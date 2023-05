Limpió las vías “a pulmón” durante 30 años y ahora volvió el tren: “Estamos tocando el cielo con las manos”

“A mi no me gusta el fútbol, me gustan los trenes, es mi pasión”, aseguró a Todo Provincial Daniel Serra, un expolicía que dedicó su vida a mantener las vías del Ferrocarril Belgrano Sur luego de la suspensión del tren de pasajeros en los ’90. Este domingo, se inauguró el tren turístico de Mercedes y para Daniel fue “tocar el cielo con las manos”.

Este fin de semana se inauguró el tren turístico entre Mercedes y Tomás Jofré. El acto tuvo lugar el sábado y fue encabezado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el ministro del Interior y dirigente mercedino, Eduardo “Wado” de Pedro, quienes destacaron la tarea de los vecinos que cuidaron este ramal durante los 30 años que estuvo abandonado.

Una vez más gracias por ser parte de la gran fiesta que vivimos en el viaje inaugural del tren turístico, un sueño que unidos y en comunidad hicimos realidad. Seguimos trabando en el presente, por un futuro mejor 💙🚂👏 pic.twitter.com/bDu8NX1CPx — Juani Ustarroz (@juaniustarroz) May 29, 2023

“Mi papá era peronista y muy apasionado de los trenes. Eso me quedó grabado de muy chico”, contó a Todo Provincial Daniel Serra integrante de la “Asociación Amigos del Belgrano”. Daniel era policía y para cuidar las vías tuvo la ayuda de más de 40 vecinos de distintas localidades que le avisaban ante cualquier movimiento sospechoso que pudiera implicar el robo de rieles y durmientes, o incluso hasta intentos de usurpación.

Con la vuelta del tren turístico de Mercedes, ahora Serra se ilusiona con una mayor reactivación. “Para una persona que estuvo tanto tiempo entreverada, entre los yuyos, manteniendo las vías estaciones a pulmón, es imposible no seguir soñando. Sería lindo seguir avanzando para recuperar el ramal de punta a punta que llegaba hasta Rosario”, expresó.

De todos modos, aseguró que ver circular un tren por “La Trochita” fue muy emocionante. “Estamos tocando el cielo con las manos. Logramos un objetivo muy lindo. Que no es tanto lindo para nosotros que somos grandes, sino para las futuras generaciones, esto es trascendental, porque el tren es el que une a la gente, fíjense hoy como está el pueblo al ver una formación”, afirmó.

“Gracias a Dios ahora hay que cuidarlo, tratar de militar todo lo más posible para que esto continúe, porque este es el comienzo de empezar a transitar con el tren. Pero de ahora en más hay un montón de trabajo para hacer, para seguir y seguir”, destacó.

Desde hace 30 años, la “Asociación Amigos del Belgrano” mantiene las vías desde Villars (General Las Heras) hasta más allá de Tres Sargentos (Carmen de Areco). “Tengo esperanza que los días de semana se sume un tren de pasajeros que haga conexión con el tren que pasa por Villars. Están haciendo un viaducto muy grande para elevar las vías del Roca, la idea es subir también las vías del Belgrano con un tercer riel, para llegar a Constitución“, aseguró.

“Todo el predio de La Trochita está en un lugar urbano. Al otro lado de la estación sigue la ciudad. Antes era un cañaveral, una jungla, que directamente impedía el paso. Hace 9 años, cuando inició su gestión, el intendente Juan Ustarroz garantizó todo lo necesario para recuperar el lugar. Hoy es el living de los mercedinos. Le ganó al parque municipal“, remarcó Daniel Serra.

Y remarcó: “Los Amigos del Ferrocarril Belgrano cuidamos las estaciones a capa y espada junto a los pueblos que llevó en el corazón porque tienen familias maravillosas que siempre estuvieron al servicio de la gente y fueron partícipes de esta gran gesta”.

“Este gobierno está reviviendo ramales que estaban abanadonados desde hace muchos años. Ya se superaron los 1800 kilómetros recueperados, algunos que hacía 40 años que estaban sin funcionar”, y consideró: “La Argentina tiene que recuperar los ferrocarriles para que sean la base de su logística por una cuestión de conveniencia económica y también ambiental porque el tren contamina muchísimo menos”, concluyó.