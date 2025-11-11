Provincial
Kicillof inauguró un centro de rehabilitación en Florencio Varela que había paralizado Milei
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este martes en Florencio Varela un Centro de Atención Integral de Rehabilitación destinado al tratamiento de personas con discapacidad. Lo hizo junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak; el intendente local, Andrés Watson; y el director del Hospital “Mi Pueblo”, Rubén Trepichio.
En ese marco, Kicillof destacó que “este centro forma parte de una política pública del Gobierno provincial que consiste en construir una red de rehabilitación en los hospitales públicos”. Y agregó: “Aquí, con el apoyo del municipio, estamos dando un paso muy importante para que las familias que requieran este tipo de prestaciones puedan acceder rápidamente a un servicio fundamental para la recuperación, la salud y el bienestar”.
Una obra paralizada por Nación y finalizada con fondos provinciales
El centro fue una de las obras que habían sido paralizadas por el Gobierno nacional a pesar de su avanzado estado de ejecución. Finalmente, la Provincia y el municipio concluyeron los trabajos y pusieron en funcionamiento un espacio que cuenta con siete consultorios, gimnasio, área pediátrica, pileta para hidroterapia, salón de usos múltiples (SUM) y una posta saludable con aparatología de ejercicios.
El nuevo establecimiento ofrece atención interdisciplinaria para la rehabilitación, inclusión y asistencia de pacientes mediante tratamientos neurológicos, cardiorrespiratorios, neuromotores y traumatológicos de complejidad intermedia.
“La rehabilitación, así como la salud mental y los cuidados, no pueden quedar en manos de un mercado que solo garantiza la salud de quienes tienen mayor poder adquisitivo”, expresó el Gobernador. Y subrayó: “Nosotros creemos que todos y todas tienen derecho a vivir bien y por eso nos hicimos cargo de invertir los recursos necesarios para concluir esta obra que había sido paralizada por decisión de Javier Milei”.
Inversión y alcance
El nuevo centro demandó una inversión conjunta entre la Provincia y el municipio superior a los 245 millones de pesos. Su equipo de trabajo está conformado por 50 profesionales que brindan servicios de fonoaudiología, kinesiología, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, enfermería e hidroterapia.
Por su parte, Kreplak remarcó: “Esta inauguración es parte de un plan quinquenal de salud que impulsamos desde la provincia para promover la prevención y brindar la mejor atención ante urgencias, requerimientos de alta complejidad y necesidades de rehabilitación”.
Y añadió: “Esto lo hace posible un Estado que construye un sistema público que comprende que tener salud es tener la posibilidad de trabajar y de disfrutar de una vida plena”.
Críticas al Gobierno nacional
El intendente Watson sostuvo que “este centro de rehabilitación fue una de las 33 obras que Javier Milei abandonó en el municipio de Florencio Varela. Nos hicimos cargo y pudimos construir este espacio que, equipado íntegramente con recursos de la provincia de Buenos Aires, va a brindar prestaciones de calidad para los vecinos y vecinas que lo necesiten”.
“Junto al Gobernador demostramos que, cuando hay decisión política y gestión, los proyectos se terminan y se ponen al servicio del pueblo”, añadió.
Finalmente, Kicillof concluyó con un mensaje político: “Mientras tenemos mil obras paralizadas, el Presidente convocó a muchos gobernadores para negociar las deudas de la Nación a cambio de que apoyen leyes espantosas”. Y agregó: “Tengo una hipótesis de por qué no fui invitado: Milei sabe que este Gobernador de la provincia de Buenos Aires no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo”.
En el acto también estuvieron presentes el subsecretario de Políticas de Cuidado, Jonatan Konfino; el diputado nacional Daniel Gollan; el director del IPAC, Antonio Suárez; el director provincial de Hospitales, Juan Riera; la directora de Acceso e Inclusión, Lourdes Farias; el presidente del Concejo Deliberante local, Gustavo Rearte; el rector de la UNAJ, Arnaldo Medina; y la directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal, Macarena Kunkel.
Provincial
Cristian Girard: “Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos patente que este año”
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que el 75% de las y los propietarios de vehículos abonará una patente más baja en 2026, a partir de la reformulación de las tablas del Impuesto a los Automotores incluida en el proyecto de Ley Impositiva 2026 enviado por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura bonaerense.
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que “estamos bajando nominalmente la patente al 75% de las y los propietarios de vehículos. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que este año, gracias a una reformulación de las tablas que recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos”.
Estructura más simple y patente más baja
La estructura del tributo se simplificará, pasando de 15 a 5 tramos, con una alícuota mínima del 1% y una máxima del 4,5%, lo que ubicará a la provincia de Buenos Aires entre las jurisdicciones con patente más baja del país.
Además, a partir de 2026 el cobro será mensual, brindando mayor previsibilidad a las y los contribuyentes. “El tributo se dividirá en diez cuotas iguales, que comenzarán a abonarse desde marzo, facilitando una planificación más equilibrada de los gastos a lo largo del año”, detalló Girard.
Enfoque progresivo y alivio para pymes
La Ley Impositiva 2026 mantiene una visión progresiva y pro producción, sin incrementos en las alícuotas de Ingresos Brutos y con una actualización de tramos del 40%, medida que beneficiará a más de 46 mil pymes bonaerenses.
“El contexto económico es crítico para las y los bonaerenses, por eso esta ley dialoga con esa realidad: no incluye cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario, lo que representa un alivio concreto para las familias y el sector rural”, subrayó Girard.
Finalmente, el titular de ARBA destacó que “seguimos fortaleciendo la progresividad y modernizando la administración tributaria, con herramientas digitales que permiten una recaudación más eficiente sin ahogar la producción ni el consumo”.
Provincial
Provincia licitó la reconstrucción del Canal Maldonado en Bahía Blanca con una inversión de $35 mil millones
Con un presupuesto oficial de $35.619 millones, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense avanza en la reconstrucción del Canal Maldonado, una obra clave dentro del Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca. La apertura de ofertas se realizará el 5 de diciembre, a las 12 horas, según se detalla en la Resolución Nº 1074 publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.
Una obra estratégica para la recuperación hidráulica de la ciudad
Los trabajos serán ejecutados por la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, y tienen como objetivo reconstruir y ampliar la capacidad hidráulica del Canal Maldonado, perteneciente a la cuenca baja del Arroyo Napostá.
El proyecto contempla una nueva sección transversal de 6 kilómetros, dividida en tres subtramos y con la construcción de 16 nuevos puentes. Esta intervención permitirá triplicar el caudal original, que pasará de 300 a 900 m³/s, a partir del ensanche del cauce de 19 a 26 metros, la uniformidad de las pendientes y un revestimiento de hormigón armado de mayor calidad.
Un diseño consensuado y supervisado por el Consejo Asesor
El prototipo de sección trapezoidal del nuevo canal fue definido por el Consejo Asesor del Plan Hidráulico, conformado un mes después del histórico temporal que afectó a Bahía Blanca. Este espacio está integrado por representantes del Ministerio de Infraestructura, el municipio, expertos hídricos e instituciones locales, con el propósito de monitorear y brindar asesoramiento técnico sobre las obras hidráulicas que forman parte de la reconstrucción integral de la ciudad.
Una inversión histórica para la reconstrucción de Bahía Blanca
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha el Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca, que contempla una inversión plurianual de $210.554 millones. El programa tiene por objetivo dar respuesta a la emergencia estructural y planificar acciones a corto, mediano y largo plazo que garanticen la recuperación y modernización de la infraestructura urbana.
El plan incluye tres ejes principales:
- Plan del Sistema Hidráulico, que concentra las obras de mitigación y drenaje.
- Recuperación y refuncionalización del Hospital Penna, de referencia regional.
- Fondo de Reconstrucción de Infraestructura Urbana, destinado a obras viales y de servicios.
Avanza el Plan Hídrico Integral en Bahía Blanca y Coronel Rosales
En paralelo, el Ministerio de Infraestructura avanza con el Plan Hídrico Integral en la región de Bahía Blanca y Coronel Rosales, que incluye 16 obras para mejorar la distribución y el abastecimiento de agua potable.
Entre las intervenciones previstas se destacan el recambio y la ampliación de redes de agua, la rehabilitación y construcción de acueductos y la instalación de una nueva planta modular de potabilización, obras que apuntan a fortalecer la infraestructura hídrica regional y garantizar mayor seguridad en el suministro.
Provincial
Crisis hídrica: Nación interviene en la emergencia, pero no explica la paralización del Plan del Río Salado
En el municipio de 9 de Julio se llevó a cabo un nuevo encuentro entre autoridades municipales, bonaerenses y una delegación de Nación para abordar de manera integral la problemática del excedente hídrico en la región.
Con la presencia de funcionarios de los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, de Asuntos Agrarios, Seguridad y el municipio de 9 de Julio se llevó a cabo una reunión de trabajo a la que se sumó una delegación del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El eje del encuentro estuvo centrado en la coordinación para analizar el estado de situación regional por el exceso hídrico en las distintas localidades y zonas rurales del partido del centro bonaerense.
Del encuentro participaron la intendenta local María José Gentile, el director provincial de Hidráulica, Flavio Seiano; el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamanga; el administrador de Vialidad de la provincia, Roni Caggiano y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario como así también de la cartera de Seguridad bonaerense.
Esta nueva reunión, a la que se sumó una delegación del Gobierno Nacional, se da en el marco de la reactivación de los Comités de Cuencas Hídricas que llevó adelante la Autoridad del Agua (ADA) que desempeñan un rol clave para el abordaje intersectorial del uso del recurso hídrico.
El Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado, está conformado por nueve Subregiones, de las cuales siete (7) ya se encuentran reactivadas, y en proceso las restantes dos.
Durante este año se destinaron fondos provinciales a los municipios para el mantenimiento de los caminos rurales y se reforzó esa partida con $2.000 millones.
En ese sentido, la Dirección de Vialidad Provincial y de Hidráulica puso a disposición máquinas retroexcavadoras, motoniveladoras, retropalas y camiones para construir terraplenes y defensas.
También, a través de bombas hidráulicas, se realizaron tareas para desagotar áreas urbanizadas, además de limpieza de arroyos y canales.
Uno de los temas centrales planteados fue el estado actual de la obra en la cuenca del Río Salado que ocupa una superficie de 170.000 Km2 en la provincia de Buenos Aires.
Al respecto, el Presidente de la Autoridad del Agua, Damian Costamagna, explicó: “La herramienta para ordenar los recursos hídricos son los comités de cuenca, que fueron reactivados en la provincia de Buenos Aires y vienen desarrollando distintas actividades en conjunto con las obras hidráulicas que se ejecutan”.
Además, destacó que: “Estuvimos en Bragado y en 9 de Julio la semana pasada, cuando hemos anunciado las obras del nodo Bragado. Lo importante es que compartimos con el resto de los funcionarios municipales, provinciales y nacionales que estamos en una situación extraordinaria. Ha caído más del doble de la cantidad de agua que debería caer”.
PLAN MAESTRO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO SALADO
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, proyecta la finalización del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado, una obra integral y emblemática que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en la cuenca del río Salado, abarcando a 59 municipios, alcanzando a una población de más de 1,5 millones de habitantes.
El Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado es una política de Estado que, desde 1997, se desarrolla conjuntamente entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires que impacta en 8 millones de hectáreas del territorio provincial que podrán ser recuperadas para la producción agrícola y ganadera bonaerense.
Para planificar los trabajos a ejecutar, el curso del río fue dividido en cinco tramos: el I, II y III están finalizados; el tramo IV se encuentra finalizado en sus etapas 1, 3 y 4 y está paralizado en la etapa 2 por parte del actual Gobierno Nacional; por su parte, el tramo V es el que se encuentra en proyecto y análisis presupuestario por parte del gobierno bonaerense.
El Gobierno Nacional financia estas obras a través del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, conformado por un porcentaje de la recaudación del Impuesto a los Combustibles. La Ley N° 23.966 establece que el 4,31% de lo recaudado debe destinarse específicamente al desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas para la prevención y mitigación de los daños provocado por inundaciones, así como a la recuperación de tierras productivas, y la protección de la infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas.
Según el Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación, entre 2024 y el primer trimestre de 2025, este fondo recibió unos $175 mil millones pero solo se ejecutaron $13.011 millones, que representan un 7,45% del total recaudado. En conclusión, las obras de los subtramos A, B y C de la etapa 2 del tramo IV podrían ser ejecutadas y finalizadas, pero los recursos recaudados no fueron destinados a los fines que corresponden por ley.
Por su parte, el Tramo V, a cargo de la provincia de Buenos Aires, se trata del segmento final con el que se completará el Plan Maestro y que se extiende sobre 98 km en total, entre el Canal del Este de la laguna de Bragado y la descarga de la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando también los municipios de Chacabuco y Alberti. Asimismo, contempla la intervención de 10 puentes, de los cuales 8 son carreteros y 2 ferroviarios, y la obra de cierre de la laguna de Rocha.
Asimismo, como obra complementaria, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos finalizó el estudio para la elaboración del proyecto licitatorio de obras de infraestructura en el “Nodo de Bragado”, que cuando se ejecute permitirá manejar de forma más eficiente las excedencias hídricas y la protección del territorio de este municipio.
El Nodo Bragado permite el drenaje y tránsito de los excedentes hídricos de 2,8 millones de hectáreas y se ubica en una zona crítica que forma parte de las Subregiones A2 y A3 (de igual denominación que sus respectivos Comités de Cuenca), de la Región Hídrica Área Pampeana Central, que involucra a los partidos de 9 de Julio, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, Florentino Ameghino, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Irigoyen, Junín, Lincoln, Pehuajó, Trenque Lauquen, en el noroeste de la Provincia.
El Plan Maestro Integral contempla en la ampliación de la capacidad del río Salado que permitirán mitigar los impactos de las inundaciones y recuperar millones de hectáreas para la producción y potenciar el desarrollo productivo de esta cuenca.
Las obras consisten en la adecuación, ensanche y profundización del cauce del río, a través de tareas de dragado y relleno que permitirán el escurrimiento encauzado ante crecidas, teniendo en cuenta los caudales máximos estimados.
Con ese fin, se amplía la sección primaria del río y se ejecutan nuevas secciones a cada lado, llamadas recintos, que son rellenadas con el material recuperado mediante el dragado para absorber las crecidas. Esto, a su vez, posibilitará que las áreas alrededor del Salado, que suelen quedar anegadas, puedan ser utilizadas para la producción.