Histórico: TLON Space inicia sus vuelos orbitales con carga útil desde su puerto espacial en Lobería

La empresa argentina TLON Space confirmó a Todo Provincial que a fines de noviembre llevará a cabo el primer vuelo orbital con carga útil de su campaña espacial, que marcará un hito histórico para la industria aeroespacial nacional y latinoamericana. El puerto espacial está ubicado en Lobería, en la costa bonaerense. Tlon busca revolucionar el acceso espacial mediante un servicio de bajo costo y alta frecuencia gracias al desarrollo del lanzador más pequeño del mundo.

Durante el primer lanzamiento del mini cohete «Aventura I» se colocará en órbita nanosatélites de la empresa Space IA y una obra plástica del artista Eugenio Cuttica, en un gesto que combina tecnología e identidad cultural.

El presidente y fundador de TLON Space, Pablo Vic, brindo una entrevista con el periodista especializado Manuel Mazzanti y aseguró: “Estamos trabajando para activar la campaña orbital y entregar carga útil a órbitas espaciales bajas”.

Vic explicó que el objetivo de la compañía fue desarrollar un vehículo flexible y competitivo para colocar distintos activos en el espacio, con el propósito de democratizar el acceso al entorno orbital.

“Nuestro modelo es completamente distinto porque mientras todos pujan por volumen y escala, TLON avanza en la demolición de costos. Inauguramos una nueva categoría de vehículo espacial que permitirá dinamizar la digitalización del espacio”, destacó.

El cohete Aventura 1, que será el protagonista del lanzamiento, mide 11 metros de largo y 38 centímetros de diámetro, y es impulsado por un motor ecológico alimentado con alcoholes y peróxido de hidrógeno al 96%, cuyo subproducto es vapor de agua. Fabricado íntegramente en fibra de carbono, cuenta con electrobombas de alta potencia y puede alcanzar alturas de entre 500 y 600 kilómetros, ideales para colocar nanosatélites en órbitas bajas.

Con un peso de 80 kilos en vacío y 900 kilos cargado, Aventura 1 fue diseñado exclusivamente para el lanzamiento de nanosatélites, bajo un modelo de servicio “puerta a puerta”, que va desde el fabricante hasta la colocación en órbita sin intermediarios.

El cohete es un vehículo de dos etapas, también fabricado en fibra de carbono. Su segunda etapa entra en funcionamiento a los 40 kilómetros de altura, completando el trayecto hasta la órbita elegida por cada cliente.

El puerto espacial de TLON Space está ubicado en Lobería, un punto estratégico que permite acceder a una amplia gama de órbitas. Hasta el momento, la empresa realizó diez vuelos suborbitales y alcanzó el desarrollo de su vehículo definitivo, que ahora se prepara para el salto orbital.

La campaña espacial incluirá entre seis y siete lanzamientos en un período de dieciocho meses, con el objetivo de alcanzar por primera vez la órbita desde Sudamérica. Cada vuelo durará siete minutos, tiempo estimado para colocar la carga útil en órbita.

Los nanosatélites, por su parte, poseen una gran versatilidad y pueden brindar servicios en áreas como comunicaciones, meteorología, seguridad, control fotogramétrico y agricultura de precisión.

Además de su innovación tecnológica, TLON Space se distingue por su bajo impacto ambiental. “Los motores producen vapor de agua, es un vehículo ecológico”, señalaron desde la empresa. El puerto espacial fue diseñado con mínima intervención ambiental, acorde con la certificación B de la compañía, que la convierte en la única empresa aeroespacial del mundo adscripta a este estándar de sostenibilidad y responsabilidad social.