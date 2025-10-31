Con una jornada cultural, la Cámara celebrará mes del Orgullo LGTB+

El evento se realizará el próximo viernes 31 desde las 16 hs, con distintas actividades en el Anexo de la Cámara de Diputados, con entrada libre y gratuita.

En el marco de una nueva vigilia por el mes del Orgullo LGBT+, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires realizará el próximo viernes 31 de octubre distintas actividades en el Anexo de la HCD (Calle 53 entre 8 y 9 N° 671), con entrada libre y gratuita.

La jornada, organizada por la Dirección de cultura de la Cámara,que dirige Sebastián Pajoni, comenzará a las 16 hs., con la proyección de la película “Un juego propio”, de Julia Martinez Heimann y Natalia Laclau y con las actuaciones de Juliana Román Lozano, Luciana Martiarena y Lorena Benítez.

El film entrelaza las historias de tres mujeres futbolistas en Argentina en el marco del movimiento feminista que, desde 2015, juega un papel central en la política local y global. Las protagonistas cruzan sus recorridos en busca de un objetivo común: ni una generación más de mujeres y LGBTIQ+ sin espacios donde jugar.

A las 18, se dará apertura en el Hall del Anexo de “Pipí Cucú, Merci Beaucoup”, una versión extendida de una muestra colectiva que celebra el exceso, el error y la belleza de lo imperfecto. Esta exposición multidisciplinaria propone un viaje sensorial a través de las artes visuales: dibujo, pintura, escultura, sonidos, performance e instalaciones. La misma estará montada desde el viernes 31 de octubre hasta el 28 de noviembre.

Curada por Gastón Fournier, esta nueva versión reúne una selección de obras de arte contemporáneo de 10 artistas multidisciplinarios: Sol Agterberg, Gabriel Altamirano, Diego Alexandre, Juan Llorens, Mariana Guerrero, Gerónimo Araquistain, Ramax Coll, Mónica Baez, Santiago Erausquin y Horacio Abdala. La muestra estará musicalizada por DJ Eva.

A las 20 hs., en el Auditorio se desarrollará la obra de teatro “Diosa”, de Ámbar Vega y con la dirección de Paula Baró y Antonella Querzoli.

En su casa, Ámbar Vega construye un paraíso, un espacio propio donde despatologiza su identidad trans, se expande más allá de la frontera, cruza las líneas y produce un movimiento. Invocando otras voces, invita al público a generar un espacio compartido y singular, un hogar donde habitar nuevos acuerdos. Lo personal se vuelve político, polifónico, universal, histórico.

La jornada finalizará a las 00 hs., con la iluminación de la fachada del edificio de la Cámara de Diputados, con los colores de la bandera del orgullo LGBT+.