Información General
Histórico: TLON Space inicia sus vuelos orbitales con carga útil desde su puerto espacial en Lobería
La empresa argentina TLON Space confirmó a Todo Provincial que a fines de noviembre llevará a cabo el primer vuelo orbital con carga útil de su campaña espacial, que marcará un hito histórico para la industria aeroespacial nacional y latinoamericana. El puerto espacial está ubicado en Lobería, en la costa bonaerense. Tlon busca revolucionar el acceso espacial mediante un servicio de bajo costo y alta frecuencia gracias al desarrollo del lanzador más pequeño del mundo.
Durante el primer lanzamiento del mini cohete «Aventura I» se colocará en órbita nanosatélites de la empresa Space IA y una obra plástica del artista Eugenio Cuttica, en un gesto que combina tecnología e identidad cultural.
El presidente y fundador de TLON Space, Pablo Vic, brindo una entrevista con el periodista especializado Manuel Mazzanti y aseguró: “Estamos trabajando para activar la campaña orbital y entregar carga útil a órbitas espaciales bajas”.
Vic explicó que el objetivo de la compañía fue desarrollar un vehículo flexible y competitivo para colocar distintos activos en el espacio, con el propósito de democratizar el acceso al entorno orbital.
“Nuestro modelo es completamente distinto porque mientras todos pujan por volumen y escala, TLON avanza en la demolición de costos. Inauguramos una nueva categoría de vehículo espacial que permitirá dinamizar la digitalización del espacio”, destacó.
El cohete Aventura 1, que será el protagonista del lanzamiento, mide 11 metros de largo y 38 centímetros de diámetro, y es impulsado por un motor ecológico alimentado con alcoholes y peróxido de hidrógeno al 96%, cuyo subproducto es vapor de agua. Fabricado íntegramente en fibra de carbono, cuenta con electrobombas de alta potencia y puede alcanzar alturas de entre 500 y 600 kilómetros, ideales para colocar nanosatélites en órbitas bajas.
Con un peso de 80 kilos en vacío y 900 kilos cargado, Aventura 1 fue diseñado exclusivamente para el lanzamiento de nanosatélites, bajo un modelo de servicio “puerta a puerta”, que va desde el fabricante hasta la colocación en órbita sin intermediarios.
El cohete es un vehículo de dos etapas, también fabricado en fibra de carbono. Su segunda etapa entra en funcionamiento a los 40 kilómetros de altura, completando el trayecto hasta la órbita elegida por cada cliente.
El puerto espacial de TLON Space está ubicado en Lobería, un punto estratégico que permite acceder a una amplia gama de órbitas. Hasta el momento, la empresa realizó diez vuelos suborbitales y alcanzó el desarrollo de su vehículo definitivo, que ahora se prepara para el salto orbital.
La campaña espacial incluirá entre seis y siete lanzamientos en un período de dieciocho meses, con el objetivo de alcanzar por primera vez la órbita desde Sudamérica. Cada vuelo durará siete minutos, tiempo estimado para colocar la carga útil en órbita.
Los nanosatélites, por su parte, poseen una gran versatilidad y pueden brindar servicios en áreas como comunicaciones, meteorología, seguridad, control fotogramétrico y agricultura de precisión.
Además de su innovación tecnológica, TLON Space se distingue por su bajo impacto ambiental. “Los motores producen vapor de agua, es un vehículo ecológico”, señalaron desde la empresa. El puerto espacial fue diseñado con mínima intervención ambiental, acorde con la certificación B de la compañía, que la convierte en la única empresa aeroespacial del mundo adscripta a este estándar de sostenibilidad y responsabilidad social.
Información General
Ruta 11: una mujer murió al volcar y su hija recuperó a su perrita tras un rastrillaje
Una mujer de 50 años, identificada como Natalia Cabrera, oriunda de Santa Teresita y reconocida comerciante de San Clemente del Tuyú, falleció este miércoles por la tarde en un accidente vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 311, en el tramo que une San Clemente y Las Toninas. Se montó un operativo especial para rescatar a las dos perras que viajaban en el auto, una fue rescatada con vida pero la otra fue hallada muerta.
Según informaron fuentes oficiales, el Citroën Aircross en el que viajaba despistó por causas que aún se investigan y volcó hacia un cañadón al costado de la ruta. La conductora fue asistida en el lugar por Bomberos Voluntarios y personal médico, quienes realizaron tareas de reanimación y la trasladaron al hospital de San Clemente, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.
Al momento del hecho, las condiciones climáticas eran favorables, con cielo despejado y calzada seca.
En la causa interviene la UFID N°11, a cargo del fiscal Gamaleri, quien ordenó la presencia de Policía Científica, la realización de la autopsia y las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.
Tras conocerse el accidente, familiares y vecinos iniciaron una búsqueda desesperada de las dos perritas que viajaban junto a Cabrera y que pertenecen a su hija.
La movilización en redes sociales derivó en un operativo especial este jueves en el mismo sector del kilómetro 311, coordinado a pedido de la Fundación Estrellas Amarillas, a través de su representante en el Partido de La Costa, el Lic. Gerardo Ariel Carvajal.
En el rastrillaje participaron Bomberos Voluntarios de San Clemente y la Policía Vial, quienes trabajaron durante más de tres horas en el cañadón donde cayó el vehículo, un sector cubierto de agua y malezas.
Durante el operativo, la brigada acuática halló sin vida a Olivia, una caniche negra. Sin embargo, Mili, una bulldog francesa blanca, fue encontrada con vida y trasladada a una veterinaria de Santa Teresita, donde más tarde se reencontró con la hija de la víctima en un momento profundamente emocionante y doloroso.
El despliegue fue destacado por tratarse de una intervención poco habitual para la búsqueda de animales en siniestros viales, que permitió salvar una vida en medio de una tragedia que conmocionó a toda la comunidad costera.
Información General
El SMN elevó a naranja la alerta por tormentas para el centro bonaerense: los municipios alcanzados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó este lunes su reporte y elevó a nivel naranja la alerta por tormentas para gran parte del centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires. Se prevén lluvias intensas, ráfagas que podrían superar los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica durante la noche de este lunes y la madrugada del martes.
La alerta naranja rige para los municipios de Laprida, General Lamadrid, Olavarría, Henderson, Bolívar, Pehuajó, Carlos Tejedor, Carlos Casares, 9 de Julio, 25 de Mayo, Bragado, Los Toldos, Alberti y Chivilcoy, donde se esperan tormentas fuertes o severas durante la madrugada del martes.
Según el organismo, en esas zonas podrían registrarse precipitaciones acumuladas de entre 50 y 80 milímetros, valores que podrían ser superados de manera puntual, además de intensas ráfagas de viento y posible caída de granizo.
Qué implica la alerta naranja por tormentas
El nivel naranja significa que existe riesgo meteorológico para la población, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre, mantenerse informado por canales oficiales y tener a mano elementos de emergencia ante posibles cortes de luz o anegamientos.
Municipios bajo alerta amarilla
En tanto, el nivel amarillo se mantiene para otras zonas de la provincia, donde las tormentas serán de menor intensidad, aunque también podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de hasta 70 km/h y actividad eléctrica frecuente. En esas regiones, los acumulados podrían oscilar entre 30 y 65 milímetros.
Recomendaciones del SMN
El organismo nacional aconseja no refugiarse debajo de árboles, evitar circular por calles inundadas y desconectar aparatos eléctricos durante las tormentas. Además, se recomienda asegurar objetos sueltos que puedan volarse con las ráfagas.
Información General
El SMN emitió alertas amarillas por tormentas fuertes para casi toda la Provincia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que afectarán la zona desde la noche de este lunes y durante la madrugada del martes. El aviso rige entre las 18 y las 6 horas, período en el que se prevé actividad eléctrica, intensas ráfagas y posible caída de granizo.
Según el sistema de alertas del SMN, las tormentas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, con acumulados de entre 15 y 45 milímetros, aunque en algunos sectores estos valores podrían superarse de forma puntual. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en algunos puntos del territorio.
Para este lunes se espera una temperatura máxima de 27 grados, mientras que el martes presentará una mínima de 14 grados y una máxima de 20.
Durante el resto de la semana, el SMN anticipa tiempo más estable, aunque no se descartan tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana del viernes. Las temperaturas máximas hasta el domingo oscilarán entre 20 y 22 grados, con valores más frescos de 17 grados previstos para jueves y viernes.