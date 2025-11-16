Virales
Un violento temporal azotó el Autódromo de San Nicolás cuando estaba a punto de comenzar la Fiesta de Disfraces
En medio de las alertas por tormentas, un fuerte temporal atravesó parte del predio del Autódromo de San Nicolás y provocó graves daños en los escenarios de la Fiesta de Disfraces, que por primera vez se realizaba en la ciudad. El evento se suspendió a último momento cuando ya habían comenzado a ingresar personas. Se reprogramó para el 22 de noviembre.
La violenta tormenta con vientos cercanos a los 90 km/h generó daños severos en la estructura del escenario principal, donde estaban programadas las presentaciones de Luck Ra, La Joaqui y otros artistas. La estructura terminó derrumbada tras el impacto del viento.
A pesar de la alerta por tormenta que regia para toda la región, la fiesta se suspendió a último momento y los primeros asistentes ya habían llegado al predio. Se esperaban 30 mil personas.
Evacuación inmediata y sin heridos
La organización confirmó que no hubo heridos entre el público, el personal ni los artistas presentes en el predio.
Apenas se identificaron los daños, los equipos internos iniciaron la evacuación para proteger a quienes ya habían ingresado, mientras técnicos y operarios evaluaban la magnitud del impacto.
Se anunció además que el evento fue reprogramado para el sábado 22, nuevamente en el Autódromo de San Nicolás.
Una edición histórica para la región
Esta edición marcaba un hito: por primera vez, la Fiesta de Disfraces —que cumple 25 años y nació en Paraná en 1999— salía de Entre Ríos. San Nicolás fue elegida por su ubicación estratégica entre CABA, Rosario, Paraná y Córdoba.
El evento convocaría a miles de asistentes con cuatro sectores diferenciados —General, VIP, Black y Gold—, ambientaciones temáticas y servicios exclusivos. El line up incluía a La Joaqui, Luck Ra, Lauty Gram, la Bresh, Rafa Barrios y Manu Desrets.
La diversidad musical, del pop urbano a la electrónica, prometía una noche destinada a convertirse en un hito regional. Como es tradición, el disfraz obligatorio era parte central del espíritu del encuentro: “Ser lo que queremos ser, donde sea”.
Cómo era el programa original
El show principal comenzaría con Lauty Gram a las 23.20. A la 1.30 subiría La Joaqui, seguido a las 2.20 por el DJ Fer Palacio. A las 3.10 estaba previsto el show de Luck Ra, mientras que la Bresh sería la encargada de la clásica “closing party”.
En paralelo, el escenario secundario ofrecería música electrónica hasta el amanecer. El temporal lo impidió y todo el cronograma fue trasladado al 22 de noviembre.
Virales
Una multitud recibió a Johnny Depp en La Plata y Alak le entregó la “llave de la ciudad”
Una multitud se reunió en Plaza Moreno para recibir al reconocido actor y director Johnny Depp, quien visitó la ciudad de La Plata este miércoles 12 de noviembre en el marco de una jornada cultural especial organizada por la Municipalidad.
El artista fue recibido en el Salón Dorado del Palacio Municipal por el intendente Julio Alak, quien lo declaró “visitante ilustre” y le entregó la “llave de la ciudad” en reconocimiento a su trayectoria internacional y su aporte al cine y la cultura.
Durante la ceremonia, Depp agradeció la calidez del público y destacó la energía de los platenses que lo esperaron con aplausos y carteles frente al edificio comunal. El evento fue seguido en vivo a través de una transmisión oficial que permitió a miles de personas disfrutar del histórico momento.
Luego del acto, el actor participó de una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá junto al intérprete italiano Riccardo Scamarcio, con quien compartió reflexiones sobre el proceso creativo, la actuación y su reciente experiencia detrás de cámara.
La jornada incluyó una alfombra roja, entrevistas públicas y una charla abierta con los medios, autoridades e invitados especiales, donde Depp habló sobre su nueva película “Modigliani, tres días en Montparnasse”, que dirigió y presentó en una pre avant-premiere exclusiva.
El film narra tres intensas jornadas en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani durante el París de 1916. La proyección estuvo moderada por Verónica Lozano y Alejo García Pintos, quienes conversaron con el actor sobre su visión artística y los desafíos de llevar a la pantalla la historia de uno de los grandes referentes del arte moderno.
El paso de Johnny Depp por La Plata se convirtió en un acontecimiento cultural sin precedentes, con miles de fanáticos que colmaron el centro de la ciudad para celebrar la presencia de una de las estrellas más admiradas de Hollywood.
Virales
Bahía Blanca: se incendia la sucursal de la Cooperativa Obrera reinaugurada tras la inundación
Un voraz incendio afecta este martes las instalaciones del hipermercado de la Cooperativa Obrera ubicado en Guatemala 533, en Bahía Blanca. El fuego se desató en horas de la mañana y obligó a desplegar un amplio operativo de bomberos, Defensa Civil y Policía, que trabajan para controlar las llamas.
La sucursal había sido reinaugurada hace apenas una semana, luego de permanecer cerrada desde la trágica inundación del 7 de marzo, que había provocado graves daños en el edificio. Según testigos, una llamarada de grandes dimensiones se observó en el techo, acompañada de una densa nube negra de humo que se expandió sobre gran parte de la zona.
Amplio operativo y calles cortadas
Por prevención, se dispuso el corte de calles en inmediaciones del hipermercado, mientras las dotaciones de bomberos continuaban trabajando para evitar la propagación del fuego. Las causas del siniestro todavía se desconocen y serán materia de investigación.
La Cooperativa Obrera había reabierto el hipermercado el 31 de octubre, tras más de siete meses de obras. La reapertura había sido celebrada por la comunidad, ya que el local contaba con 175 trabajadores directos que durante el cierre fueron reubicados en otras sucursales.
El edificio de la calle Aguado había sido completamente remodelado y modernizado, incorporando mejoras estructurales y tecnológicas. Entre las principales obras realizadas se incluían la impermeabilización del techo, el recambio de pisos, la renovación de instalaciones eléctricas y sanitarias, la instalación de nuevos equipos de refrigeración y un sistema LED de bajo consumo energético.
También se habían incorporado nuevos espacios de atención al público, 27 cajas renovadas, áreas de panadería, rotisería y Coopehogar, y un sistema cerrado de TV para optimizar la comunicación con los asociados.
Un golpe a la reconstrucción post inundación
La tragedia del 7 de marzo había obligado a cerrar varias sucursales de la Cooperativa Obrera en Bahía Blanca. La reapertura del Hiper de Aguado fue presentada como un símbolo de reconstrucción y esfuerzo colectivo, gracias al trabajo conjunto de empleados, proveedores y consumidores.
La Coope había destacado que el nuevo local ofrecía más tecnología, eficiencia energética y comodidad, además de un servicio renovado para toda la comunidad bahiense.
Virales
Un jabalí entró a un supermercado de Madariaga y lo atraparon con un changuito
Un jabalí ingresó a un supermercado de General Madariaga y obligó a evacuar el local. Luego de chocar contra varias góndolas, el chancho cimarrón fue atrapado con un changuito. Esta especie invasora es considerada plaga y recientemente la provincia de Buenos Aires habilitó la caza para control.
El episodio ocurrió cerca de las 18 horas, cuando el animal salvaje entró al local comercial ubicado sobre calle Uruguay en busca de comida. El jabalí asustado comenzó a correr por los pasillos y chocar contra las góndolas, obligando a una evacuación completa del lugar.
Personal policial y de la patrulla municipal de Madariaga acudieron rápidamente al lugar y cortaron el tránsito.
Con el paso de los minutos, vecinos baqueanos se sumaron al operativo y, tras varios intentos, lograron reducir al animal. La maniobra final fue tan efectiva como creativa: inmovilizaron al jabalí con un changuito del supermercado, que terminó cumpliendo la función de jaula improvisada.
Según trascendió, una vez controlada la situación, el jabalí fue cargado en una camioneta y trasladado hacia una zona rural, lejos del casco urbano, donde fue liberado sin lesiones.
Recientemente, la provincia de Buenos Aires publicó una disposición a través de la Dirección de Fiscalización Agropecuaria y de los Recursos Naturales habilitando en los términos que plantea el Código Rural la caza plaguicida del chancho cimarrón.
En diálogo con Todo Provincial, el investigador y guardaparque Bruno Carpinetti explicí que “en Argentina hay dos fuentes de origen de estas poblaciones de cerdos asilvestrados: una, los cerdos escapados desde la época de la colonia, y otra, los jabalíes traídos por Pedro Luro a La Pampa en 1906”.
Para la caza plaguicida del jabalí se requieren dos permisos. Uno tramitado vía web por el Ministerio de Desarrollo Agrario boanerense y otra autorización firmada por el dueño o administrador legítimo del campo.