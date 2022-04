Transportistas advierten que apareció el “gasoil blue” un 50% más caro y exigen “respuestas” del gobierno

Días atrás surgieron los primeros indicios de faltante de gasoil. Con el inicio de la cosecha gruesa la situación se agravó y varias estaciones de servicio comenzaron a vender el litro un 50% más caro. Entre el “gasoil blue” y la falta de certidumbre, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga (FADEEAC) reclama un canal de diálogo con el gobierno nacional.

Todo Provincial habló con el presidente de la FAEEAC, Roberto Guarnieri, quien contó: “Falta gasoil en todo el país y la situación se agudiza en las regiones donde empezó la cosecha. Ya solicitamos una entrevista con el secretario de Energía de la Nación pero no tenemos ninguna respuesta oficial”.

La FADEEAC nuclea a 43 cámaras que contienen a unas 4300 empresas transportistas de todo el país. “Nuestros asociados nos están pidiendo respuestas pero no les podemos decir nada porque el gobierno no nos atiende, no nos dicen nada, no tenemos ninguna palabra oficial”, lamentó Guarnieri.

En Argentina, más del 90% de la carga se mueve en camión. El pico de demanda de gasoil se espera para las próximas semanas ya que en abril empieza la cosecha gruesa.

Ante el faltante, el dirigente empresarial advirtió que “hay camiones parados porque muchos no quieren salir ante el riesgo de quedarse parados en la ruta o tener que cargar en estaciones que cobran de más el gasoil”.

“Ya apareció un gasoil blue”

“Ya apareció un gasoil blue. No lo hacen todas las estaciones de servicio pero hay varias que venden 200 ó 300 litros a 180 pesos, con boleta al valor oficial y la diferencia en negro”, detalló Alberto Guarnieri y apuntó: “Nosotros estamos saliendo a trabajar con una tarifa acordada en enero cuando el gasoil estaba 103 pesos”.

A esta maniobra especulativa de los estacioneros, el entrevistado señaló que se suma “la problemática con los camioneros extranjeros compran gasoil en dólares y en negro aprovechando que en nuestro país el combustible les cuesta casi la mitad”.

“Estamos preocupados por la falta de diálogo, no sabemos qué está pasando y para nosotros es desesperante no saber cómo vamos a seguir. Otra federación anunció un paro para el próximo lunes pero nosotros tenemos una gran diversidad de transporte y debemos analizar bien la situación para no generar un mayor daño”, explicó Guarnieri.

“Los transportistas no somos formadores de precio”

En cuanto a la incidencia del aumento del valor del flete en el precio final de los productos, el presidente de la FADEEAC aseguró: “Los transportistas no somos formadores de precio. El valor del flete puede incidir entre un 2% y un 4% según la mercadería transportada. No es cierto que si aumenta un 30% el flete debe subir en la misma proporción la azúcar, la carne o los fideos”.

“El otro día escuché a un carnicero decir que al otro día aumentaría la carne porque había subido el precio del gasoil y eso es una pavada. No es verdad que por cada vez que suben los combustibles deben hacerlo en la misma proporción todas las mercadería. Muchos aprovechan cualquier cosa para aumentar los precios”, remarcó.