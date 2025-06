Walter Wischnivetzky: “Estamos en el piso histórico de todo: coparticipación, recaudación y turismo”

El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, trazó un diagnóstico preocupante sobre el impacto de la crisis económica en el turismo, principal motor de la economía local. En diálogo con Todo Provincial RADIO, advirtió que el municipio vive “una caída sin precedentes” en la ocupación turística y trabaja junto al sector privado para mantener viva la actividad.

“Pasamos de tener una Semana Santa con 85% o 90% de ocupación a apenas un 41%. Estamos en el piso histórico de todo: coparticipación, recaudación y turismo”, afirmó el jefe comunal. En ese marco, recordó que durante el gobierno anterior y con el acompañamiento de la Provincia, “veníamos batiendo récords año tras año”. Sin embargo, la realidad actual es diametralmente opuesta: “Esta crisis no es por un desastre natural, es el resultado de decisiones políticas”.

Caída del consumo y pymes en alerta

El intendente explicó que la crisis golpea de lleno al entramado turístico, especialmente a pymes, hoteleros y prestadores de servicios. “El turista viene menos días, gasta menos. Y eso repercute directamente en la economía local”, advirtió.

Para enfrentar este panorama, el municipio impulsa estrategias de articulación con el sector privado. “Organizamos la Fiesta del Alfajor y el Chocolate con productores locales. Fue un éxito dentro del contexto: ellos se organizaron para pagar los espectáculos, nosotros aportamos logística y espacio. Fue un ejemplo de trabajo conjunto para generar oportunidades”, relató.

Mar Chiquita es el distrito bonaerense con más Pequeñas Unidades de Producción Alimenticia (PUPAs), una modalidad que simplifica la habilitación de emprendimientos gastronómicos. “Estas ferias y fiestas populares son clave para sostener el ingreso de muchas familias”, explicó Wischnivetzky.

Walter Wischnivetzky expresó preocupación por el próximo verano

Consultado por la temporada de verano, el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, fue claro: “Vamos a trabajar para que sea lo mejor posible, pero lo que viene después de las elecciones es muy preocupante. Este modelo es ficticio, sostiene un dólar atrasado y una inflación manipulada. Cuando eso estalle, será más difícil”.

Aun así, destacó que Mar Chiquita tiene un público turístico fiel, familiar, que conoce y regresa cada año. “Probablemente no lo sintamos tanto en la cantidad de visitantes, pero sí en la baja del gasto por persona”, anticipó.

Apoyo de la Provincia y reclamo al Gobierno nacional

Walter Wischnivetzky valoró el acompañamiento del gobierno de Axel Kicillof, incluso en el contexto de crisis. “A pesar de todo, la Provincia sigue presente. Inauguramos un grupo motorizado de prevención, se trabaja en seguridad, educación, salud”, detalló.

En cambio, fue muy crítico del gobierno nacional: “La obra pública está paralizada, tenemos 137 viviendas frenadas, una escuela técnica sin terminar, una maternidad a medio hacer. No nos atienden el teléfono, no nos dan respuestas. Pero cuando la gente tiene un problema, viene al municipio, no va a buscar a Milei”.