Un violento temporal azotó el Autódromo de San Nicolás cuando estaba a punto de comenzar la Fiesta de Disfraces

En medio de las alertas por tormentas, un fuerte temporal atravesó parte del predio del Autódromo de San Nicolás y provocó graves daños en los escenarios de la Fiesta de Disfraces, que por primera vez se realizaba en la ciudad. El evento se suspendió a último momento cuando ya habían comenzado a ingresar personas. Se reprogramó para el 22 de noviembre.

La violenta tormenta con vientos cercanos a los 90 km/h generó daños severos en la estructura del escenario principal, donde estaban programadas las presentaciones de Luck Ra, La Joaqui y otros artistas. La estructura terminó derrumbada tras el impacto del viento.

A pesar de la alerta por tormenta que regia para toda la región, la fiesta se suspendió a último momento y los primeros asistentes ya habían llegado al predio. Se esperaban 30 mil personas.

Evacuación inmediata y sin heridos

La organización confirmó que no hubo heridos entre el público, el personal ni los artistas presentes en el predio.

Apenas se identificaron los daños, los equipos internos iniciaron la evacuación para proteger a quienes ya habían ingresado, mientras técnicos y operarios evaluaban la magnitud del impacto.

Se anunció además que el evento fue reprogramado para el sábado 22, nuevamente en el Autódromo de San Nicolás.

Una edición histórica para la región

Esta edición marcaba un hito: por primera vez, la Fiesta de Disfraces —que cumple 25 años y nació en Paraná en 1999— salía de Entre Ríos. San Nicolás fue elegida por su ubicación estratégica entre CABA, Rosario, Paraná y Córdoba.

El evento convocaría a miles de asistentes con cuatro sectores diferenciados —General, VIP, Black y Gold—, ambientaciones temáticas y servicios exclusivos. El line up incluía a La Joaqui, Luck Ra, Lauty Gram, la Bresh, Rafa Barrios y Manu Desrets.

La diversidad musical, del pop urbano a la electrónica, prometía una noche destinada a convertirse en un hito regional. Como es tradición, el disfraz obligatorio era parte central del espíritu del encuentro: “Ser lo que queremos ser, donde sea”.

Cómo era el programa original

El show principal comenzaría con Lauty Gram a las 23.20. A la 1.30 subiría La Joaqui, seguido a las 2.20 por el DJ Fer Palacio. A las 3.10 estaba previsto el show de Luck Ra, mientras que la Bresh sería la encargada de la clásica “closing party”.

En paralelo, el escenario secundario ofrecería música electrónica hasta el amanecer. El temporal lo impidió y todo el cronograma fue trasladado al 22 de noviembre.