacernos entrar de a uno al colegio para informarnos cómo actuarán. Nosotros pedimos que salgan a dar la cara y expliquen cómo van a actuar”, explicó la manifestante.

La víctima habría sufrido tocamientos por parte del párroco. A partir del surgimiento de la denuncia, otras niñas relataron a sus padres que Di Virgilio solía hacer comentarios indebidos del tipo “qué linda que estás” y tocarles el pelo.

“Necesitamos se difunda está situación urgente. Las familias esperan que las representantes legales den explicaciones y no lo hacen. De hecho están cubriendo al cura pidiendo su traslado en vez de su suspensión”, demandaron el grupo de padres y madres que se manifestaron este martes en las puertas de la escuela.

Respecto a las denuncias previas, una joven que tuvo a Di Virgilio como profesor y sacerdote en el colegio María Reina de Berisso aseguró que el acusado siempre se dirigió a ella y a sus compañeras “de forma inadecuada” y relató: “Pasaba y me tocaba el pelo, se sentaba al lado sin yo jamás darle confianza hasta que me cansé y fui a quejarme con la directora actual que sólo me dijo ‘vos le das confianza para que te hable así”.

La respuesta pública del Colegio Santa Ana