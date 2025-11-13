La Provincia construirá cinco nuevos parques solares: en qué municipios serán instalados

Con una inversión de 2.4 millones de dólares, se adjudicó la construcción de cinco nuevos parques solares en la Provincia de Buenos Aires, que estarán ubicados en Coronel Rosales, Azul, Punta Indio, San Cayetano y Alberti. Las obras marcarán un nuevo avance en la transición energética y permitirán mejorar el servicio eléctrico en localidades con redes críticas.

Estos nuevos emprendimientos se suman a los 26 parques solares ya operativos y al sistema de generación renovable de la Isla Martín García, alcanzando un total de 11,5 MW de potencia instalada en todo el territorio bonaerense. El objetivo del plan es brindar soluciones a los problemas y restricciones del servicio eléctrico local, mediante la incorporación de energía fotovoltaica sustentable.

En los municipios de Coronel Rosales y San Cayetano, además, se incorporarán sistemas de almacenamiento en baterías de litio para atender la demanda energética fuera del horario solar.

La generación estimada de estos cinco nuevos parques alcanzará los 4.000 kWh anuales, equivalente al abastecimiento de más de 1.300 hogares con energía limpia.

Parques solares: detalles de las adjudicaciones

Coronel Rosales (Pehuen-Co): 1.000 kWp + 2.097 kWh de sistema de acumulación.

1.000 kWp + 2.097 kWh de sistema de acumulación. San Cayetano: 400 kWp + 964 kWh de sistema de acumulación.

400 kWp + 964 kWh de sistema de acumulación. Azul (16 de Julio): 300 kWp.

300 kWp. Punta Indio (Pipinas): 300 kWp.

300 kWp. Alberti: 500 kWp.

El Plan de Generación Distribuida Solar bonaerense busca fortalecer el servicio eléctrico en localidades ubicadas en puntas de línea y promover un modelo energético más eficiente y sustentable.

Este programa permite inyectar energía cerca de los centros de consumo, reducir las pérdidas por transporte, reemplazar generación diésel por energía renovable, aumentar la oferta eléctrica para emprendimientos productivos y ofrecer soluciones energéticas sustentables con tiempos de ejecución más cortos que las obras tradicionales de alta tensión.

Transición energética bonaerense

Las obras serán ejecutadas a través del Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida Renovable (PROINGED), gestionado por una unidad operativa integrada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos —a través de la Subsecretaría de Energía— y el Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires (FREBA), que agrupa a las distribuidoras eléctricas de la provincia.

El financiamiento de los proyectos proviene de fondos de la tarifa eléctrica destinados a energías renovables, lo que refuerza la sustentabilidad del esquema.

Con esta adjudicación, el gobierno bonaerense reafirma su compromiso con la transición energética, impulsando la generación distribuida renovable como herramienta para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo territorial equilibrado.