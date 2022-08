Marcos Actis: “Yo anhelo que no pase con el Tronador lo mismo que sucedió con el Pulqui”

El 15 de agosto se cumplieron 8 años del lanzamiento con éxito del “VEx 1B”, un vehículo experimental que formó parte de las pruebas del Tronador II, el lanzador de satélites argentino. Luego de su total paralización, el proyecto se está reactivando. Todo Provincial habló con uno de sus principales impulsores, Marcos Actis.

El vehículo experimental lanzado desde Copetinas, Pipinas, concretó la trayectoria programada por espacio de 27 segundos y alcanzó una altura máxima de 2200 metros. El VEX 1B tenía una altura de 14,5 metros, equivalente a un edificio de cinco pisos, pesaba unos 2,8 de toneladas y alcanzó una velocidad máxima de 828 kilómetros.

Todo Provincial dialogó con Marcos Actis, decano de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, miembro del directorio de la CONAE y presidente de la empresa aeroespacial estatal VENG SA. Sobre este lanzamiento, Actis expresó: “Lo recuerdo con mucho orgullo por haber trabajado en un proyecto dirigiendo un montón de gente en la facultad. Fue un logro argentino, todo con tecnología propia. Desarrollamos el motor en argentina, el GPS de navegación y control de vuelo también en la universidad, y también las primeras baterías de litio fabricadas en el país”.

El VEX 1B fue el segundo vehículo experimental de una serie de tres a seis cohetes de su tipo a ser utilizados como prototipos para perfeccionar el lanzador satelital Tronador II. A partir de los resultados obtenidos, se debían realizar más pruebas hasta pasar a la etapa siguiente, el VEX 5, para finalmente llegar al Tronador II que podría colocar en órbita satélites de hasta 250 kilogramos desde su base de lanzamiento planificada en Puerto Belgrano, parido de Coronel Rosales. En 2016 el proyecto fue pausado y desfinanciado.

“Un montón de elementos de desarrollo nacional se pudieron lograr trabajando con un grupo interdisciplinario, pymes, la conae, VENGy la universidad detrás de un proyecto que tuvo éxito”, remarcó Marcos Actis.

Hasta la paralización del proyecto Tronador II se llegaron a fabricar tres vehículos experimentales. “El tercero que había que lanzarlo rapidamente se demoró y lo terminaron lanzando en 2017 con el grupo de trabajo totalmente desarmado“, lamentó el actual presidente de VENG.

Estos cohetes de prueba fueron lanzados desde Capetina, un paraje de Punta Indio. “Se desarrolló un polo de pruebas que también es un orgullo porque ahí iban a estar radicados los bancos de ensayo de los motores. Se empezó a trabajar en un polo espacial que espero se pueda retomar y estamos trabajando para lograrlo, aunque construir es muy difícil y destruir es facilísimo”, aseguró Actis.

La reactivación del proyecto Tronador II

Marcos Actis asegura que si el proyecto hubiera continuado a buen ritmo “ahora estaríamos a punto de lograr el primer lanzamiento con carga útil”, lo que significaría un gran hito en la historia de la ciencia aeroespacial nacional ya que el país lograría cerrar el círculo de fabricar satélites y también ponerlos en órbita con lanzadores propios.

“Nuestra previsión era que el Tronador II estuviese operativo en 2024 pero las pruebas habían sido muy buenas por lo que si había continuidad y apoyo yo creo que hubiera estado en pleno funcionamiento en 2023“, aseguró el decano de la facultad de Ingeniería de la UNLP.

Con el proyecto reiniciado, Actis calcula que se podrían realizar nuevamente los lanzamientos de prueba en 2024 y alcanzar el objetivo principal entre 2028 y 2029. “Esto sucede cuando se paran los proyectos. Hubo una gran fuga de recursos humanos que ahora pagamos muy caro“, explicó el ingeniero.

Sobre el cuadro de situación actual, el presidente de VENG aseguró que es “optimista” y detalló que ahora “se están rearmando los equipos” y está muy pronto a firmarse un convenio entre la empresa estatal que dirige y la CONAE que “permitirá retomar el proyecto con mayor dinamismo”.

“Si no tomamos el liderazgo en materia aerospacial, ese nicho lo ocupará otro”

En el momento en que se realizaban las pruebas, medios nacionales catalogaron al Tronador II como “el cohete de Cristina” y reprodujeron al infinito una falla en un lanzamiento para desprestigiar el proyecto.

Sobre ese tipo de discursos dañinos para la ciencia nacional, Marcos Actis reflexionó: “Estos proyectos no deberían tener identificación política porque son a largo plazo y trascienden a un gobierno”.

Y apuntó: “Fallas siempre hubieron en los primeros lanzamientos, tanto en Apolo como en Space X. Todos pasan por estas experiencias, el camino del desarrollo es en base a prueba y error, no hay otra manera“.

En cuanto a la importancia de este proyecto, el decano de Ingeniería de la UNLP comparó: “Yo anhelo que no pase con el Tronador lo mismo que sucedió con el Pulqui. Argentina podría haber sido líder en aeronáutica de Latinoamerica y hoy lo es Brasil. Esperemos que con el sector espacial no nos pase lo mismo porque Brasil está avanzando a pasos firmes y si no tomamos el liderazgo, otro ocupará ese nicho”.

Actis aseguró que “por ahora” Brasil está “detrás de Argentina” en materia de desarrollo aeroespacial “porque no desarrollan satélites y hace 20 años tuvieron un accidente con un lanzador en el que murieron 10 científicos y eso los retrasó pero tienen la decisión de tener un propio lanzador”.

“Si nosotros tuvieramos Tronador ya estaríamos lanzando los satélites de Satellogic, es decir que ya tendríamos clientes”, subrayó Actis.