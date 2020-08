Nicolás Pino, el candidato que busca “horizontalizar las decisiones” de la histórica Sociedad Rural Argentina

Nicolas Pino, candidato a presidente de la Sociedad Rural Argentina por el Movimiento Compromiso Federal habló con TODOPROVINCIAL RADIO sobre los proyectos para una nueva SRA. “Tenemos que lograr que sea una entidad seductora para el productor joven de cada ciudad y para las mujeres”, expresó el productor y matarife de 55 años que sueña con el sillón de la entidad que en 2021 cumple sus 155 años.

¿Quién es Nicolás Pino?

Tengo 55 años. Dos hijas mujeres. La actividad la desarrollo en campos que alquilo, tanto en General Alvear como en Gualeguaychú. Además tengo una faena y comercialmente actúo como matarife.

Soy parte de la sociedad rural argentina desde hace más de 30 años, cuando ingrese de la mano de un presidente para que ayudase en la organización de la exposición rural.

Entre a los 22 años, luego fui director, secretario, vicepresidente segundo, vicepresidente y ahora candidato.

¿Se puede llegar a una Unidad con la actual gestión o ya es imposible?

A esta altura del partido no. Esto lo tendríamos que haber hecho hace un tiempo, de parte mía, tres meses atrás, cuando desde el movimiento compromiso federal me convocan para encabezar esta lista, lo primero que hice fue llamar a los amigos del otro comité, la idea era hacer algo de consenso, evidentemente no fui lo necesariamente convencedor para lograr eso.

Entendemos que en un año tan particular que haya dos listas en la rural no es lo ideal, pero bueno. Hicimos todos los esfuerzos que pudimos y no llegamos a buen puerto.

¿Siempre hubo varias listas o se llegaba a la unidad?

Hace 2 años en el 2018 después de 30 años, hubo una elección con 2 listas., cuando Pellegrina se generó el Movimiento Compromiso Federal, con Alberto Ruete, que fue uno de los fundadores, acompañado por Marcos Pereda, que es mi compañero de fórmula.

Hay un grupo de socios y de dirigentes que me acompañan con la idea de innovar, de generar cambios, entendemos que la alternancia en los cargos es buena y que le hace bien a la entidad.

Es un año difícil porque la campaña es via teléfono y zoom, nos gustaría más estar recorriendo la argentina, pero estamos trabajando igualmente.

¿Cuáles son las necesidades de la Sociedad Rural Argentina actual?

Tenemos 4 o 5 puntos que trabajamos en la campaña y vamos a crear apenas nos toque asumir un consejo asesor vinculante, nutrido de todas las asociaciones de las diferentes razas y especies para generar el futuro que vamos a ir haciendo para hacerle la vida más fácil a los criadores.

La sociedad rural lleva los registros genealógicos de muchísimas razas y a través de este consejo lo que queremos es hacer más práctico el trabajo a los criadores, con tecnología y un servicio de excelencia a un costo lógico para que el criador siga anotando a su animal.

También vamos a lograr más federalismo (son 14 distritos en todo el país) para que en el 2022 cuando haya una nueva elección, se van a elegir los diferentes directores de distritos, cada uno tiene 2 directores zonales, vamos a proponer que ellos sean propuestos por los socios de cada lugar.

Has hablado de una gestión más horizontal para la entidad ¿Qué significa eso?

Queremos una gestión más horizontal, la figura del presidente y del vice tienen que estar porque son las cabezas del equipo, pero más horizontalidad para que todos los directores tengan la suficiente independencia y capacidad de trabajar en cada zona, sin tener que estar mirando hacia Buenos Aires por tal o cual cosa.

Una sociedad rural con menos protagonismo de las personas y mucho más consenso entre todos.

¿Cómo son las elecciones y el sistema de votación actual?

El sistema de votación hay que mejorarlo, donde nuestra entidad viene haciendo desde hace muchos años y hoy es prehistórico. Es un sistema de voto por correspondencia, sale de Buenos Aires con un sobre, hacia los diferentes puntos del país, tiene que recibir el socio, poner la boleta, firmar y enviarlo nuevamente a capital.

Queremos hacer un sistema tan sencillo para que el socio desde el celular pueda votar, con un sistema parecido al token del banco, para que puedan votar sin molestarse y darle al socio una oportunidad de participar.

Actualmente son 3000 socios con capacidad de votar, en el 2018 después de 30 años sin dos listas, votaron 1000 solamente, son muy pocos. Nosotros estamos convencidos que si le facilitamos esto podría participar mucho más.

¿Crees que la SRA tiene mala prensa?

Otro tema es la comunicación, creo que desde la entidad no se está haciendo una buena comunicación, y desde nuestro espacio queremos instalar a la SRA en la sociedad toda. Más allá de la exposcición rural que hacemos, tenemos que lograr que los directores zonales que tenemos 300 distribuidos en todo el país, se integren en la vida de su comunidad, que participen de las fuerzas vivas de su comunidad, que sea una entidad seductora para el productor joven de cada ciudad y a las mujeres.-

